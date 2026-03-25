大阪・心斎橋の新たなランドマーク「クオーツ心斎橋」に「LOUNGE & CAFE」として「SHARE LOUNGEクオーツ心斎橋」を2026年4月出店

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社



カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長兼CEO：高橋 誉則、以下「CCC」）は、SHARE LOUNGEとスターバックスが融合した新たな業態である「LOUNGE & CAFE」として、2026年4月25日（土）に開業予定の大阪・心斎橋の新たなランドマーク「クオーツ心斎橋」の4Fフロアに「SHARE LOUNGEクオーツ心斎橋」を出店いたします。

「クオーツ心斎橋」は、関西屈指の賑わいを誇り、国内外から多くの観光客が集まる心斎橋に新たなランドマークとして誕生するエリア最大級の複合施設です。アートやデザイン、ライフスタイルが交差する感性豊かな空間として、訪れる人と 街のエネルギーが響き合い、心斎橋全体を盛り上げる新たなランドマーク、そして「ミナミ」と「キタ」を結ぶ新たな集客拠点を目指しています。

その4Fに展開する「SHARE LOUNGEクオーツ心斎橋」は、SHARE LOUNGEの持つラウンジのような居心地の良さ、知的好奇心を刺激する本による提案性、そしてオフィスの機能性を兼ね備えた空間価値と、スターバックスが提供する一杯を通じた最高のコーヒー体験。その2つの空間や体験がシームレスにつながり、融合することでお客さまのライフスタイルや多様なシーンに寄り添う場として誕生した「LOUNGE ＆ CAFE」スタイルの店舗です。読書や仕事、コーヒーを片手に語らうひとときなど、その日の目的や気分に応じて自由に滞在する空間や体験を選ぶことできる空間です。

また、そのほかにも、「SHARE LOUNGE クオーツ心斎橋」ならではの体験を提供する予定です。店舗の詳細については、随時発表してまいります。