VTuberプロモーションのリピート率85％超、「ぶいきゃす」の実績を公開

株式会社ミラティブ

「All for Streamers」をコンセプトに、YouTube・Twitch・Mirrativなど各配信プラットフォームで活動する配信者（VTuber/ストリーマーなど）を支援する株式会社ミラティブのグループ会社、株式会社アイブレイド（本社：東京都豊島区 代表取締役：妻木 泰夫）は、VTuberキャスティングサービス「ぶいきゃす」において展開してきた企業プロモーションの事例を公開しました。

同社は、VTuberを活用したエンターテインメントの可能性を広げるとともに、企画設計からキャスティング、制作、配信運営までを一気通貫で手がける総合プロデュースを強みとしています。

近年、VTuber市場は拡大を続けており、2025年度には1,260億円規模に達すると予測されています※。

エンターテインメントの枠を超え、企業のマーケティング・プロモーション領域においてもその存在感は高まり、VTuberの発信力は共感や理解を伴うコミュニケーション手段として評価されています。

※国内のVTuberをマネジメントする事務所/プロジェクトを運営する企業の当該事業売上高（海外事業を含む）ベース

出典：株式会社矢野経済研究所「「オタク」市場に関する調査を実施（2025年）(https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/3985)」(2026年1月6日発表)

こうした市場背景のもと、VTuberキャスティングサービス「ぶいきゃす」では、VTuberを起用したキャンペーンやプロモーションの企画・運営を展開。企画設計からキャスティング、配信ディレクション、レポーティングまでを一気通貫で担い、短期間で多数の配信コンテンツ創出と高い視聴実績を実現しています。加えて、参加VTuberの高い熱量を生かした施策展開により、国内外の企業からも注目を集めています。

■プロモーション実績

「ぶいきゃす」では、企画設計から実行・検証までを一体化した体制のもと、多くの企業プロモーションを成功へと導いてきました。以下では、具体的な実績についてご紹介します。

（1）短期間で1,500本超の配信創出、累計再生数80万回超の実績

VTuberコミュニティを基盤とする「ぶいきゃす」では、短期間で大量の配信コンテンツ創出が可能です。これまでに実施したプロモーションでは、キャンペーン期間中に1,500本を超えるコンテンツがYouTube上で配信された事例や、累計再生数が80万回を超えた事例もあります。こうした展開により、認知拡大と話題創出を同時に実現しました。

（2）85％以上のタイトルがリピーターに、最大7回の継続実績

こうした成果創出を背景に、「ぶいきゃす」では2025年のサービスリリースから2026年3月までに、14のユニークタイトルでキャンペーンを実施しました。そのうち85％以上のタイトルで複数回の実施（実施済み・実施確定を含む）となっており、継続的なプロモーション施策として多くのタイトルに採用されています。『鳴潮』や『ブループロトコル：スターレゾナンス』などが継続実施へと発展しており、単発にとどまらないプロモーションモデルとして評価を得ています。

特に『鳴潮』では、これまで7回※にわたりキャンペーンを実施いただいており、継続的な取り組みへと発展しています。回を重ねるごとに企画内容や施策設計をアップデートしながら実施を重ねており、新施策におけるプロモーション手法の一つとして長期的なパートナーシップへとつながっています。

※2025年2月～2026年2月

（3）1200人を超えるVTuberコミュニティ規模と一気通貫体制

これらの実績を支える「ぶいきゃす」最大の強みは、1,200名を超えるVTuberコミュニティと、企画から実行までを一気通貫で担うプロデュース体制にあります。参画VTuber数は急拡大を続けており、コミュニティ基盤を背景に、多様なジャンル・規模のプロモーションに対応可能です。

また、単なるキャスティングにとどまらず、キャンペーン設計からVTuberキャスティング、進行管理、制作ディレクション、キャンペーンページ制作や特典グッズの企画・制作・配送手配、さらには効果検証までをワンストップで担います。加えて、スケジュールにも柔軟に対応でき、最短3週間での実施も可能。コミュニティの熱量を最大化する設計力と実行力を兼ね備えています。

今後も「ぶいきゃす」は、タイトルごとの特性に応じた最適な施策設計を通じて、長期的なパートナーシップを育みながら、VTuberによる新たなプロモーションの可能性を広げてまいります。

■「ぶいきゃす」におけるプロモーションキャンペーンについて

「ぶいきゃす」では、視聴者とのエンゲージメントが高いマイクロVTuberを多数起用し、一定期間にわたり継続的に発信を行う“キャンペーン型プロモーション”を提供しています。また、単なる配信にとどまらず、ランキング形式でVTuber同士が競い合う仕組みを取り入れることで、VTuber自身の主体的な発信を促進します。

従来のプロモーションは単発の配信による一方向のコミュニケーションが中心でしたが、「ぶいきゃす」では複数のVTuberがキャンペーンに参加し、継続的な配信を通じて段階的に情報接触を創出。視聴者との双方向コミュニケーションを実現し、ファンコミュニティを巻き込んだ熱量の高い拡散につなげます。

さらに、プロモーションの目的に応じてカスタマイズされたキャンペーン設計に加え、キャスティング、進行管理、クリエイティブ制作までをワンストップで提供。認知拡大から理解促進、購買・行動喚起までを一貫して設計できる点が特長です。

詳細はこちらをご確認ください。

https://v-cas.com/top

■キャスティング・プロモーションに関するお問い合わせ

VTuberキャスティングやプロモーション施策をご検討中の企業様は、ぜひ一度ご相談ください。

相談無料／施策検討段階でのご相談や資料請求のみのお問い合わせも歓迎しております。

サービス資料のご請求や具体的な施策のご相談など、お気軽にお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

https://v-cas.com/contact(https://v-cas.com/contact)

■「ぶいきゃす」の詳細

「ぶいきゃす」は、VTuberと企業をつなぐキャスティングプラットフォームとして、幅広い分野で多彩なプロジェクトを展開しています。

個人VTuberを中心に多くのVTuberと企業をマッチングさせることで、プロモーションやコラボ商品展開、株式会社丸井グループと連携したポップアップストア企画など新たな価値を創造しています。

▶「ぶいきゃす」公式サイト：https://v-cas.com/

▶「ぶいきゃす」公式X（旧Twitter）：https://x.com/vcas_pr

■ アイブレイドの今後の展望

「All for Streamers」のもと、株式会社アイブレイドは、プロモーションやオフラインイベントをはじめとする幅広い分野において、VTuberの可能性を最大限に引き出す取り組みを展開してきました。

今後は、VTuberキャンペーン施策にとどまらず、オフライン施策との連動や公式放送を組み合わせた複合的な企画を通じて、より高度な企業プロモーションを提供していきます。合わせてVTuber・配信者のさらなる活動支援にも注力し、「All for Streamers」の実現を一層加速させてまいります。

■ミラティブグループとしての位置づけ

2025年12月に東証グロース市場へ上場した株式会社ミラティブは、"All for Streamers"を掲げ、VTuber／ストリーマーを含む、あらゆるプラットフォームで活動するすべての配信者を支援する企業グループとして、資本業務提携やM&Aも活用し、配信者支援の領域を拡大しています。

この中で株式会社アイブレイドは、VTuber領域における音楽イベントやプロモーションで培ってきた企画・演出力の強みを活かし、配信の枠を超えた表現・活動領域へと広げる役割を担っています。

■株式会社アイブレイド

株式会社アイブレイドは、VTuberを活用したエンターテインメントの可能性を広げる企業として、音楽イベントのプロデュース、キャスティング、バーチャルタレントプロダクション運営など多岐にわたる事業を展開しています。

VTuberの音楽フェス 『Rock on V』 の企画・プロデュースを手掛け、生バンド演奏とVTuberのコラボレーションセッションによる新感覚の音楽イベントを創出。リアルとバーチャルの融合による新しいエンターテインメント体験を提供しています。

また、自社で運営するVTuberキャスティングサービス 「ぶいきゃす」を通じて、VTuberを起用したキャンペーンやプロモーションの企画・運営を支援し、企業とVTuberの新たなコラボレーションの場を提供しています。

さらに、バーチャルタレントプロダクション 『ライブレイド』 の運営を行い、IRIAMを中心に活動するバーチャルライバーのサポートを展開。ライバーの成長を支援し、より多くのファンとつながるための環境づくりに取り組んでいます。

株式会社アイブレイドは、VTuberを通じた新しいエンターテインメントの形を創り出し、企業、VTuber、ファンが共に楽しめる未来を築いていきます。

▶ぶいきゃす公式サイト：https://v-cas.com/

▶Rock on V公式サイト：https://rockon-v.com/

株式会社アイブレイド概要

会社名：株式会社アイブレイド

所在地：東京都豊島区池袋2丁目13-4-313

代表取締役：妻木 泰夫

設立：2016年4月20日

インフルエンサーマーケティング・VTuberキャスティング・VTuberオフラインイベント企画運営・Vライバープロダクション

コーポレートサイト：https://www.i-braid.com/