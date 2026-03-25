世代を超えて楽しむ、新しいゴルフスタイルを提案 「TIGORA GOLF 2026 春夏コレクション」登場

株式会社アルペン

スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野 敦之）は、プライベートブランド「TIGORA(ティゴラ)」から「TIGORA GOLF 2026 春夏コレクション」を発表。全国のゴルフ５および公式オンラインストアで順次発売いたします。



本コレクションでは、既存の定番アイテムも活かしながら全体のバランスを見直し、現代の気分にフィットするシルエットへとアップデート。従来のゴルフウェアらしい王道シルエットから一歩踏み出し、現代の気分に合わせた新たなバランスを追求しました。

また、今シーズンは「PLAY TOGETHER」をテーマに、大人の親子でゴルフを楽しむシーンをイメージ。ゴルフ経験の有無や年齢にとらわれず、「一緒にプレーする楽しさ」を表現しています。世代を超えて共感できるゴルフの魅力を、店頭およびLOOKBOOKでのビジュアルを通じて提案します。

■コレクションの特徴

・現代にフィットするシルエットへ

コレクション全体のバランスを見直し、メインとなるアイテムは今の時代に合ったシルエットへとアップデート。コーディネート全体での統一感を意識し、従来のゴルフウェアの枠にとらわれないスタイルを提案します。特にボトムスでは、ワイドシルエットなど新たなバランスにも挑戦しています。



レディスにおいても、全体的にゆとりのあるシルエットを取り入れ、よりリラックス感のある着こなしに対応しています。



・細部までこだわった設計とパターンメイキング

襟まわりの設計を見直し、ボタンを開けても閉めても美しく見えるバランスに改良。着用時の見え方はもちろん、ハンガーに掛けた際の収まりの良さにも配慮しています。

パンツでは、ステッチやベルトループ幅など細部の仕様を再設計し、全体の印象を左右するアイテムの“面”を追求。芯地の選定から見直すことで、より洗練された仕上がりとなっています。



・商品に自然と馴染むロゴ使い

「TIGORA(ティゴラ)」のブランドロゴは主張しすぎず、同系色をベースに商品に自然と溶け込むデザインを採用。日常的にも取り入れやすい仕上がりを目指しました。

■TIGORA GOLF SPRING & SUMMER 2026 LOOKBOOKはこちら

https://store.alpen-group.jp/product/tigora/golf/2026ss/



【販売店情報】

全国のゴルフ５および下記のオンラインストアにてご購入いただけます。

・ゴルフ５店舗一覧：https://store.alpen-group.jp/store_search/?g=3,5

・ゴルフ５公式オンラインストア： https://store.alpen-group.jp/golf5/CSfGolfTop.jsp



■プロゴルファーをはじめアスリートゴルファーもサポート

TIGORA GOLFは、プロゴルファーや競技志向のアマチュア選手のサポートをしています。プロトーナメントや公式競技でも使用される機能性と、デザイン性を兼ね備えたウェア・シューズを展開しており、幅広いプレイヤー層から支持を集めています。

株式会社アルペンについて

創業：1972年7月

資本金：151億円

業績：売上高 2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）

事業内容 ：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品 等の商品開発、販売

・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営