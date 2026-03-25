起業家のバイブルが大幅アップデート！最新事例と生成AI対応で進化した『増補改訂版 起業の科学』

株式会社ダイヤモンド社

起業家が直面する課題と対策を時系列に整理した『増補改訂版 起業の科学』（田所雅之：著）が、本日3月25日に発売となります。

田所雅之：著 『増補改訂版 起業の科学』（ダイヤモンド社）

■スタートアップの成功プロセスを体系化した『起業の科学』を8年ぶりに大改訂！

多くの起業家は、成長していく過程の様々なタイミングで、自分たちが何を実現すればよいのかを判断する基準がないまま、試行錯誤を続けています。スタートアップに関する情報は、書籍やブログ、動画などで多数公開されているものの断片的で、適切な段階で有効活用できず、判断を誤るケースも少なくありません。

本書は、スタートアップが成功に至るまでのプロセスを体系化したベストセラー『起業の科学』を、8年ぶりに大改訂した1冊。アイデア検証から顧客課題の発見、ソリューションの検証、そしてプロダクト・マーケット・フィット（PMF）に至るまでの道筋を、「科学」として整理し、実践的なフレームワークとともに解説します。増補改訂版として、フレームワークも大幅にアップデートし、最新のスタートアップ事例を追加。さらに新たな概念や戦略の解説に加え、生成AIを活用したプロンプトも収録し、現代の起業環境に対応した内容へと進化しました。

起業の成功は偶然ではなく、仮説検証の積み重ねによって導かれます。本書は、そのプロセスを具体的に示しながら、起業家が限られたリソースの中で最適な判断を下すための指針となるバイブルです。

■目次

はじめに

Chapter1 IDEA VERIFICATION アイデアの検証

Chapter2 CUSTOMER PROBLEM FIT 課題の質を上げる

Chapter3 PROBLEM SOLUTION FIT ソリューションの検証

Chapter4 PRODUCT MARKET FIT 人が欲しがるものを作る

Chapter5 TRANSITION TO SCALE and Sustainable スケールするための変革

おわりに

■著者プロフィール：田所雅之（たどころ・まさゆき）

株式会社ユニコーンファーム代表取締役CEO

1978年生まれ。大学を卒業後、外資系のコンサルティングファームに入社し、経営戦略コンサルティングなどに従事。独立後は、日本で企業向け研修会社と経営コンサルティング会社、エドテック(教育技術)のスタートアップの3社、米国でECプラットフォームのスタートアップを起業し、米国シリコンバレーで活動した。

日本に帰国後、シリコンバレーのベンチャーキャピタルのベンチャーパートナーを務めた。また、欧州最大級のスタートアップイベントのアジア版、Pioneers Asiaなどで、スライド資料やプレゼンなどを基に世界各地のスタートアップ約1500社の評価を行ってきた。これまで日本とシリコンバレーのスタートアップ数十社の戦略アドバイザーやボードメンバーを務めてきた。

2017年、新たにスタートアップの支援会社ユニコーンファームを設立、代表取締役社長に就任。その経験を生かして作成したスライド集『Startup Science2017』は全世界で約5万回 シェアという大きな反響を呼んだ。

主な著書に『起業の科学』『入門 起業の科学』(以上、日経BP)、『起業大全』『「起業参謀」の戦略書』（以上、ダイヤモンド社）などがある。

■『増補改訂版 起業の科学 ──スタートアップサイエンスver.2』

著者：田所雅之

定価：3520円（税込）

発売日：2026年3月25日

発行：ダイヤモンド社

判型：B5・並製・344ページ

https://www.amazon.co.jp/dp/4478122164

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