ENGINEERED GARMENTSとのコラボレーション、春夏コレクションが初登場

株式会社ジーユー

「YOUR FREEDOM 自分を新しくする自由を。」がブランドメッセージのジーユーは、ニューヨークを拠点にするファッションブランドENGINEERED GARMENTSとの2026年春夏コレクションを、2026年４月17日（金）より、全国のジーユー店舗およびオンラインストアで販売開始します。

ENGINEERED GARMENTSは、日本発のセレクトショップ・ネペンテスがニューヨークで設立したブランドです。ファウンダーの鈴木大器氏によって生み出されるアイテムは、アメリカのクラシックなワークウェアやミリタリーアイテムを現代的に再解釈し 細部までこだわり抜き巧みに設計されたデザインが特徴です。ジーユーとENGINEERED GARMENTSの「ものづくり」に対する思いが共鳴し、今回二度目となるコラボレーションが実現しました。

第二弾となる本コレクションは「New American Riviera」をテーマに、50年代のアメリカンリゾートスタイルをジーユーとENGINEERED GARMENTSの視点で現代的に再解釈した６型を展開します。今シーズンは、軽やかで清涼感のある素材や機能性のある素材を使用し、ブラウンやインディゴをポイントカラーに用いて、快適さと遊び心を兼ね備えた新しいサマースタイルを提案します。

また店頭での販売に先駆け、３月30日（月）からオンラインストアでの予約販売を実施します。ご予約いただいた方には、他のお客様よりも一足早く商品を届けいたします。

■コレクション概要

発売日 ：2026年４月17日（金）より販売開始

（2026年３月30日（月）よりオンラインストアにて予約販売開始）

販売店舗：ジーユー店舗およびオンラインストア

商品数 ：メンズ６型

価格帯 ：1,490円～3,990円

※コレクション全ラインナップおよび各商品の詳細は特集ページよりご確認ください。

https://www.gu-global.com/jp/ja/men/special-collection/gu-engineered-garments

■予約販売について

３月30日（月）～４月５日（日）までオンラインストアにて予約販売をいたします。 期間中にご購入いただいたお客様には、４月12日（日）までに順次お届けをいたします。

※受付期間中であっても、上限に達し次第終了となります。

※配送状況により、到着日が遅延する可能性があります。

■商品ラインナップ

・コードレーンジャケット 3,990円 / コードレーンイージーパンツ 2,990円

セットアップで着用いただけるジャケットとイージーパンツは、凹凸感のあるコードレーン素材を使用し肌離れが良いため春夏も快適な着心地です。コードレーンジャケットはシャツのように軽く羽織ることができ、バックにボリュームのあるシルエットと、袖口のカフス仕様がポイントです。コードレーンイージーパンツは、イージーなはき心地とフロントタックのディテールにより、リラックス感ときちんと感を兼ね備えたワイドストレートシルエットに仕立てています。

・ユーティリティーショーツ 2,990円

ワイドシルエットでひざ下丈のユーティリティーショーツは、ENGINEERED GARMENTSらしいランダムに配置したポケットが特徴す。オリーブは夏らしく軽やかな綿ブロード素材を使用し、ブルーは盛夏でも爽やかに着こなせる綿ダンガリー素材で仕上げ、ミリタリーの要素と夏らしい素材で新鮮な印象を与えます。

・キューバシャツ 2,990円

軽くてさらっとした着用感がポイントのキューバシャツは、パッチポケットのミリタリー感と、フロントのピンタックや猫目のシェル調ボタンなどクラシックな雰囲気が融合した１着です。オフホワイトとブラックは透け感のあるローン素材、ブルーはダンガリー素材を使用しています。

・ドライカノコクロスネックT 1,490円

クロスネックのデザインがシンプルスタイルに程よいアクセントを加えるドライカノコクロスネックTは、吸汗速乾機能付きで暑い季節にぴったりです。５色の豊富なカラーバリエーションを取り揃えました。

・ドライカノコポロシャツ 1,990円

吸汗速乾機能を備えたドライカノコポロシャツは、コラボレーションロゴ入りのスナップボタンで前開きの仕様になっています。さらっとした肌ざわりと伸縮性のある素材で快適な着心地です。

■特別なウィンドウ装飾を実施

全国６店舗限定で、本コレクションの世界観を表現したウィンドウ特別装飾を実施します。

＜実施店舗＞

・３月25日（水）から 銀座店／マロニエゲート銀座店／渋谷店

・４月３日（金）から LINKS UMEDA店／天王寺MIO店／ルクア イーレ店

■LIVE STATIONのご紹介

LIVE STATIONで、全アイテム先行実物レビューを配信します。ライブ配信される動画を見ながら気になった商品をお気に入り登録いただくと、ジーユー公式アプリから販売開始の通知が届きます。

・タイトル ：4/17(金)販売開始予定の全アイテムを先行実物レビュー。ジーユーのデザイナーがコレクションの「知られざる裏側」を紹介！

・配信日時 ：４月13日（月）19:00～20:00

・配信ページ：https://www.gu-global.com/jp/ja/special-feature/live-station/wbyctpemcbffjeznght0

■鈴木大器氏プロフィール

ネペンテスアメリカ代表で、ENGINEERED GARMENTSのファウンダーを務める。

1962年生まれ。

1989年に渡米し、ボストン、ニューヨーク、サンフランシスコを経て、1997年より再びニューヨークにオフィスを構える。

2008年にはCFDAベストニューメンズウェアデザイナー賞を受賞し、

2009年からはCFDAの正式メンバーとなっている。