「測量費用AI」、『不動産測量の費用と手続きガイド 2026』をPDFで無料公開

株式会社Mycat

本ガイドは、国土交通省および法務局の公開情報を基に、不動産測量の種類・費用・手続きを整理したものです。境界確定測量は土地売買の前提条件であり、費用は30～100万円が相場ですが、面積・隣接数・地形により大きく変動します。全5章構成で、測量の種類と費用、境界確定の流れ、費用を左右する要素、依頼チェックリスト、重要な注意点を網羅しています。

白書の主な内容- エグゼクティブサマリー- 測量の種類と費用- 手続きの流れ- チェックリスト- まとめ出典- 国土交通省「不動産取引に関する実務情報」- 法務局「登記・供託に関する手続き」- 日本土地家屋調査士会連合会- 国土交通省「地籍調査」ダウンロード方法

https://sokuryo-ai.xyz/whitepaper/land-survey-guide-2026 にアクセスし、フォームに入力いただくことでPDFを無料でダウンロードいただけます。

### 株式会社Mycatについて

株式会社Mycat（https://mycat.business）は、AIを活用した中小企業・個人向けサービスの企画・開発・運営を行う企業です。「測量費用AI」をはじめとする複数のAIサービスを通じて、専門知識のハードルを下げ、誰もが適正な判断を行える社会の実現を目指しています。



所在地：東京都目黒区三田2丁目7番22号

設立：2025年2月5日

コーポレートサイト：https://mycat.business

お問い合わせ：info@mycat.business