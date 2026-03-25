岩明均氏の不朽の名作『寄生獣』待望の原画展2026年6月横浜にて開催決定！

株式会社アニメイトホールディングス

国内外のクリエイターたちに今もなお大きな影響を与え続ける、不朽の名作『寄生獣』。

岩明均氏が描いたその貴重な生原画の数々を展示する、待望の原画展を横浜にて開催いたします。

■『寄生獣展』開催概要

【開催期間】2026年6月6日（土）～2026年6月21日（日）

【開催時間】土日祝：10:00～20:00／平日：14:00～20:00

【会場】YOKOHAMA COAST （アソビル 2F ROOM1）

【住所】〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島2-14-9アソビル 2F

【アクセス】横浜駅みなみ東口直通 横浜駅東口から徒歩2分

https://yokohama-coast.com/access

※最終入場は閉場の30分前まで

※最終日は17:00閉場(16:30最終入場)

※イベント日時、内容などは諸般の事情により予告なく変更、延期、中止となる場合もございます。

【公式サイト】https://parasyte-ex.com

【公式SNS】@ex_parasyte https://x.com/ex_parasyte

今後の続報は、原画展公式HPおよび、公式X(旧Twitter)でお知らせいたします。

「寄生獣」とは

岩明均（いわあきひとし）著。1990年より講談社「アフタヌーン」にて連載し、1995年に完結。

全世界累計発行部数は累計2500万部を超え、TVアニメ、実写映画、実写ドラマ化もされた伝説的大傑作。

突如飛来した寄生生物たち。

彼らは人間の身体に侵入し脳を乗っ取り、他の人間を食い殺し始める。

高校生・泉新一の身体にも寄生生物が侵入するが、彼の右手に宿ってしまう。

自ら「ミギー」と名乗った寄生生物は新一と奇妙な共存関係になる。

そんなイレギュラーな存在となった新一とミギーは寄生生物たちとの壮絶な戦いに身を投じる。

■主催：株式会社ムービック

■権利表記：

(C)岩明均／講談社