『Bandai Namco Game Music』クリエイターコラボ×音楽×懐かしサウンド 新規コンテンツ続々配信！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメント発のサウンドレーベル『Bandai Namco Game Music（バンダイナムコゲームミュージック）』は、音楽と映像を軸とした新たなコンテンツ展開として、クリエイターとのコラボレーションによる楽曲動画の公開や参加型企画の実施、「アイドルマスター」シリーズ20周年を記念した特別コンテンツの配信など、複数の施策を順次展開することをお知らせいたします。

■クリエイターコラボ動画の公開

人気クリエイター6名とコラボレーションした楽曲動画やゲーム映像を活用した動画など、計9本を3月31日公開いたします。それぞれのクリエイターが持つ独自の世界観や表現力を活かし、映像演出と楽曲の魅力が融合したコンテンツとして制作。視聴するだけでなく、日常の作業時間やリラックスタイムにも寄り添う“作業用動画”としても楽しめる設計となっており、幅広いシーンでの活用を想定しています。

＜概要＞

・公開日：3月31日予定

・公開先： バンダイナムコゲームミュージック公式YouTubeチャンネル（https://www.youtube.com/@bandainamcogamemusic）

＜コラボクリエイター一覧＞

‐ぬQ

‐矢入 幸一

‐若林 萌

‐TRAMPOLINE

‐櫻井万里明

‐unpis

■アイドルマスター20周年記念アルバム『THE IDOLM@STER 20th Anniversary Piano Collection』

公式YouTubeチャンネル :https://www.youtube.com/@bandainamcogamemusic

「アイドルマスター」シリーズの20周年を記念した特別企画として、6ブランドより選曲した全119曲をピアノアレンジでカバーした『 THE IDOLM@STER 20th Anniversary Piano Collection 』を3月28日(土)にバンダイナムコゲームミュージック公式YouTubeにて配信いたします。これまでシリーズを彩ってきた数々の楽曲を、繊細で温かみのあるピアノの音色で再構築することで、既存ファンには新たな魅力を、初めて触れる方には楽曲の入り口としても楽しんでいただける内容となっています。長年にわたり愛されてきた楽曲群の魅力を、時代や世代を越えて届けます。

＜概要＞

・タイトル：THE IDOLM@STER 20th Anniversary Piano Collection

・公開日：3月28日(土)予定

・公開先：バンダイナムコゲームミュージック公式YouTubeチャンネル（https://www.youtube.com/@bandainamcogamemusic）

花海咲季「カタマリオンザドゥン」ダンスチャレンジ！レッツドゥンドゥン♪

Youtube動画サムネイルイメージ『THE IDOLM@STER 20th Anniversary Piano Collection』トラックリスト

『ワンス・アポン・ア・塊魂』に収録された、『学園アイドルマスター』の花海咲季が歌う素敵ソング『カタマリオンザドゥン』を題材としたTikTokダンスチャレンジ企画が現在開催中です。本企画はTikTokを中心に展開するユーザー参加型施策として、楽曲に合わせたダンス動画の投稿を促進し、コミュニティ内での拡散や新たなファン接点の創出を目指します。誰でも気軽に参加できる設計とすることで、楽曲の認知拡大とともに、ユーザー同士のつながりや盛り上がりを醸成してまいります。

＜『カタマリオンザドゥン』ダンスチャレンジ＞

・期間：3/19~31 まで

・対象楽曲：花海咲季「カタマリオンザドゥン」

・参加方法：

１.TikTokででみなっちが振り付けした「#カタマリオンザドゥンダンスチャレンジ」動画を確認！

https://vt.tiktok.com/ZSuVNEnC3/

２.「#カタマリオンザドゥンダンスチャレンジ」を付けて踊ってみた、歌ってみたを投稿しよう！

懐かしの80年代楽曲とナムコの8bitサウンドがコラボ！

ダンスチャレンジ動画を観る :https://vt.tiktok.com/ZSuVNEnC3/

1980年代の懐かしい楽曲とナムコの8bitサウンドを掛け合わせたコラボレーション企画も展開します。当時のゲームミュージックを象徴する8bitサウンドの魅力を活かしながら、現代のリスニング環境に合わせたアレンジを施すことで、レトロとモダンが融合した新しい音楽体験を提供。往年のファンにとっては懐かしさを喚起しつつ、若年層にとっては新鮮なサウンドとして楽しめるコンテンツとなっています。

【Track List】

1.Celebration

2.Take on Me

3.Livin' On A Prayer

4.Saturday in the Park

5.Like A Virgin

■バンダイナムコゲームミュージックとは？

『ゲーム×音楽×アソビ』によるエンターテインメントの

拡大を目指すバンダイナムコエンターテインメントが、魅力的なゲームミュージックを世界中の多くのファンに届けることを目的として立ち上げたサウンドレーベル。

パックマン、ゼビウス、マッピーといった80年代のゲームシーンを彩り、世界中のミュージシャンにも影響を与えた8bitサウンドから、現代のRPGゲームでは採用されることも多いフルオーケストラ録音による生サウンドまで、総曲数6,000曲以上のゲームミュージックを保有。

サウンドクリエイターたちのこだわりが詰まった、奥深く歴史のあるゲームミュージックの世界を、Bandai Namco Game Musicが、発信し続けてゆきます。

・公式X：https://x.com/BNE_BNGM

・公式Youtubeチャンネル：https://www.youtube.com/@bandainamcogamemusic

・公式レーベルHP：https://gamemusic.bn-ent.net/

【権利表記一覧】

PAC-MAN(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

Once Upon A KATAMARI(TM)＆ (C)Bandai Namco Entertainment Inc.