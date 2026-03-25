令和８年度東京都公立学校教員採用候補者選考（９年度採用）について

東京都

令和８年度東京都公立学校教員採用候補者選考（９年度採用）の実施要綱を定めました。詳細は、東京都公立学校教員採用ポータルサイトを御覧ください。また、都庁案内コーナー等で実施要綱を配布します。

１ 募集する校種等・教科（科目等）及び採用見込者数

採用見込者数は、全体で３，４０５名（令和７年度実施選考：３，５４５名）です。

募集する校種等・教科（科目等）及び採用見込者数の詳細は、裏面のとおりです。

なお、大学3年生等を対象とした「大学3年生前倒し選考（３年次受験）」も別途実施します。

２ 令和７年度実施選考からの主な変更点

学生や教員経験者、社会人経験者など、教員を目指している様々な方が受験しやすい仕組みにするため、昨年度に引き続き、選考方法等の変更を行いました。

（１）併願を可能とする選考区分の拡大

一般選考、社会人経験者を対象とした選考及び３年生前倒し通過者選考（４年次受験）に加えて、国公立学校における教員経験者も、特別支援学校等への併願を可能とします。

（２）併願可能となる校種等・教科の拡大

併願可能な校種等・教科の組み合わせに以下を追加します。

（３）名簿登載期間延長の対象大学院の拡大

進学又は在学により名簿登載期間の延長を認める大学院の対象を、専修免許取得可能な大学院全てに拡大します。

（４）障害のある人を対象とした選考の設置

従来の「障害に配慮した選考」に替わり、障害者手帳をお持ちの方等を対象とした「障害のある人を対象とした選考」を新たに設置し、第一次選考・第二次選考面接試験での合理的配慮に加えて、第二次選考実技試験の内容について、各障害種別や程度に応じて一部免除又は合理的配慮を実施します。

３ 主な日程

４ 資料

（１）令和８年度東京都公立学校教員採用候補者選考（９年度採用）実施要綱

https://www.kyoinsaiyopr.metro.tokyo.lg.jp/recruit/information.html

（２）東京都公立学校教員採用案内

https://www.kyoinsaiyopr.metro.tokyo.lg.jp/pdf/top/tokyokyoin_pamphlet.pdf

＜参考＞東京都公立学校教員採用ポータルサイトＵＲＬ

https://www.kyoinsaiyopr.metro.tokyo.lg.jp/