クラダシ、アジア太平洋地域の急成長企業ランキング「High Growth Companies Asia-Pacific 2026」に3度目の選出

株式会社クラダシ

ソーシャルグッドマーケット「Kuradashi」を運営する株式会社クラダシ（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：河村 晃平、以下「クラダシ」）は、アジア太平洋地域14ヵ国に本社を置く企業を調査対象とした「High Growth Companies Asia-Pacific 2026（アジア太平洋地域における急成長企業ランキング2026）」において、294位にランクインしました。なお、クラダシが本ランキングに選出されるのは、今回で3回目となります。

・High Growth Companies Asia-Pacific 2026：https://www.ft.com/content/c5a3ba72-0333-4830-8280-6bd1592e1f85(https://www.ft.com/content/c5a3ba72-0333-4830-8280-6bd1592e1f85)

■「High Growth Companies Asia-Pacific 2026」とは

本ランキングは、イギリスの経済紙「Financial Times」と、ドイツの統計調査データを提供する「Statista」が共同で実施しているアワードで、今年で8度目の公表となります 。アジア太平洋地域の14の国と地域（日本、韓国、中国、シンガポール、インドなど）に本社を置く企業を対象に調査が行われ、、2021年から2024年の売上成長率（CAGR：年平均成長率）を主な指標として、特に際立った成長を遂げた上位500社が選出されます。

・FT High-Growth Companies Asia-Pacific： https://www.ft.com/reports/ft-asia-pacific-companies

■クラダシのランキング実績

クラダシは、ミッションを「善いビジネスで未来に実りを。」 、ビジョンを「日本一のインパクト企業グループへ。」と掲げ 、世の中に山積するさまざまな社会課題を価値へと転換し、社会・環境・経済へ確かなインパクトをもたらす事業を展開しています。

今回のアジア太平洋地域の上位500社には、日本企業が約80社選出されており、その中でクラダシは39位にランクインいたしました。また、今回クラダシが選出された「eコマース」のカテゴリでは、全13社がランクインしており、そのうち日本企業はわずか2社となっています。

クラダシはこれまで、2021年および2022年にも本アワードに入賞しており、激動する市場環境下においても、パートナー企業との連携深化やユーザー基盤の拡大を通じ、フードロス削減による社会的インパクトを最大化させてまいりました。

通算3度目となる今回の入賞は、クラダシの「1.5次流通」という独自のビジネスモデルが一時的な潮流に留まらず、中長期的な成長性と持続可能性を兼ね備えた仕組みであることを、国際的な経済指標によって改めて証明するものと考えております。

■株式会社クラダシ代表河村のコメント

この度は「High-Growth Companies Asia-Pacific 2026」において、アジア太平洋地域の急成長企業として選出されたことを大変光栄に存じます。

当社は「日本一のインパクト企業グループへ。」をビジョンに掲げ、フードロス削減をはじめとする社会課題の解決と、強固な事業成長を両立させる「善いビジネス」を多角的に展開しております。今後もさらなる事業拡大に邁進し、社会・環境・経済へ確かなインパクトをもたらす「ソーシャルグロースカンパニー（Social Growth Company）」として、持続的な成長を追求してまいります。

■株式会社クラダシについて

代表者氏名：河村晃平

設立：2014年7月

本社所在地：〒141-0021 東京都品川区上大崎3丁目2-1 目黒センタービル 5F

URL：https://corp.kuradashi.jp/

【サービス紹介】

・ソーシャルグッドマーケット「Kuradashi」：https://www.kuradashi.jp/

・クラダシが自社で運営する「クラダシ基金」：https://www.kuradashi.jp/fund

・冷凍宅配弁当「Dr.つるかめキッチン」：https://tsurukame-kitchen.com/

・冷凍宅配弁当「Kitchen Chef & Doctor」：https://chef-doctor.com/shop

・オンライン料理教室「La Table de SHIORI Online」：https://online.atelier-shiori.com/

【店舗一覧】

・Kuradashi店舗一覧：https://kuradashi.jp/pages/stores

【クラダシのインパクト】

・インパクトサイト：https://corp.kuradashi.jp/impact/

・サステナビリティレポート：https://speakerdeck.com/kuradashi/sustainability-report

【2025年12月末時点の主な累計実績】

・フードロス削減量：33,659トン ・経済効果：163億7,672万円

・CO2削減量 ：89,231t-CO2 ・支援総額：181,283,531円

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「Kuradashi」、「ソーシャルグッドマーケット」、「1.5次流通」、「もったいないを価値へ」は株式会社クラダシの登録商標です。



