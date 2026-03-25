梅沢富美男が「徹子の部屋」で踊り話題に！！「恋のからかさ」江河愛司、米寿(88歳)にして再リリース！

日本コロムビア株式会社

2025年8月にリリースした「人生江戸絵巻」では、87歳にしてオリコン週間演歌・歌謡シングルランキング(2025年9月8日付)で初登場10位をマークし話題を呼んだ江河愛司。

2026年3月25日には1961年のレコード発売から65年経過、いまも踊り継がれている「恋のからかさ」(2005年版)をCDシングルとして再リリース。

「恋のからかさ」は2026年1月29日放送 テレビ朝日系「徹子の部屋」で梅沢富美男が踊りを披露したことで更なる注目を集めている。

発売日：2026年3月25日

商品タイトル：恋のからかさ

歌：江河愛司

商品番号：COCA-18326

価格：\1,300(税抜価格 \1,182)

【収録内容】

1.恋のからかさ 〈作詞：西沢 爽 作曲：船村 徹 編曲：南郷達也〉

2.湯島花がたみ 〈作詞：二木葉子 作曲：市川昭介 編曲：蔦 将包〉

3.恋のからかさ (オリジナル・カラオケ)

4.湯島花がたみ (オリジナル・カラオケ)

歌詩カード・振り解説付

「恋のからかさ」CDリリースに際して：梅沢富美男よりコメント

「恋のからかさ」は兄の武生と踊った思い出深い曲です。

兄の亡き後は僕が一人で踊っていますが、女形を引退するその時はこの曲を最後に踊りたいと思っています。

兄・武生氏との二人舞いの舞台 〈写真提供：富美男企画〉

【江河愛司(えがわあいじ) 略歴】

昭和12年：愛媛県伊予三島市生まれ

小学校4～5年生頃より 小唄師(家元)田毎てる三師につき、小唄・端唄・三味線を習い始める。

昭和28年：東宝芸能学校第一期生として入学。

東宝ミュージカル第1回「お軽／勘平」に出演、その後に第1回東宝歌舞伎長谷川一夫公演に出演。

昭和29年：日本舞踊を花柳芳次郎師に習う。

昭和30年：杵屋正邦師に入門、邦楽音楽を習う。

長唄名門、杵屋勝東治師に入門。三味線を習い、また小唄「田毎てる政」の名をもらう。

昭和32年 日劇ダンシングチームに入団（第12期生）。

幼い頃からの憧れの歌謡歌手になりたくて作曲家古賀政男先生の門を敲き許される。

昭和34年：初の小唄歌謡歌手としてレコード「きりぎりす」「与三郎」にて日本コロムビアからデビュー。

昭和40年：古賀政男先生監修「歌謡舞踊シリーズ」レコードに多く起用され名作を次々発売。

歌謡舞踊曲の看板スターの舞踊路線を華々しく進んでいく。

昭和46年：日本舞踊家絵川美登里師と結婚。

昭和51年：古賀政男先生推挙により新舞踊・絵川流を創設し絵川美登里(家元)江河愛司(創主)となる。

昭和53年：以後毎年浅草公会堂にて「絵川流舞踊会発表会」を催す。

平成17年：江河愛司芸能活動50周年を記念し「湯島はながたみ」を発売。江河愛司カラオケ音楽学校を始める。

令和2年：初の書き下ろし本「恋のからかさ夫婦舞(めおとまい)」を出版。

令和3年8月25日：アルバム「江戸のこころ歌舞(いき)」を発売

令和7年8月27日：シングル「人生江戸絵巻」発売

令和8年3月25日：シングル「恋のからかさ」発売

4月4日より、レギュラーTV番組「江河愛司の人生晴れ舞台 ～新舞踊の世界～」がスタート！

テレビ埼玉 毎週日曜日8:15～8:30

BS12 毎週土曜日4:45～5:00

ラジオレギュラーコーナー：

ラジオ日本「それ行け！歌謡道中」(毎週金曜24:00～25:00)内“江河愛司の恋のからかさ”

江河愛司コロムビアサイト https://columbia.jp/artist-info/egawaaiji/

「恋のからかさ」商品ページ https://columbia.jp/artist-info/egawaaiji/discography/COCA-18326.html

「恋のからかさ」配信サイトまとめ https://egawaaiji.lnk.to/koinokarakasa

「恋のからかさ」ミュージックビデオ https://youtu.be/b8HB8XFi0jw?si=5jebPwYxny774hvT