濃密ソースがとろけだす 大反響の「じゅるる」がアイスバーになって登場！　カンロ監修※「じゅるるアイス シャインマスカット」発売

カンロ株式会社

カンロ飴やピュレグミなどでおなじみのカンロ株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長 村田 哲也、以下カンロ)が展開するジュレ入りプレミアムフルーツキャンディ「じゅるるシャインマスカット」が、アイスバーになって栄屋乳業株式会社(本社：愛知県岡崎市、代表取締役社長 野田 陽太郎)から新発売。カンロが監修する本商品は、2026年3月31日(火)より全国のセブン-イレブンで、2026年4月6日(月)よりイトーヨーカドー、ヨークフーズ、ヨークベニマルにて発売されます。

さらに、大好評をいただいているプレミアムフルーツキャンディ「じゅるるシャインマスカット」も“ジュレ感”がアップし、2026年3月31日(火)より全国にてリニューアル発売します。

《パリッとろ～り贅沢な「じゅるる」をアイスで再現！ 氷皮の中にマスカットソースとマスカットアイスを入れ、“シャリッとろ～り”食感のさっぱり×濃厚な味わいに》

「じゅるる」は、飴の中からジュレがとろけだすコンセプトや、果汁をたっぷり使用した濃密な味わいで大きな反響をいただいた、プレミアムフルーツキャンディです。2024年5月に発売した「じゅるるシャインマスカット」のご好評を受け、シリーズとして「ふじりんご」や「アルフォンソマンゴー」、「あまおう苺」など、贅沢な味わいの季節限定フレーバーも展開しています。

この度、そんな「じゅるる」をアイスバーで再現した「じゅるるアイス シャインマスカット」が栄屋乳業より発売されます。カンロが監修した本商品は、さっぱりとした味わいの氷皮の中に、濃蜜な甘みのシャインマスカットソースとシャインマスカット果汁入りアイスを閉じ込めました。まるでパリッとした飴の中からジュレがとろけだす「じゅるる」のように、氷皮をシャリッとかじると濃厚ソースがとろけだします。暖かくなるこれからの季節、「じゅるるアイス シャインマスカット」の贅沢なくちどけをぜひご堪能ください。

《大反響「じゅるるシャインマスカット」がリニューアル！“ジュレ感”アップでより贅沢な一粒に》

アイスバーの発売に合わせ、大反響の「じゅるるシャインマスカット」もリニューアル発売します。外側のパリッとした食感の飴はシャインマスカットのさっぱりとした味わいを、中からとろけだすジュレは濃蜜な味わいに。また、再販売にあたり、中身のジュレ感をアップしました。パッケージにはシャインマスカットの房を大胆に配置することでジューシーさを表現し、シズル感あふれるデザインにリニューアルしました。気分を変えて一息つきたいときや小腹が空いたときに、ジュレ感がアップした“プレミアムな一粒”で至福のひと時をお過ごしください。

※「じゅるるアイス」はカンロ株式会社監修の基、栄屋乳業株式会社が企画・製造した商品です。

■アイス商品概要

発売元 ：栄屋乳業株式会社

商品名 ：じゅるるアイス シャインマスカット

発売日 ：セブン-イレブン 2026年3月31日（火）

イトーヨーカドー、ヨークフーズ、ヨークベニマル 2026年4月6日（月）

参考価格 ：216円（税込） ※消費税8％

内容量 ：70ml

販売エリア：全国のセブン-イレブン、イトーヨーカドー、ヨークフーズ、ヨークベニマル

※一部取り扱いの無い店舗もございます

特徴 ：ジュレ入りプレミアムフルーツキャンディ

「じゅるるシャインマスカット」をイメージしたアイスバー

《「じゅるるアイス シャインマスカット」に関するお問い合わせ先》

栄屋乳業株式会社 お客様相談室

Tel：0120-373-589 （受付時間 月～金 9:00～17:00）

《栄屋乳業株式会社 概要》

社名 ：栄屋乳業株式会社

所在地 ：愛知県岡崎市東牧内町字甲田45番地

創業 ：1946年

事業内容：洋菓子、アイスクリーム類、冷凍食品、チルド食品、ヨーグルト類の製造販売

■キャンディ商品概要

発売元 ：カンロ株式会社

商品名 ：じゅるるシャインマスカット

発売日 ：2026年3月31日（火）

参考価格 ：238円（税込） ※消費税8％

内容量 ：60g

販売エリア：全国（数量限定）

特徴 ：シャインマスカット果汁を使用した

ジュレ入りプレミアムフルーツキャンディ

《「じゅるるシャインマスカット」に関するお問い合わせ先》

カンロ株式会社 カスタマーセンター

Tel：0120-88-0422 （受付時間 祝日を除く月～金曜日 10:00～16:00）

■カンロ展開ブランド

■「カンロ」会社概要

社名 ： カンロ株式会社

代表 ： 代表取締役社長 村田 哲也

所在地 ： 東京都新宿区西新宿3丁目20番2号

東京オペラシティビル37階

創業 ： 1912年(大正元年)11月10日

事業内容 ： 菓子、食品の製造および販売

上場市場 ： 東証スタンダード市場（証券コード2216）

URL ： コーポレートサイト https://www.kanro.co.jp/

KanroPOCKeT https://kanro.jp/

当社は1912年の創業以来、社名になっている「カンロ飴」を始め、菓子食品業界で初ののど飴となる「健康のど飴」、ミルクフレーバーキャンディ市場売上No.1ブランド※「金のミルク」、大人向けグミの先駆けである「ピュレグミ」など、生活者の皆さまから愛される商品を創り続け、成長してまいりました。直営店「ヒトツブカンロ」では、「ヒトからヒトへ つながる ヒトツブ」をコンセプトにキャンディの魅力を発信しております。

2025年2月、「中期経営計画2030」を策定し、新たに「Kanro Vision 2.0」を定めました。「Kanro Vision 2.0」は、企業パーパス「Sweeten the Future 心がひとつぶ、大きくなる。」の下、ビジョン「Sweetな瞬間を創り続けることで人々と社会に笑顔を。」と4つのバリュー「Sweet な瞬間を創造する」「事業基盤を変革する」「未来へ紡ぐ」「創発的な組織の更なる進化」からなり、今後の当社の進む方向性を示したものです。

国内グミ事業を中心に更なる成長を実現するとともに、持続的成長のための事業領域拡大・ビジネスモデル拡張を進め、事業を通じて社会課題の解決に寄与しながら、企業価値を向上させることで、人と社会の持続的な未来に貢献してまいります。

※株式会社インテージSRI＋ ミルクフレーバーキャンディ市場2024年4月～2025年3月累計販売金額ブランドランキング

■パーパス 「Sweeten the Future ～心がひとつぶ、大きくなる。～」

カンロは、2022年、企業パーパス「Sweeten the Future ～心がひとつぶ、大きくなる。～」を定めました。変化が激しく、先行きが不透明・不確実な時代の中、カンロがこれまで歩んできた道程を確認の上、自分たちの未来への想いを言語化したものです。糖から未来をつくり、糖の力を引き出す事に挑み続けてきたカンロが企業活動の中で培った技術をさらに進化させることで、 「心がひとつぶ、大きくなる。」瞬間を積み重ねて人と社会の持続可能な未来に貢献してまいります。