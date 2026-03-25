【現代人必読】スマホ依存、先延ばし癖、イライラ……これ全部、脳のせい！「怠ける脳」をリセットする方法とは？

株式会社ダイヤモンド社

韓国でベストセラーとなった話題書がついに日本上陸！悪習慣を繰り返してしまう脳のしくみと、そこから抜け出す方法を脳の専門家がわかりやすく解説した1冊『私たちはなぜ「やるべきこと」をやれないのか、「やめたいこと」をやめられないのか』（キム・ソクチェ：著、岡崎暢子：訳）が3月25日にダイヤモンド社から発売となります。

キム・ソクチェ：著 岡崎暢子：訳『私たちはなぜ「やるべきこと」をやれないのか、「やめたいこと」をやめられないのか』ダイヤモンド社：刊

わかっちゃいるけどやめられない――！

“ダメな自分”をつくる脳のメカニズムと抜け出し方がわかる本

やるべきことを先延ばしして、ついスマートフォンをダラダラ見続けてしまう、運動は三日坊主で終わり、気づけば衝動買い。些細なことでカッとなって自己嫌悪に陥る――。「やめたい」「変わりたい」と思っているのに、なぜか同じことを繰り返して後悔する。そんな経験に心当たりのある方も多いのではないでしょうか。誘惑にあふれた現代社会において、セルフマネジメントは誰にとっても大きな課題です。しかし実は、私たちを悩ませるこうした“怠けグセ”や“やめられない行動”は、意志の弱さのせいではありません。その原因は、脳の「衝動的な反応」によるものなのです。

本書は、脳の専門家である著者が、哲学、心理学、最新の脳科学の知見を横断しながら、私たちがこうした衝動に振り回されてしまうメカニズムをわかりやすく解説。脳のしくみを理解したうえで、どのように向き合い、行動するべきなのか、その具体的な方法を提示します。今日からできる実践的なワークも多数収録。脳をリセットして、これまでの悪習慣から抜け出すヒントが満載です。

これまで「続かない自分」「やめられない自分」を責めてきた人にとって、本書は新しい視点を与えてくれるはずです。自分を否定するのではなく、仕組みを理解して変えていく――。そんな前向きな一歩を後押しする、現代人必読の1冊です。



■目次

プロローグ

訳者まえがき

第1章 「わかっちゃいるけどやめられない」のはなぜか？

第2章 「やるべきこと」をやらずに、スマホに没頭してしまう理由

第3章 なぜ、買わなくてもいいものをポチってしまうのか

第4章 やめたいと思うほどにハマってしまうワケ

第5章 恋に落ちるのは簡単。愛するのが難しい。

第6章 どうして子どもは言うことを聞かないのか？

エピローグ

参考文献

■著者プロフィール：キム・ソクチェ

神経内科専門医。サムスンソウル病院にて長年にわたり脳機能および神経生理学の研究に従事。SCI登録の国際学術誌に60本以上の論文を発表し、脳科学分野における主要研究者として高く評価される。もっと患者に寄り添いたいとの思いから近年、故郷の韓国・天安に戻りクリニックを開院。脳機能障害に起因する多様な疾患の治療に力を注いでいる。同時に、人間の行動や心理への関心から哲学・心理学を基盤とした研究や論文発表にも取り組み、大韓民国新聞社協会による「韓国を輝かせた人々」選出、第4回LG生命科学未来医学者賞受賞など、医師の枠に収まらない幅広い分野で活動している。

■訳者プロフィール：岡崎暢子（おかざき・のぶこ）

翻訳者、編集者。訳書に『あやうく一生懸命生きるところだった』『教養としてのラテン語の授業』『人生は「気分」が10割』『人生は期待ゼロがうまくいく』（以上、ダイヤモンド社）、『作文宿題が30分で書ける！秘密のハーバード作文』（CEメディアハウス）、『ナビエ・ストークス方程式と僕らの最終定理』(東京ニュース通信社)などがある。

■『私たちはなぜ「やるべきこと」をやれないのか、「やめたいこと」をやめられないのか』

著者：キム・ソクチェ

訳者：岡崎暢子

定価：1870円（税込）

発売日：2026年3月25日

発行：ダイヤモンド社

判型：四六並製・376ページ

https://www.amazon.co.jp/dp/447812373X/

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