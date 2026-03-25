いなばペットフード　「まるっとおさかなちゅ～る」にわんちゃん用が新発売！

いなば食品株式会社

いなばペットフード株式会社（いなば食品グループ 本社：静岡県静岡市清水区由比 会長：稲葉優子）は、猫ちゃん用おやつで既に発売しております「まるっとおさかなちゅ～る」に、わんちゃん用を新発売いたしました。

4本入りは「まぐろ・かつお」「緑黄色野菜入り」「サーモン入り」「さつまいも入り」の4種類をご用意。

■商品特徴- 「まぐろ・かつお」をベースに、鶏肉・牛肉不使用のため、お肉アレルギーのわんちゃんにも安心してお使いいただけます。- 20本入りと40本入りの大容量もご用意。- まぐろとかつおの美味しさをまるっと楽しめるちゅ～る。- わんちゃんが大好きな素材をトッピングした、やみつきの味！

「まるっとおさかなちゅ～る」の商品情報 いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/product/name/dog/%E3%81%BE%E3%82%8B%E3%81%A3%E3%81%A8%E3%81%8A%E3%81%95%E3%81%8B%E3%81%AA%E3%81%A1%E3%82%85%EF%BD%9E%E3%82%8B)

いなばペットフードHP→ いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/)

いなば食品グループHP→ いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/)