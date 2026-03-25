三者協定で実現！大潟村産「金芽米」を軸にした村内完結型の資源循環モデル

東洋ライス株式会社左から、株式会社大潟村カントリーエレベーター公社 代表取締役社長 小玉 公彦、秋田県大潟村 村長 高橋 浩人、東洋ライス株式会社 代表取締役副社長 阪本 哲生

この度、秋田県大潟村（村長：高橋浩人、以下「大潟村」）、株式会社大潟村カントリーエレベーター公社（本社：秋田県南秋田郡大潟村、代表取締役社長：小玉公彦、以下「大潟村カントリーエレベーター公社」）、東洋ライス株式会社（和歌山本社：和歌山県和歌山市、代表取締役社長：雜賀慶二、以下「東洋ライス」）の三者は、令和8年3月24日に包括連携協定を締結することとなりました。

本協定により、三者が連携し、大潟村産米の高付加価値化、循環型農業の推進、食育・健康増進、地域活性化などの取り組みを進め、地域住民の健やかな暮らしと持続可能な農業・地域社会の発展を目指してまいります。

日本有数の大規模稲作地帯である秋田県大潟村では、今、ICTを活用した先端農業に加え、村内で全てが完結する画期的な「循環型農業」が動き出しています。その核となるのが、籾摺・乾燥・保管・精米までを一貫して行う大潟村カントリーエレベーター公社のプラントです。ここには東洋ライスが開発した、栄養とおいしさを両立する「金芽米（きんめまい）」の製造設備が導入されています。これにより、こだわりの大潟村産米を高付加価値な商品へと仕上げる体制が整っています。

また、この取り組みは単なる「おいしい米づくり」に留まりません。金芽米の製造過程で生まれる有機質素材「米の精（こめのせい）」を、再び田んぼの肥料として活用。「栽培・加工・消費・資源循環」が村内で完結する、地球に優しい持続可能なモデルを目指します。

【具体的な展開：令和8年4月より順次始動】

- 未来を育む食育大潟村産の有機栽培米を「金芽米」として学校給食に導入。学習会を通じて、子どもたちの健やかな成長と食への理解を支えます。- 地域の健康と活気住民向けの料理教室を開催するほか、道の駅や宿泊施設、ふるさと納税返礼品としても展開。大潟村ブランドの価値を全国へ発信します。- 環境への貢献「米の精」を大潟村カントリーエレベーター公社で肥料化し、地域資源を余さず循環。環境負荷を抑えた持続可能な農業を確立します。

大潟村、大潟村カントリーエレベーター公社、東洋ライスの三者は、お米の持つ無限の可能性を信じ、地域一丸となって未来の農業を切り拓いてまいります。

※1「金芽米」は、東洋ライス独自の加工技術によって、ビタミンやミネラルなどの滋養源である玄米の栄養を残したまま、美味しく、消化性に優れたコメです。一般的な精米加工ではヌカと一緒に取れてしまう、栄養と旨味成分が含まれる「亜糊粉層(あこふんそう)」を表面に残すことで、ほのかな甘みを感じられるのが特徴です。近年では、金芽米等の継続摂取による健康への効果を実証し、論文発表されています。

※2「米の精」は、金芽米(BG無洗米)の加工時に取り除かれた肌ヌカ(とぎ汁の元)を製品化したもので、100％米由来の有機質土壌改良剤です。優れた成分バランスを保有しており、土中の微生物の働きを活性化させることで土壌が肥沃化し、良質な味の作物が育ちます。また、有機肥料として稲や野菜に使用されるほか、家畜の飼料としても利用されており、持続可能な循環型農業の実現を目指しています。

【包括連携協定における連携事項】

【秋田県大潟村の概要】

- 農業振興に関すること- 学校給食に関すること- 食育推進に関すること- 健康増進に関すること- 地域活性化に関すること- 大潟村の魅力発信に関すること- その他３者が必要と認める事項に関すること

秋田県大潟村は、秋田県中央部に位置し、かつて日本第2位の湖であった八郎潟を干拓して誕生した村で、日本最大級の干拓農地を有しています。広大で整備された農地を活かした日本有数の大規模稲作地帯として知られ、良質な「あきたこまち」などの米どころとして全国にその名が知られています。

また近年はICTやドローンなどを活用したスマート農業の導入も進み、日本の大規模農業を象徴する地域として注目されています。

【大潟村カントリーエレベーター公社の概要】

株式会社大潟村カントリーエレベーター公社は、村内で生産された米の乾燥・調製・貯蔵などを行う施設を運営する会社で、大潟村の基幹農業を支える重要な役割を担っています。広大な干拓農地で生産される米を効率的に処理するための大規模なカントリーエレベーターを備え、品質管理や安定供給の拠点として機能しています。また近年では高効率かつ金芽米生産が可能な最新精米設備も整備され、地域で生産された米を地域で加工する体制を構築するなど、大潟村産米の付加価値向上と地域農業の発展に貢献しています。

【東洋ライス株式会社の概要】

設立＝1961年（昭和36年）

資本金＝1億円

事業内容＝金芽米、金芽ロウカット玄米、ＢＧ無洗米の加工・製造・販売、

精米機器の開発・製造販売その他

和歌山本社所在地＝和歌山市黒田12

電話番号＝073-471-3011

URL＝ https://www.toyo-rice.jp/