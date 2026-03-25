山梨県北杜市とバイウィルが「カーボンニュートラルの取組に関する連携協定」を締結

株式会社バイウィル

「GXをやりたくなる世界」を目指し、環境価値を活用した経済循環を推進する株式会社バイウィル（本社：東京都中央区、代表取締役社長：下村 雄一郎、以下「バイウィル」）は、山梨県北杜市（市長：大柴 邦彦、以下「北杜市」）と「カーボンニュートラルの取組に関する連携協定」を締結しました。

両者は本協定をもとに、J-クレジット(*1)をはじめとする環境価値の創出・流通や、新たなビジネスモデルの創出に取り組みます。

（写真左から）バイウィル 代表取締役社長 下村雄一郎 、北杜市長 大柴邦彦氏

*1：J-クレジットとは、省エネ設備の導入や再生可能エネルギーの活用等、事業者による脱炭素活動により得られたCO2等の温室効果ガスの排出削減量や吸収量を「クレジット」として国が認証したもの。発行されたクレジットは他の企業等に売却することができ、購入者はカーボン・オフセットに活用することができる。

【締結日】

2026年3月23日 （月）

締結日当日には、北杜市役所にて締結式を執り行いました。

【協定内容】

両者は、地域におけるカーボンニュートラルおよびサーキュラーエコノミーの実現に寄与することを目的として、以下の事項について協力します。

（１）環境価値に関する情報・サービス・ノウハウ等の提供

（２）環境価値を活用した新たなビジネスモデルの創出

（３）その他、両者が協議して必要と認めること

【締結の背景】

北杜市は、2020年12月23日に2050年までに二酸化炭素の排出量実質ゼロをめざす「ゼロカーボンシティ」を宣言しています。実現に向けて、太陽光や小水力などの新エネルギーの普及などに取り組んでいます。今回、北杜市におけるJ-クレジット創出・活用を進めるため、本連携協定に至りました。

参考）

・北杜市：ゼロカーボンシティ宣言 （ https://www.city.hokuto.yamanashi.jp/fs/2/5/9/3/7/7/_/_______________.pdf ）

・北杜市：北杜市新エネルギー推進機構の設立について （ https://www.city.hokuto.yamanashi.jp/docs/1637.html ）

【今後の展望】

北杜市のゼロカーボンシティ実現を目指し、両者が連携して、J-クレジットの創出および流通を進めてまいります。J-クレジットの創出方法（方法論）については、LED設備の導入から着手することを検討しており、その後、その他の方法論による創出にも広げていく想定です。

バイウィルは、北杜市におけるJ-クレジット創出プロジェクトの登録・申請からモニタリング、創出したクレジットの販売までをシームレスに支援します。また、販売に関しては地域企業を優先し、「地産地消」によって北杜市をはじめとする地域の脱炭素化を促進します。

【2者概要】

＜北杜市 概要＞

■代表者：市長 大柴 邦彦

■所在地：山梨県北杜市須玉町大豆生田961-1

■公式HP：https://www.city.hokuto.yamanashi.jp/

＜バイウィル 概要＞

■名称：株式会社バイウィル

■代表者：代表取締役社長 下村 雄一郎

■所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座7-3-5 ヒューリック銀座7丁目ビル4階

■事業内容：

・環境価値創出支援事業（カーボンクレジット等の創出）

・環境価値売買事業（カーボンクレジット等の調達・仲介）

・脱炭素コンサルティング事業

・ブランドコンサルティング事業

■公式HP：https://www.bywill.co.jp/

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社バイウィル 広報担当

e-mail：pr@bywill.co.jp

TEL：03-6262-3584（代表）