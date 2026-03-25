岩明均氏の不朽の名作『寄生獣』待望の原画展2026年6月横浜にて開催決定！

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株式会社アニメイトホールディングス


国内外のクリエイターたちに今もなお大きな影響を与え続ける、不朽の名作『寄生獣』。


岩明均氏が描いたその貴重な生原画の数々を展示する、待望の原画展を横浜にて開催いたします。



■『寄生獣展』開催概要


【開催期間】2026年6月6日（土）～2026年6月21日（日）


【開催時間】土日祝：10:00～20:00／平日：14:00～20:00


【会場】YOKOHAMA COAST （アソビル 2F ROOM1）


【住所】〒220-0011　神奈川県横浜市西区高島2-14-9アソビル 2F


【アクセス】横浜駅みなみ東口直通 横浜駅東口から徒歩2分


https://yokohama-coast.com/access



※最終入場は閉場の30分前まで　


※最終日は17:00閉場(16:30最終入場)


※イベント日時、内容などは諸般の事情により予告なく変更、延期、中止となる場合もございます。



【公式サイト】https://parasyte-ex.com


【公式SNS】@ex_parasyte　https://x.com/ex_parasyte



今後の続報は、原画展公式HPおよび、公式X(旧Twitter)でお知らせいたします。



「寄生獣」とは


岩明均（いわあきひとし）著。1990年より講談社「アフタヌーン」にて連載し、1995年に完結。


全世界累計発行部数は累計2500万部を超え、TVアニメ、実写映画、実写ドラマ化もされた伝説的大傑作。



突如飛来した寄生生物たち。


彼らは人間の身体に侵入し脳を乗っ取り、他の人間を食い殺し始める。


高校生・泉新一の身体にも寄生生物が侵入するが、彼の右手に宿ってしまう。


自ら「ミギー」と名乗った寄生生物は新一と奇妙な共存関係になる。


そんなイレギュラーな存在となった新一とミギーは寄生生物たちとの壮絶な戦いに身を投じる。



■主催：株式会社ムービック



■権利表記：


(C)岩明均／講談社