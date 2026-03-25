eギフトアプリの「All in gift」、「neomamaism（ネオママイズム）」にて採用

株式会社ハックルベリー

株式会社ハックルベリー（東京都世田谷区、代表取締役社長：安藤 祐輔、以下「ハックルベリー」）が提供する、通常ギフトはもちろん住所を知らなくても贈れるeギフトにも対応した「All in gift」は、株式会社PLAYFULBOXが運営する「neomamaism（ https://neomamaism.com/ ）」さまに導入されました。

■ 「neomamaism」さま導入コメント

〈導入前の課題〉

neomamaismでは出産後にすぐご利用いただける取り扱い商品が多く、ベビー用品というギフトに最適な商品のため『より手軽にギフトを贈っていただきたい』という想いで他アプリでeギフトを導入したものの、お客様の間で利用方法が十分に浸透しておらず、多くのお問い合わせをいただくなど、利便性の向上に課題を抱えておりました。また、受注システムとの連携においても手動操作の工程が多く、運用の効率化も課題でした。

〈導入の決め手〉

出産祝いとして多くの支持をいただいている『Wood-Based WIPES（世界基準のおしりふき）』ですが、以前よりお客様から『大切な方へ贈るための特別な包装をしてほしい』というご要望を多数いただいておりました。こうした声にお応えし、熨斗（のし）対応を含めたギフトサービスを拡充すべく、最適なシステムを検討。その際、通常のギフト設定だけでなく、eギフトにもワンストップで対応できる点が決め手となり、導入を決定いたしました。

〈導入後に期待する効果〉

出産前後や育児中という、非常に多忙な時間を過ごされるお客様にとって、お買い物のしやすさは何よりも優先すべき価値だとネオママイズムは考えています。 導入から2週間が経過しましたが、モジュールの追加の効果から注文完了画面からシームレスにeギフト手続きへ進める導線が功を奏し、以前にも増して多くのお客様がスムーズにお手続きを完了されています。また、『Wood-Based WIPES』への熨斗（のし）対応もご好評をいただき、ご注文数は着実に伸長しております。 今後もAll in giftアプリのギフト対応への柔軟性を活かし、お客様一人ひとりのご要望に寄り添ったギフト体験を拡充していきたいと考えております。

■ 「neomamaism（ネオママイズム）」について

ストアURL : https://neomamaism.com/

株式会社PLAYFULBOXの運営するベビーブランド「neomamaism（ネオママイズム）」は、ママ目線でデザインと品質を追求した Designed in Japan のプロダクトを提供しています。

「育てる時間も、私の時間。」というパーパスのもと、 育児の中でも"わたし"を大切にできるデザインと体験を通じて、 子育てをするすべての人の毎日が、より快適で自分らしく過ごせるようサポートします。

その姿勢を通じて、次世代が"ママになる日"を前向きに選べる社会の実現を目指します。

■ 「All in gift」アプリについて

Shopifyアプリ「All in gift」

https://apps.shopify.com/sns-gift?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://apps.shopify.com/sns-gift?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

SNSやオンラインでの交友関係が一般的になりつつある現在、「お気に入りのギフトを贈りたいけれど、相手の住所がわからない」「わざわざ住所を聞くのは申し訳ないし気が引ける」といったお悩みで、ギフトを断念する方が増えています。

Shopifyアプリ「All in gift」を活用すれば、LINEやTwitter、InstagramのDMで「ギフト受け取り用」のURLを送るだけで、かんたんにギフトを贈ることができます。

日本製のサービスなので、管理画面もすべて日本語サポートで使え、安心してご利用いただけます。

〈機能〉

- 複数配送先へのギフト設定機能（マルチシップ）- ギフト設定- - 熨斗（のし）の設定（商品の指定も可能）- - 表書きの細かな設定- - ラッピング、ギフトカード、手提げ袋などの対応設定（商品の指定も可能）- - [eギフト限定]受取時のデジタルメッセージカード- - それぞれの設定に自由に注意書きを追加可能- All in gift受け取りURLの発行- ギフトお届け先登録・更新- 各出荷業務・物流サービスアプリと連携

〈導入ステップ〉

- アプリをインストール- ギフトの設定- のし紙 / 名入れ、ラッピング等設定

〈お客様の利用ステップ〉

- 商品をカートに入れギフト送付を有効にする- サンクスページからSNSを起動し、メッセージ配信- メッセージには自動で受け取りURLが記載されています- 受け取りURLから、配送先・配送日時を指定して登録

〈アプリ詳細・ダウンロードはこちら〉

https://apps.shopify.com/sns-gift?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://apps.shopify.com/sns-gift?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

本アプリは今後もアップデートを重ね、日本の商習慣に応じた機能開発を進めてまいります。

また、ハックルベリーは、Shopifyのサイト構築/アプリ構築のリーディングカンパニーとして、長期的な売上の支援を簡単かつ安心して導入できるアプリを随時リリースしマーチャント（事業者）支援を行ってまいります。

〈ご相談・お問い合わせはこちらから〉

https://huckleberry-inc.com/subscription-apps/#contact

【株式会社ハックルベリーについて】

「流通の未来を、正しいカタチへ」をミッションに、EC事業者の売上向上を支援するサービスを企画・開発・運営しています。

「良いシステムを作りたい」は皆が思っていることだと思いますが、「良いシステムとはこうだ」がはっきりしている会社は少ないと感じます。ハックルベリーは個社ごとに違う「良いシステム」「良い未来」を作る伴走者として、売り手・買い手の双方にとって心地よい流通の未来を目指しています。連続起業家、スタートアップ経験豊富なエンジニア、オープンイノベーション領域に長く携わったPdM出身者などのベテランと、意欲あふれる若手メンバーで構成されたチームで、Shopifyストアの成長を支援しています。

本社所在地：東京都世田谷区北沢二丁目6番地2号 ミカン下北B街区 第B401号区画

代表者：代表取締役社長 安藤 祐輔

事業内容：Shopifyアプリの開発、提供。ECサイト構築支援。EC/SaaS領域での共創事業立ち上げ

URL：https://huckleberry-inc.com/

【提供サービス】

サブスクアプリの決定版！Shopifyアプリ「定期購買」

https://apps.shopify.com/huckleberry-subscription?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://apps.shopify.com/huckleberry-subscription?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

ECの各データ連携を柔軟に、低コストで実現するデータ連携SaaS「CoreLink」https://huckleberry-inc.com/core-link?utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://huckleberry-inc.com/core-link?utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

TikTok Shop連携専用コネクタ「CoreLink for TikTok Shop」

https://huckleberry-inc.com/core-link-for-tiktokshop?utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://huckleberry-inc.com/core-link-for-tiktokshop?utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

Shopifyアプリ「All in gift（LINEやインスタでギフトが送れる！）」

https://apps.shopify.com/sns-gift?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://apps.shopify.com/sns-gift?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

Shopifyで決済CVRを向上させるチャットボット「CommChat」 https://huckleberry-inc.com/commchat?utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://huckleberry-inc.com/commchat?utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

不正防止アプリ「Fraud Guardian（フラウドガーディアン）」

https://apps.shopify.com/fraud-guardian?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://apps.shopify.com/fraud-guardian?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

抽選販売アプリ「Raffle315」

https://apps.shopify.com/raffle-315?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://apps.shopify.com/raffle-315?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

主要なプラットフォームでのログインをかんたんに実現できるアプリ「Unicorn SSO」

https://apps.shopify.com/unicorn-sso?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://apps.shopify.com/unicorn-sso?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

Webメディア「EC Magazine | ECを成功させるノウハウマガジン」

https://ec.huckleberry-inc.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://ec.huckleberry-inc.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral)