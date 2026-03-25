プロeスポーツチーム、Virtus.proとの販売代理店契約締結のお知らせ

株式会社 アスク

株式会社アスク（本社：東京都千代田区、代表取締役：武藤和彦）は、世界有数の実績と歴史を誇るeスポーツチームである「Virtus.pro」と、日本国内における販売代理店契約を締結いたしました。

Virtus.proは、2003年11月1日に設立された、世界でも屈指の歴史とタイトル実績を持つeスポーツチームです。これまでに「Dota 2」や「Counter-Strike: Global Offensive」といった主要タイトルにおける国際大会で数々の優勝を収めており、「Marvel Rivals」では世界チャンピオンに輝いています。また、「Esports World Cup 2025」ではベスト4、「PGS 10（PUBG Global Series）」では優勝を果たすなど、幅広いタイトルで世界トップレベルの成績を残しています。

当社では、Virtus.proの選手着用ユニフォームや各種応援グッズを中心に、日本国内のファンの皆様へ幅広くご提供するため、新製品のみならず既存製品についても順次展開してまいります。また、4月4日（土）と4月5日（日）の2日間、秋葉原UDX アキバ・スクエアで開催される「ASK FES 2026」の物販ブースにおいて、Virtus.pro製品の先行発売を行います。皆様のご来場を心よりお待ちしております！

ニュースリリースはこちら :https://www.ask-corp.jp/news/2026/03/virtus-pro.html

Virtus.pro 概要

Virtus.proは、2003年11月1日に設立された、世界でも屈指の歴史と実績を誇るeスポーツチームです。「Dota 2」や「Counter-Strike: Global Offensive」をはじめとした主要タイトルにおいて、国際大会で数多くの優勝実績を持ち、「Marvel Rivals」では世界チャンピオンに輝くなど、世界トップクラスの競技力を有しています。

また、「Esports World Cup 2025」ベスト4、「PGS 10（PUBG Global Series）」優勝など、複数タイトルで安定して上位成績を収めており、これまでに獲得した賞金総額は2,100万ドル以上にのぼります。これは世界のeスポーツチームの中でもトップ10に入る実績です。

現在は、「Dota 2」「Counter-Strike 2」「Tom Clancy's Rainbow Six Siege」「PUBG: Battlegrounds」「PUBG Mobile」「StarCraft II」「Overwatch 2」「Mobile Legends: Bang Bang」「Marvel Rivals」「Fatal Fury」「Teamfight Tactics」「Tekken」「Fortnite」「Free Fire」「CrossFire」など、多岐にわたるタイトルでチームを展開しており、さらに若手育成チーム「VP.Prodigy」を通じて次世代選手の育成にも力を入れています。

URL：https://virtus.pro/

本ニュースリリースに関するお問い合せ先

株式会社アスク 担当：松本 翼

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