アルバイト採用担当の負担を大幅軽減　AIを活用した募集原稿作成で効率的な採用活動を推進～ターゲットに響く言葉で採用力を強化～

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：小谷建夫）は、2026年9月に創立45周年を迎えます。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていきます。このたび「いちばん革新的・最先端に」を目指した取り組みの一環として、加盟店の人材採用支援を目的とし、生成AIを活用した「AI原稿サポート機能」を3月から全国のファミリーマート16,400店で導入いたしました。

■「AI原稿サポート機能」を導入し、効率的かつ効果的な採用活動を支援

加盟店における採用活動は、都市部における競争環境や、地方における労働力不足などから新たな

人材獲得のハードルが上がっています。また、店舗の採用を担う担当者からは、「働きたい方に響く募集原稿（PR文）を作成することが難しい」「募集や採用業務に十分な時間を割くことができない」といった切実な声が多く寄せられていました。

このたびパーソル社が提供する採用管理システムに「AI原稿サポート機能」を新たに導入し、店舗の採用担当者が抱える心理的な負担、および時間的な負担の双方を解消することを目指します。これにより、店舗ごとの採用条件や特長を最大限に活かした、効率的な採用活動を支援してまいります。

■本機能の3つのポイント

１.AIによる原稿作成で、店舗の魅力を言語化し時間を大幅に短縮

店長が「主婦（主夫）活躍中」「駅チカ」などのキーワードを選択・入力するだけで、AIが最適なPR原稿を自動で作成します。これにより、募集原稿の作成にかかる時間を約10分の1に短縮し、採用業務の効率化を支援します。

２.ターゲット別の訴求を最適化し、応募意欲を向上

『やりがい』を求めるシニア層や、『柔軟性』を重視する学生など、ターゲット層ごとに最も魅力的に映る条件や強みをAIが瞬時に言語化します。応募者の心に響くメッセージで、応募意欲を効果的に高めます。

３.データとデジタルを融合し、採用成功率を最大化

近隣店舗の時給が地図上で分かる「時給相場マップ」を活用し、近隣店舗（コンビニエンスストアに限らず）の時給やPR原稿の出稿内容を可視化し、競合との差や市場のトレンド把握を可能にします。さらに「LINE通知機能（応募通知をLINEで受信）」を併用することで、応募から面接までのリードタイムを短縮し、採用成功率の最大化に貢献します。

ファミリーマートは本機能のリリースを皮切りに、デジタルの力で加盟店の採用課題を最新のデジタル技術でサポートしていきます。大切な『人材』が集まり、定着する店舗経営の実現を目指し、現場に即した支援策を順次提供してまいります。

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。

＜参考情報＞

■「いちばんチャレンジ」に込められた思い

ファミリーマートは、2026年9月に創立45周年を迎えます。

時代の変化に合わせ、コンビニの枠を超えてお客さまに「いちばん」と選ばれる存在であり続けるため、私たちは「あなたのいちばんをたくさん作る『いちばんチャレンジ』」を新スローガンに掲げました。

この合言葉のもと、「おいしい」「ちょっとおトク」「わくわく楽しい」「ステキが見つかる」「革新的・最先端」「環境にやさしい」「働きたい」「地域に愛される」という8つの分野に基づき、ファミリーマート史上最大の挑戦を続けてまいります。

45周年特設サイト：https://www.family.co.jp/campaign/spot/2026_45th.html