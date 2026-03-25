プロゴルファー石川遼選手との契約を更新

カシオ計算機株式会社

カシオ計算機は、プロゴルファー石川遼選手との所属契約を2026年4月1日～2029年3月31日まで更新しましたのでご案内します。石川選手は今シーズンより活躍の場を国内から海外へ移し、“CASIO”ロゴを配したウェアとキャップ、キャディバッグ、傘とともにツアーを戦います。

石川選手は、過去20回のツアーで優勝を収めるなど、男子ゴルフ界を牽引するプロゴルファーの一人です。今年からは世界最高峰の舞台であるPGAツアーのシード権獲得を目指し、コーン・フェリーツアーに挑戦しています。

当社は、さらなる高みを目指して果敢に挑戦を続ける石川選手の姿に共感し、2013年より所属契約を締結しています。これまでに“G-SHOCK”のシグネチャーモデルの販売や、獲得バーディ数に応じた電子辞書の小学校への寄贈など、当社製品を活かした取り組みを展開してきました。

今後も活動の幅を広げるべく、獲得イーグル数に応じたAIペットロボット“Moflin”の小児病棟への寄贈などを予定しています。

当社のパーパス「驚きを身近にする力で、ひとりひとりに今日を超える歓びを。」の実現に向けて、アスリートのサポートや「カシオワールドオープン ゴルフトーナメント」などのイベント開催など、スポーツを通じて社会に新たな価値を創造してまいります。



【石川遼選手のコメント】

これまでカシオの所属選手として手厚くサポートしていただき、ありがとうございます。今回新たなステージにおいても共に挑戦できることを大変光栄に思います。カシオの製品はどれも革新的で常に新しい驚きを与えてくれます。私も世界の舞台で結果を残し、ゴルフを通じて多くの方に歓びをお届けできるように全力を尽くしていきます。今後ともよろしくお願いします。

【石川遼選手のプロフィール】

ツアー勝利数：20勝

生年月日：1991年9月17日

出身地：埼玉県

6歳でゴルフを始め、2007年に初出場した「マンシングウェアオープンKSBカップ」をツアー史上最年少の15歳245日で制した。2008年1月、高校在学中ながら16歳でプロ転向を宣言。11月の「マイナビABCチャンピオンシップ」でプロ初勝利を飾り、初年度で賞金ランキング5位に入り、史上最年少での1億円プレーヤーとなる。2009年には国内で年間4勝をあげ、史上最年少での賞金王に輝く。2010年「中日クラウンズ」でマークした「58」は、世界最小ストロークのギネス世界記録にもなった。その後も活躍を続け、2019年には史上最年少で生涯獲得賞金10億円を達成。2024年の「三井住友VISA太平洋マスターズ」では同大会最多となる4勝目をあげ、ツアー史上12人目となる通算20勝目をあげた。現在トッププロとして日本ゴルフ界を牽引している。

カシオ計算機株式会社

URL：https://www.casio.com/jp/

業種：製造業

本社所在地：東京都渋谷区本町1-6-2

電話番号：03-5334-4111

代表者名：高野 晋

上場：東証プライム

資本金：485億9200万円

設立：1957年06月