「Vキセカエ」にえほんシリーズ第四弾として『そうじきのなかのボンボン』『ねこざかな』が登場！

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社

CCCMKホールディングス株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長兼CEO：高橋 誉則）は、Vポイントアプリの「モバイルVカード」を好きなデザインに着せかえできる「Vキセカエ」（https://ip.tsite.jp/guide）において、人気絵本作家の作品がデザインされた「えほんシリーズ」の第四弾として、『そうじきのなかのボンボン』『ねこざかな』（フレーベル館）のデザイン各2種・計4種類を、2026年3月25日（水）から販売いたします。

「Vキセカエ」のえほんシリーズは、子どもから大人まで幅広い世代に親しまれている絵本の世界を、スマートフォンの中でも楽しめるサービスです。人気絵本作家の作品や描き下ろし作品をデザインに採用し、2カ月ごとに新しいデザインを追加しています。2025年9月に第一弾『不思議の国のアリス』『くまのがっこう』の販売を開始して以降、2025年11月に第二弾『100にんのサンタクロース』を、2026年1月に第三弾『きみのことが だいすき』シリーズを販売しています。

このたび、「Vキセカエ」のえほんシリーズ第四弾として、『そうじきのなかのボンボン』『ねこざかな』を販売いたします。『そうじきのなかのボンボン』は、スペインで絵本作家としてデビューした著者・加藤絢子氏による、「第10回武井武雄記念 日本童画大賞 絵本部門」で審査員特別賞を受賞した作品を加筆修正し、著者にとって日本で初めて刊行された絵本作品です。ユニークな発想と、細部まで描き込まれた魅力的な世界観が評価され、「第17回 MOE絵本屋さん大賞2024 新人賞」において第3位に選出されました。

『ねこざかな』は、絵本作家・わたなべゆういち氏による代表作のひとつです。鮮やかな色彩が評価され、1983年にはボローニャ国際児童図書展グラフィック賞を受賞。「ねこざかな」シリーズは現在までに26タイトル(月刊誌を含む)が刊行され、テレビ東京「ぴったんこ！ねこざかな」でアニメ化もされました。翻訳出版された中国では累計164万部を突破するなど、国内外で長く愛され続けている人気シリーズです。

CCCMKホールディングスは、「Vキセカエ」のえほんシリーズを通じて、絵本文化の魅力をさらに広げ、より多くのお客さまの日常に、絵本の温もりと心あたたまるイラストが豊かさと楽しさをお届けいたします。そしてVポイントが日本全国の皆さまに愛される存在になることを目指してまいります。

＜「Vキセカエ」えほんシリーズ『そうじきのなかのボンボン』概要＞

・販売開始日：2026年3月25日（水）

・販売サイト：https://ip.tsite.jp/detail/KK000577

・価格：各165円（税込）

・販売商品：全2種類

＜「Vキセカエ」えほんシリーズ『ねこざかな』概要＞

・販売開始日：2026年3月25日（水）

・販売サイト：https://ip.tsite.jp/detail/KK000575

・価格：各165円（税込）

・販売商品：全2種類

■『そうじきのなかのボンボン』(フレーベル館)

ある古い掃除機の中で暮らす、ボンボンとボンボンパパ。

掃除機が吸い込んだ「おもしろいもの」を集めて、工夫いっぱいのおうちを作り、楽しく過ごしていました。ところがある日、掃除機が壊れてしまい...ガタゴト揺られながらどこかへ運ばれていきます。

不安でいっぱいの中、差し込んできたまぶしい光--

その先に広がっていたのは、思いもよらない新しい世界でした。

出会いと別れ、そしてはじまりを描く、ちょっとせつなくてあたたかい物語です。

■『ねこざかな』(フレーベル館)

ある日、ねこがさかなを食べようとしたら、もっと大きな口のさかなに飲み込まれてしまい…

誕生したのは“ねこざかな”！？

南の島の個性豊かな仲間たちと繰り広げるゆかいな日常を描きます。木に登ったり、波のりをしたり、ときには空を飛んだりとさまざまなことに果敢に挑戦するねこざかな。ころころ変わる豊かな表情や、ねこのシルエットに合わせて動くさかなのユニークなしぐさも見どころです。

遊び心あふれる鮮やかな世界観で、見る人の心を弾ませ、楽しさと元気を届ける絵本シリーズです。

■Vキセカエとは

「Vキセカエ」は、「Vポイントアプリを開くたびに『好き』に会える」をコンセプトに、ユーザーが「モバイルVカード」のデザインを豊富なラインナップから自由に選んで、自分の「好き」に合わせたデザインにカスタマイズすることで、ワクワク心躍るポイント体験を楽しむことができるサービスです。デザインは1種類あたり165円（税込）（※）で、貯めているVポイントやクレジットカードを使って、お一人さま何種類でも購入いただくことができます。なお、ご購入手段は順次拡大を予定しています。

Vキセカエサービスガイド：https://ip.tsite.jp/guide

※ 今後サービス拡充や限定デザインにより、商品価格は変更する可能性があります。