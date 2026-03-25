フリマアプリもある時代に、なぜ実店舗に売りに行くのか？ ～消費者アンケートで紐解く、選ばれる「リユースショップ」になるためのWeb集客～｜セミナー開催

株式会社カンリー

Google ビジネスプロフィール、Yahoo!プレイス、Appleマップなどの3大地図媒体、HP、アプリ、SNSなどの店舗集客媒体の一元管理サービス「カンリー店舗集客」の開発・提供を行う株式会社カンリー（所在地：東京都品川区、代表取締役：辰巳 衛,秋山 祐太朗）は2026年4月8日（水）・9日（木）・10日（金）の3日程で「フリマアプリもある時代に、なぜ実店舗に売りに行くのか？ ～消費者アンケートで紐解く、選ばれる「リユースショップ」になるためのWeb集客～」をオンラインで開催いたします。

詳細・お申込みはこちらをクリック :https://attendee.bizibl.tv/sessions/sewaxg6bnJnk?s=8ra0eeqn8ts&utm_source=260408_seminar&utm_medium=seminar&utm_campaign=prtimes

今や、物を売る方法はさまざまです。

フリマアプリに出品する人もいれば、どこかのリユース品の買取・販売店に持ち込む人もいます。

そんな中で、あなたのお店が売り先として選ばれるには、どうしたらよいでしょうか？

本セミナーでは、消費者アンケートをもとに、来店前にどんな情報を調べているのか、

何を決め手にお店を選ぶのかなど、買取行動の実態を解説します。

そこから、リユースショップが発信すべき情報と、仕入れた一点もの・高額商材の販売につなげる方法もあわせてお伝えします。

買取客獲得に課題を感じている担当者様にとって、明日からの発信を見直すヒントとなる内容です。

■こんな方におすすめ

- 買取客獲得に課題を感じているリユース事業の方の担当者- お客様がどうやってリユース店を選んでいるか把握したい方- 仕入れた一点もの・高額商材の販売を強化したい方

■参加するメリット

- お客様がリユースショップを選ぶまでの行動と、来店を決める理由の実態がわかる- リユースショップの買取・販売店が今すぐ発信すべき情報の優先順位が整理できる- 一点もの・高額商材の販売や集客に活かせる具体的な方法がわかる

＜開催概要＞

日 時：LIVE配信：4月 8日（水） 13時00分～13時30分

録画配信 ：4月 9日（木） 13時00分～13時30分

録画配信 ：4月10日（金） 13時00分～13時30分

開催場所：オンライン開催

参加費用：無料

講演内容：フリマアプリもある時代に、なぜ実店舗に売りに行くのか？

～消費者アンケートで紐解く、選ばれる「リユースショップ」になるためのWeb集客～

LIVE配信を含め、3日間にわたり配信予定ですので、ぜひ、ご都合のよい日程でご参加ください。

https://attendee.bizibl.tv/sessions/sewaxg6bnJnk?s=8ra0eeqn8ts&utm_source=260408_seminar&utm_medium=seminar&utm_campaign=prtimes(https://attendee.bizibl.tv/sessions/sewaxg6bnJnk?s=8ra0eeqn8ts&utm_source=260408_seminar&utm_medium=seminar&utm_campaign=prtimes)

株式会社カンリー

マーケティング部 高山 翔矢

千葉大学大学院卒。リサーチを基盤に、セミナーやホワイトペーパー等、マーケティングコンテンツの企画制作に従事。

■カンリー店舗集客について

「カンリー店舗集客」は、Google ビジネスプロフィール、Yahoo!プレイス、Appleマップなどの3大地図媒体、HP、アプリ、SNSなどの店舗集客媒体を一元管理することで、管理・運用コストの削減、データ分析により店舗運営上の課題を特定し施策の改善につなげる店舗管理クラウドサービスです。単なるツール提供だけにとどまらず、熟練の運用担当者がお客様と伴走しながら運用支援を行います。

サービスページ：https://jp.can-ly.com/

資料請求はこちら：https://jp.can-ly.com/whitepaper/service/

導入企業（一部抜粋）■カンリー福利厚生について

約130,000以上の店舗情報を一括管理するシステム「カンリー店舗集客」の地図情報データを駆使し、アルバイト・パート・派遣スタッフなど雇用形態や働く場所を選ばずに地図を使って各種優待を受けられる福利厚生サービスです。

また集客導線としての活用や自社割のDX機能による売上/ブランディング向上に貢献できるなど今まで福利厚生の導入を見送っていた企業様にも検討いただきやすいサービスです。

サービスページ：https://fuk-ly.com/

資料請求はこちら：https://fuk-ly.com/form/download/

掲載クーポン（一部抜粋）■会社概要

会社名 ：株式会社カンリー

設立 ：2018年8月15日

共同代表者：代表取締役 Co-CEO 辰巳 衛 / 秋山 祐太朗

所在地 ：東京都品川区東品川二丁目2番20号 天王洲オーシャンスクエア6F

事業内容 ：店舗アカウントの一括管理・分析SaaS「カンリー店舗集客」の開発・提供

マップで近隣の割引優待を探せる福利厚生サービス「カンリー福利厚生」の開発・提供

SNS運用コンサル事業等

HP ：https://biz.can-ly.com/

■採用について

カンリーはさらにサービスを拡大、加速させるために全職種積極採用中です。

詳細は下記の採用ページをご覧ください。

・採用サイトを見る

https://recruit.can-ly.com/

■お問い合わせ先

担当：神田 大成

E-mail：canly.contact@can-ly.com