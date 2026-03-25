MCPC公式テキストの改訂版が登場！ 『IoT技術テキスト 基礎編 改訂4版 MCPC IoTシステム技術検定［基礎］対応』を3月25日に発売

株式会社インプレスホールディングス



インプレスグループでIT関連メディア事業を展開する株式会社インプレス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高橋隆志）は、MCPCが実施する、IoTシステム技術検定［基礎］CBT方式に準拠した公式テキスト『IoT技術テキスト 基礎編 改訂4版 MCPC IoTシステム技術検定［基礎］対応』を2026年3月25日（水）に発売いたします。

■唯一無二の公式テキスト！

MCPC（モバイルコンピューティング推進コンソーシアム）が年に2回実施する「IoTシステム技術検定［基礎］」の試験内容の部分改訂に伴い、2026年5月～9月にCBT方式で実施される第20回から反映される試験内容に準拠した公式テキスト。試験内容はAI関連の技術・動向が盛り込まれるとともにIoT分野の最新情報にアップデートされます。

■短期間で合格力が身に付く！

本書は、IoTの技術やシステムをはじめ、アジャイルやDX、新たに生成AIの活用について追加しました。そのほか、クラウドネイティブやエッジAI、両面市場、IoTプラットフォームの導入事例などから実務に役立つ技術を学べます。詳しい図説と用語解説でIoT技術の概要か検定試験に合格するための知識が無理なく身に付きます。

■本書は以下のような方におすすめです- IoT技術者を目指す人- MCPC IoTシステム技術検定［基礎］の受験者- IoT技術やIoTデバイスの概要を知りたい人- DXや5Gなどの技術に興味がある人- AI関連の技術に興味がある人■紙面イメージ6章の「IoTでデータを活用する」を大幅にリニューアルして、AIデータを活用する技術情報を増補。話題の生成AIについても取り上げ、最新動向を細かに解説。章末のコラムでは「メタバース」「CV」「5G」「GAN」といった注目の最新トピックも紹介。■本書の構成

第1章 IoTの概要を知る

第2章 IoTのエコシステムを知る

第3章 IoTデバイスを理解する

第4章 IoT応用システムを理解する

第5章 IoTにおける通信方式を知る

第6章 IoTでデータを活用する

第7章 情報セキュリティを知る

第8章 IoTビジネスモデルを創出する

■書誌情報

書名：IoT技術テキスト 基礎編 改訂4版 MCPC IoTシステム技術検定 ［基礎］対応

監修：MCPCモバイルコンピューティング推進コンソーシアム

発売日：2026年3月25日（水）

ページ数：260ページ

サイズ：A5判

定価：2,750円（本体2,500円＋税10％）

ISBN：978-4-295-02405-7

◇インプレスの書籍情報ページ：https://book.impress.co.jp/books/1125101092

■著者プロフィール

岡崎正一（おかざきしょういち）

東京大学大学院工学系研究科修士課程修了。同年三菱電機株式会社入社、基本ソフトウェア開発、ネットワークシステム開発等に従事。主な著書『UNIX -基本操作から実践活用まで-』、翻訳『PCパーフェクトガイド』等。2012年より、MCPC（モバイルコンピューティング推進コンソーシアム）。電気学会会員。日本工学教育協会会員。技術士（情報工学）。博士（情報学）。

以上

【株式会社インプレス】 https://www.impress.co.jp/

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【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。