公式マスコット サンディーの「B.LEAGUE MASCOT OF THE YEAR 2025-26」期間の「100万人笑顔宣言」へのチャレンジのお知らせ

株式会社サンロッカーズ

ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ（B.LEAGUE）1部所属のサンロッカーズ渋谷（運営：株式会社サンロッカーズ／本社：東京都品川区／代表取締役社長：神田康範）の公式マスコット「サンディー」は、2025-26シーズンで最も活躍したマスコットを決定する「B.LEAGUE MASCOT OF THE YEAR 2025-26」への参加を一度は辞退しましたが、独自プロジェクト「100万人※笑顔宣言」（※サンディー調べ）を始動し、多くの人々へ笑顔を届けるための新たな挑戦を開始することをお知らせいたします。

理想の結果に届かない悔しさを抱え、サンディーはマスコットオブザイヤーとの距離感に深く悩んでいました。一度は「参加辞退」という苦渋の決断を下したサンディーでしたが、共に戦う選手からの温かいエール、そしてファンの皆さんと他クラブのマスコット達からのエールで、サンディーの心に再び火がつきました。

サンディー自身、マスコットオブザイヤーの期間を「誰よりも多くの人を笑顔にする世界一のエンターテイナーになる」という自身の夢を叶えるためには最高の機会だと捉え直し、最終的には100万人※を笑顔にする（※サンディー調べ）ために頑張ろうと決意しました。4月5日（日）までの投票期間中、SNSやイベントを通じて100万人の笑顔を作るための様々なミッションに挑みます。立ち止まることをやめ、新たな一歩を踏み出すサンディーの挑戦を、ぜひ温かく、そして熱く見守ってください！

▶︎サンロッカーズ渋谷公式SNSはこちら(https://www.sunrockers.jp/sns_list/)

■B.LEAGUE MASCOT OF THE YEARとは？

「B.LEAGUE MASCOT OF THE YEAR」は、会場はもちろんのことSNSやYouTubeなど活動の幅を広げてファンを笑顔にしてくれるB1～B3各クラブの公式マスコット1体がエントリーし、ファン投票形式でシーズン最も活躍したマスコット候補を決定します。

～「B.LEAGUE MASCOT OF THE YEAR 2025-26」開催概要～

投票期間：2026年3月19日（木）～4月5日（日）

結果発表：2026年4月10日（金）

投票方法：4つの方法から投票が可能です。

１.WEB投票

「B.LEAGUE MASCOT OF THE YEAR 2025-26」特設サイトより投票。

1日に1回投票可能！投票の順番に応じてポイントが異なります。

▶︎特設サイト/WEB投票はこちら(https://www.bleague.jp/mascot/2026/#vote)

２.B.LEAGUE CARD投票

B.LEAGUE公式チケットアプリ「B.スマチケ」内のカードコレクション「B.LEAGUE CARD」またはブラウザ版「B.LEAGUE CARD ～WEB～」より1日に1票まで投票可能。

▶︎アプリのダウンロードはこちら iPhone版(https://apps.apple.com/jp/app/b%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B0%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%9B%E3%83%81%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88/id1129793740) Android版(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.bleague.ticket&pli=1) ブラウザ版(https://card.bleaguepark.jp/login/)

３.LINE投票

期間中に1回まで、B.LEAGUE公式LINEアカウントより投票可能。

※注意事項

・同じマスコットを重複して入力した場合、無効票となりますのでご注意ください。

４.LINEコミュニティ投票

B.LEAGUE公式LINEアカウントのリッチメニュー及び、「B.LEAGUE MASCOT OF THE YEAR 2025-26」の特設サイトからLINEコミュニティに遷移。記載したマスコット名が間違っていなければ（誤字がなければ）、自動的に投票完了スタンプが付与されます。

※注意事項

・同じアカウントで投票した場合は1番最初に投票したマスコット名が有効となりますのでご注意ください。

▶︎LINEコミュニティはこちら(https://miniapp.line.me/2008603213-DK7qRy3k)

■サンロッカーズ渋谷について

プロバスケットボールリーグB.LEAGUE B1に所属する、東京都渋谷区をホームタウンとするクラブ。1935年に設立された「日立本社バスケットボール部」が基となる、歴史ある実業団バスケットボールクラブ「日立サンロッカーズ」が、2016年のB.LEAGUEの発足に合わせ「サンロッカーズ渋谷」としてプロバスケットボールリーグ最高峰のB1リーグに参戦。2022年よりクラブはセガサミーグループの一員となり、一丸となってリーグ初優勝をめざしています。なおサンロッカーズ渋谷は2025年にBリーグ傘下最古参のクラブとして、創設90周年を迎えました。

クラブ名： サンロッカーズ渋谷

ホームタウン： 東京都渋谷区

ホームアリーナ：青山学院記念館

URL： https://www.sunrockers.jp/

運営会社： 株式会社サンロッカーズ