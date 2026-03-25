【3/30(月)開催】法務・広告審査担当者必見！「現場で迷わない医療広告審査の判断基準とは？」TECH GOAT PARTNERS・新井優樹弁護士を迎え、麻布台ヒルズにて開催

エキサイトホールディングス株式会社

エキサイトホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：西條 晋一）は、医療・美容・ヘルスケア領域の法務担当者・広告審査担当者を対象に「現場で使える医療広告審査の基準」をテーマにした実務セミナーを3月30日（月）に麻布台ヒルズ本社内にて開催することをお知らせいたします。

■ セミナー開催の背景

医療・ヘルスケア領域における広告規制は年々厳格化しており、事業会社の現場担当者には、法令遵守とマーケティング効果の最大化という難しいバランス判断が求められています。

本セミナーでは、IT・マーケティング分野に精通し、自身も経営者として活動する新井優樹弁護士（TECH GOAT PARTNERS法律事務所）を講師に迎え、「現場ですぐに活用できる判断基準」を主眼に置いて解説いただきます。また、セミナー後には参加者同士の交流会を実施し、現場特有の悩みやノウハウを共有できる場を提供いたします。

■ 開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1346/table/1092_1_0db95de86c0107d3575b809fe09762d5.jpg?v=202603251051 ]

■ 登壇者プロフィール

TECH GOAT PARTNERS法律事務所

代表弁護士

新井 優樹（あらい ゆうき）氏

総合系法律事務所及び企業法務系法律事務所にて実務経験を積んだ後、弁護士登録後1年2ヶ月で東京都中央区銀座にてTECH GOAT PARTNERS法律事務所（旧新井総合法律事務所 第二東京弁護士会）を開業。IT系スタートアップ&ベンチャー企業を中心にの数十社の顧問弁護士を務める。クライアントの業種は、DeepTech/Web3/システム開発/Saas/SES/人材紹介/デジタルマーケティング/コスメ/占い/ダンス/アフィリエイト/広告代理店/フィットネスクラブ/BPO/就活支援/オンライン絵画教室等多岐にわたる。会社設立時の資金調達及び新規事業のリーガルデザインから証券会社・監査法人対応等のIPO対応まで一気通貫で対応している。

■ 主催

エキサイトホールディングス株式会社

所在地 ：東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ森JPタワー27階

設立 ：2018年7月

代表者 ：代表取締役社長 西條 晋一

事業内容：メディカル事業、プラットフォーム事業、ブロードバンド事業、SaaS・DX事業

URL ：https://info.excite.co.jp/