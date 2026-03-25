オウンドメディアを“AIに引用される情報源”へ

株式会社ウィルゲート

コンテンツマーケティングやSEO、ソーシャルセリング支援を展開する株式会社ウィルゲート（本社：東京都港区、代表取締役：小島 梨揮、以下「ウィルゲート」）は、生成AIやAI Overviewsなどの新しい検索体験の普及に伴い、オウンドメディアの流入減少課題を打開するための新編集モデル「LLMO（Large Language Model Optimization）最適化編集モデル」の提供を開始しました。

生成AI時代において“AIにも人にも選ばれる情報構造”を設計し、企業の情報発信を再び成長軌道に乗せることを目指します。

■ 背景：急速に変化する検索体験と「ゼロクリック検索」の加速

ChatGPTやGemini、Perplexityなどの生成AIが広く普及し、GoogleもAI OverviewsやAIモードを本格展開したことで、ユーザーの情報取得行動は大きく変化しています。

Google AI Overviewsは2024年5月に米国で本格展開され、日本でも導入が拡大しています。検索結果ページ上でAIが直接回答を提示する「ゼロクリック検索」の増加により（※1）、従来のSEO対策だけでは流入確保が困難な状況が生まれています。

当社が2025年12月に実施した「生成AI検索への対応実態に関するアンケート調査」（※2）では、マーケティング・広報担当者の90.8%が「検索上位でもAI検索に表示されないことにリスクを感じる」と回答。一方、すでにLLMO施策に取り組んでいる企業の64.3%が成果を実感しており、対策の有無が情報発信力の差に直結する状況が明らかになりました。

その結果、従来のSEOで上位を取っていても流入が減少するという課題を、多くの企業が抱えるようになりました。対応の遅れは、企業の情報発信力に直結する状況です。

※1 SparkToro / Datos "2024 Zero-Click Search Study" (2024) などの海外調査でも、検索結果ページ内で情報取得が完結する傾向の加速が報告されている

※2 株式会社ウィルゲート「生成AI検索への対応実態に関するアンケート調査」（2025年12月実施、インターネット調査、マーケティング・広報担当者109名対象）

■ 「LLMO最適化編集モデル」の概要

LLMO（Large Language Model Optimization）とは、生成AIが情報を理解・引用しやすいよう、コンテンツの構造や記述を最適化する手法です。従来のSEOが“検索エンジン向け”の最適化だったのに対し、LLMOは“AI向け”の情報設計を指します。

こうした変化に対応するため、ウィルゲートではAIの分析力と専門編集者の知見を融合した新しい編集モデルを構築しました。検索と生成AIの両方に評価される“情報構造”をもつ記事制作を実現します。

■ 導入効果

▼ 主な特徴- AI×編集者によるハイブリッド制作体制AIがテーマ・検索意図・関連情報を分析し、専門編集者が内容をブラッシュアップ。人の洞察でAI生成文を再構築し、正確性・専門性・読みやすさを担保します。- AIにも伝わる構造設計（LLMO対応）生成AIが情報を正確に理解・引用できるよう、見出し階層・要約文・定義文などを最適化。同時に読者にとってもストレスのない情報設計を実現します。- 一次情報・導入事例の強化企業の実績・顧客事例・社内データなどを整理し、AIが信頼できる“一次情報”として反映。従来の一般情報中心の記事との差別化を図ります。- YMYL領域を含む専門編集体制金融・医療・人材など専門性の高い分野では、経験豊富なライター・編集者をアサイン。E-E-A-T（経験・専門性・権威性・信頼性）に基づいた高品質な情報発信を支援します。- 生成AI検索・AI Overviewsでの引用・推薦率向上- ユーザーからの信頼度・読了率の向上- 既存記事の再設計による流入回復とCVR改善- 社内データや実績活用による情報発信の差別化

オウンドメディアの「流入が減っている」「PVが戻らない」という課題に対して、検索エンジンだけでなく生成AIに対しても最適化を行うことで、より持続的な流入回復を目指します。

■ 今後の展望

今後は、一次情報の取得・分析体制構築や導入事例掲載が未経験の企業向けサポートなど、AI検索時代のコンテンツ戦略に必要な分析支援も順次提供予定です。

生成AIを前提にした編集・品質管理手法を確立し、企業のオウンドメディアを“AIにも信頼される情報源”へと進化させてまいります。

■SEOコンサルティングについて

2006年の設立以来、SEOを起点にWebサイト集客からCV獲得のためのコンサルティング・設計・流通まで、全領域をワンストップでサポートしています。 SEOを中心に、CRO・SXO・LLMOなどのWebマーケティングのコンサルティングおよびコンテンツ制作サービスを提供。 2018年にリリースしたSEOの内製化を支援するSaaS「TACT SEO」は、導入企業7,000社を突破。競合調査やサイト分析などの順位改善をはじめ、AI（Gemini 2.5 Pro 対応）を活用して簡単にSEO記事を作成できます。

■ウィルゲートについて

2006年に中小企業向けのWebマーケティング支援会社として創業。 現在は、ベンチャー・ITに強い完全成功報酬型M&A仲介支援の「M&A事業」、SEOを中心としたWebマーケティングのコンサルティング・コンテンツ制作・SEOの内製化を支援するSaaSを提供する「コンテンツマーケティング事業」、独自の決裁者検索データベースを元に、セミナー・SNSによる効率的な営業活動を支援する「セールステック事業」を展開しています。

▼会社概要

社名 ： 株式会社ウィルゲート

所在地 ： 東京都港区南青山3-8-38 表参道グランビル3F

設立 ： 2006年6月20日

代表者 ： 代表取締役 小島 梨揮

事業内容： M&A事業、コンテンツマーケティング事業、セールステック事業

URL ： https://www.willgate.co.jp/

▼サービス一覧

-ベンチャー・ITに強いM&A仲介サービス「ウィルゲートM&A」( https://www.willgate.co.jp/ma/ )

-SEOの戦略立案から実行支援まで、一気通貫のサービス「SEOコンサルティング」（https://www.willgate.co.jp/promonista/service_list/seoconsulting/）

-戦略的なSEO実施のための分析ツール「TACT SEO」( https://tact-seo.com/ )

-オンライン編集チーム構築サービス「EditorU」( https://client.editoru.jp/ )

-キーマンのFacebook/Xが検索できる企業データベース「アポトル」（https://www.willgate.co.jp/apotoru/）

-人との繋がりやSNSを活用する営業支援「ソーシャルセリング支援コンサルティング」( https://www.willgate.co.jp/socialselling/ (https://www.willgate.co.jp/socialselling/))

-広告費を使わず、会社の資産を活用して成果を出す「セミナー支援コンサルティング」( https://www.willgate.co.jp/webinarconsulting/ )

-マーケティング・セールス領域の業務/人材支援サービス「プロトル」( https://www.willgate.co.jp/protoru/ (https://www.willgate.co.jp/protoru/))