TVアニメ化『オタクに優しいギャルはいない!?』巻頭カラー!!「月刊コミックゼノン 2026年5月号」3月25日発売!!

株式会社コアミックス

株式会社コアミックス（東京都武蔵野市）は、「月刊コミックゼノン2026年5月号」を2026年3月25日（水）に発売いたします。

TVアニメ化『オタクに優しいギャルはいない!?』巻頭カラー！TVドラマ化『ちるらん 新撰組鎮魂歌』巻中カラーで読切掲載！

１．『オタクに優しいギャルはいない!?』アニメキャスト特別インタビュー掲載！

“オタクくんに好きな人ができた！？”という勘違いから、天音と伊地知は大パニック！ 真相はただの思い違いだったが、この騒動で2人の恋のフラグがビンビンに！ 3人のもどかしすぎる関係から目が離せない！ 巻頭カラーでは、TVアニメ主要キャストインタビューや、 キャストサイン入りアニメポスタープレゼントキャンペーンの詳細を掲載！



２．ドラマ放送直前『ちるらん 新撰組鎮魂歌』読切！

主演・山田裕貴さんSP独占インタビュー掲載！

新撰組の土方歳三のような武士に憧れる、貧しい百姓の少年・喜助。 身分を理由に周囲から馬鹿にされながらも、彼は決して武士になる夢を諦めきれずにいた。 そんなある日、一人の腕の立つ侍と出会い、彼の運命が動き出す！ 山田裕貴さんインタビューや、サイン入りポスタープレゼント情報を掲載！

３．『終末のワルキューレ』坂田金時が堂々と表紙を飾る！注目の最新話！

オーディンが繰り出した鉄壁の盾・神環封壁を坂田金時が打ち破り、オーディンに傷を負わせる白熱の展開に！ さらに、かつて冥界に堕とされた人類側の問題児・ノストラダムスが再び不穏な動きを見せ、周囲をかき乱す！

月刊コミックゼノン5月号 を購入する :https://www.amazon.co.jp/%E6%9C%88%E5%88%8A%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%BC%E3%83%8E%E3%83%B3-05%E5%8F%B7/dp/B0GQ68MFB5/ref=sr_1_1?crid=3VV1RNKJG3YHL&dib=eyJ2IjoiMSJ9.BgZfID0FPUjCMRrLQJt4KyhHEXpXbzSHVRNt9Qs9zqNz8biudNS8e1P-jy3khYawpcPAtX1gM-M8g-5dlvtDbgcYmjAUK2leUU08_n0qqLDeWYiiaegQoFdsVTe8Asi4uNqa8khMUsFtJJwxGuIMRWdzExPqnt5UL1QtFe1On4V1kKQW-fLfnqZE12w0wJhdyWARtYnJ00mO8yoqd5Nc1BxRrCmaeFmepY1Ln8a6P5o.Eah85Da1e-WgB_EMDLi-9EmLcdDNxy7It0QtG8ixmfw&dib_tag=se&keywords=%E6%9C%88%E5%88%8A%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%BC%E3%83%8E%E3%83%B3&qid=1774337117&s=books&sprefix=%E6%9C%88%E5%88%8A%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%BC%E3%83%8E%E3%83%B3%2Cstripbooks%2C652&sr=1-1