【ＦＣＥ】『７つの習慣』『まんがでわかる７つの習慣１.』に 「習慣を贈る」30周年ギフトカード帯を装着し全国の書店へ展開

株式会社ＦＣＥ

株式会社ＦＣＥ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：石川淳悦、証券コード：9564）は、2026年３月25日より『まんがでわかる７つの習慣１.』紙版の販売を開始いたしました。なお、本書は2026年２月27日より電子書籍の配信を開始しており、今回の紙版発売により、電子・紙・店頭を連動させた『７つの習慣』日本語版出版30周年記念キャンペーンを本格展開いたします。

あわせて、原典『７つの習慣』および『まんがでわかる７つの習慣１.』に手書きメッセージを書き込める「習慣を贈る」30周年ギフトカード帯を装着し、記念版として全国の書店で展開いたします。

『７つの習慣』国内出版30周年キャンペーンについて

『まんがでわかる７つの習慣１.』はこちら＞ :https://www.amazon.co.jp/dp/4863941153

当社は、「チャレンジあふれる未来をつくる」をパーパスに、「『主体性』×『生産性』で人的資本の最大化に貢献する」ことをミッションとして、ＤＸ推進事業および教育研修事業を展開しています。また出版事業では、世界5,000万部・国内270万部発刊の世界的ベストセラー『７つの習慣』日本語版の出版元として、書籍・研修・コンテンツを通じて個人と組織の成長支援に取り組んでまいりました。

2026年は『７つの習慣』日本語版出版30周年にあたります。キャンペーンの第１弾として、2026年２月27日に『まんがでわかる７つの習慣１.』を初めて電子書籍化し、電子書籍の販売を開始しました。本シリーズは2013年、宝島社と『７つの習慣』の出版元であるキングベアー出版（現・ＦＣＥ）の共同企画により誕生し、宝島社が出版権を保持していましたが、2025年12月に当社へ出版権が譲渡されています。

本キャンペーンは、電子・紙・店頭施策を連動させることで、『７つの習慣』を初めて読む方にも、既存読者の方にも、「大切な人へ贈る本」としての新たな価値を提案する統合プロモーションです。これにより、『７つの習慣』を現代社会にあらためて浸透させ、より多くの人々に読み継がれるロングセラーとして、さらなる飛躍を目指してまいります。

『７つの習慣』はこちら ＞ :https://www.amazon.co.jp/dp/4863940246/

30周年記念キャンペーン第２弾の概要

第１弾では、『まんがでわかる７つの習慣１.』の電子書籍化と同時に無料体験版の配信を行い、多くの読者の皆様にご好評をいただきました。第２弾となる今回は、紙版の発売と全国書店での展開を通じて、『７つの習慣』を「読む本」から「贈る本」へと広げ、より多くの方にその価値を届けてまいります。



キャンペーン第２弾の実施内容

・紙版発売：『まんがでわかる７つの習慣１.』を2026年３月25日に発売

・30周年記念帯の装着：原典『７つの習慣』および『まんがでわかる７つの習慣１.』に「習慣を贈る」30周年ギフトカード帯を装着

・全国書店での展開：大型書店を中心に、当該書籍および関連書籍を集めた特設コーナーを展開

30周年記念帯の特徴 ～「習慣を贈る」ギフト体験～

今回装着する30周年記念帯は、単なる装飾ではなく、本を贈る体験そのものを生み出す「習慣を贈る」ギフトカード帯仕様となっています。帯には手書きでメッセージを書き込めるスペースを設けており、購入者が知人・友人・家族・部下へ、あるいは自分自身へメッセージとともに『７つの習慣』を贈る 体験ができるデザインを採用しました。

帯のコンセプト：「コトバを添える門出のギフト」

卒業、入学、入社といった人生の節目を迎える大切な人へ、あるいは未来の自分へ。30年間、国内で多くの読者の方の人生を支えてきたこの本に、直筆メッセージを添えて贈ることで、世界で一冊だけのギフトが完成します。

記載例：

（ギフト）：［後輩］さんへ。きっと［君の武器］になるはず。

（ギフト）：［娘］さんへ。きっと［幸せの羅針盤］になるはず。

（自分へ）：［30歳の自分］へ。きっと［最高の自己投資］になるはず。

手書きメッセージ入り帯の写真がSNS上で共有されることで、『７つの習慣』の価値を新たな世代へ広げるコミュニケーションの創出を目指します。

全国の大型書店で特設コーナーを展開

新生活シーズンを迎える３月末から、全国の大型書店を中心に30周年特設コーナーを展開いたします。

・展開書籍：『まんがでわかる７つの習慣１.』、原典『７つの習慣』、および関連書籍

・展開内容：30周年記念帯を装着した書籍を集めた特設コーナーで、「習慣を贈る」というコンセプトを表現

・想定読者層：新入学生・新社会人を中心とした10代後半～20代、および人生の節目を迎える方へのギフトをお探しの方

『７つの習慣』書籍の情報

店頭POPイメージ

書名：完訳 7つの習慣 人格主義の回復

著者／スティーブン・R・コヴィー

訳者／フランクリン・コヴィー・ジャパン

本体価格／2,420円（税込）

発売／1996年12月（日本語版初版）、2013年８月（完訳版）

発行／株式会社ＦＣＥ キングベアー出版

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4863940246/

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/12453629/

紀伊國屋書店 https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784863940246

『まんがでわかる７つの習慣１.』書籍の情報

書名：まんがでわかる７つの習慣１.

編集／フランクリン・コヴィー・ジャパン株式会社

まんが／小山鹿梨子

本体価格／1,100円（税込）

発売／2026年３月25日

発行／株式会社ＦＣＥ キングベアー出版

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4863941153

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18577351/

紀伊國屋書店 https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784863941151

電子書籍はこちら

Amazon Kindle https://www.amazon.co.jp/dp/B0GQ75HV4K

楽天Kobo https://books.rakuten.co.jp/rk/b42814acf43030c29dc3940282cce25f/

honto https://honto.jp/ebook/pd_35142109.html

紀伊國屋書店Kinoppy https://www.kinokuniya.co.jp/kinoppystore/detail.php?itemId=ID-EK-2393582100

今後の展開

『まんがでわかる７つの習慣』は、今後以下のスケジュールで続刊を予定しております。2026年３月時点での予定であり、変更となる可能性があります。

第２巻：2026年６月

第３巻：2026年９月

第４巻：2026年12月

第５巻：2027年３月

また、2026年４月中旬～５月前半には、電子版限定で「777円キャンペーン（７日間）」を実施予定です。

ＦＣＥが展開する『７つの習慣』に関する事業

『７つの習慣』は、スティーブン・R・コヴィー博士がこれまでの偉人賢人等、いわゆる成功したと言われる人たちの共通点を研究し、長期的・継続的に好ましい結果を手に入れるために必要な習慣をまとめたものです。人生哲学の定番として、世界中の人々に長きにわたって読み続けられ親しまれてきました。

ＦＣＥでは、書籍の出版のみならず『７つの習慣』に関する様々な事業を展開しています。

１.子ども向け「７つの習慣J(R)」シリーズ(https://fc-education.co.jp/service/7hj/)

世界的ベストセラー『７つの習慣』をベースにした、子どもたちがよく体験する課題や悩みを一緒に解決し、「望む人生」を実現するために必要な「生きる力」を育てるプログラムです。

２.法人向け「７つの習慣(R)」研修 Business Ownership(https://fcetc-7habits.jp/)

『７つの習慣』の内容を、日本の企業、ビジネスの現場で「明日から発揮できる」ようになる、実践的な研修トレーニングコンテンツです。これからの自走型組織に必要不可欠な「一人ひとりのリーダーシップ」を醸成します。

導入事例はこちら(https://fcetc-7habits.jp/case/)から

３.個人向け７つの習慣セルフコーチング(https://7h-selfcoaching.jp/)

『７つの習慣』に基づく「自己対話力＝セルフコーチング力」を身につける、世界初のプログラムです。講座修了を通じて得られる資格や、伝える側になる認定コーチ資格制度もあります。

中学校・高等学校向けプログラムの事例はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000333.000029370.html)から

株式会社ＦＣＥ

設立：2017年４月21日

代表取締役社長：石川淳悦

証券コード：9564

本社：東京都新宿区西新宿２-４-１ 新宿NSビル９階10階

事業内容：DX推進事業、教育研修事業、出版事業

URL：https://fce-hd.co.jp/

当社は「チャレンジあふれる未来をつくる」というパーパスのもと、人的資本の最大化に貢献することを使命とし、DX推進事業と教育研修事業を展開しています。

【最強のITツール】として約7,300製品中第１位（2024年度には約10,000製品中、第２位）を獲得した「ロボパットAI（https://fce-pat.co.jp/）」、社員教育を一つで完結できる定額制オンライン教育システム「Smart Boarding（https://smartboarding.net/）」、世界5,000万部、国内270万部発刊の世界的ベストセラー『７つの習慣』の出版（https://fce-publishing.co.jp/）、そして企業の生産性を進化させる AIプラットフォーム「AI OMNI AGENT (https://fce-hd.co.jp/ai-omni-agent/forsales/) 、など中小企業から大企業まで、また全国の自治体や教育機関を対象に幅広く事業を展開しています。

※1 ITreview Best Software in Japan2023より

※2 ITreview Best Software in Japan2024より