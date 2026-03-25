2026年春学期より、早稲田大学における提携講座「エンタテインメント法」の開講を支援

一般社団法人日本レコード協会

日本レコード協会は、2026年春学期より、早稲田大学法学部において提携講座「エンタテインメント法」の開講を支援いたします。

当協会では、次代を担う学生に対してクリエイティブビジネスへの関心を高め、知的財産・著作権制度の重要性について理解を深めていただくことを目的に、1992年より計9大学で講座を実施しており、早稲田大学での開講は今回が3回目となります。

■2026年度早稲田大学開講 日本レコード協会提携講座「エンタテインメント法」講義予定(敬称略）

1「レコードビジネスの最前線」

楠本靖（一般社団法人日本レコード協会 常務理事）

2「レコードビジネスと法」

前田哲男（早稲田大学 客員教授・弁護士）

3「〈公開講座〉デザインビジネスと法」

アンスガー・オーリー（ミュンヘン大学 教授）

駒田泰土（上智大学 教授）

4「音楽著作権管理と法」

江頭あがさ（一般社団法人日本音楽著作権協会・弁護士）

5「映画ビジネスと法」

照井勝（弁護士）

6「アニメビジネスと法」

村瀬拓男（株式会社スタジオジブリ 取締役・弁護士）

西方大輔（株式会社スタジオジブリ 執行役員）

7「ゲームビジネスと法」

上村哲史（弁護士）

8「漫画ビジネスと法」

冨重実也（株式会社集英社）

9「プラットフォームビジネスと法」

長島匡克（弁護士）

10「コンテンツビジネスと法/法政策」

吉野直樹（ソニーグループ株式会社・弁護士）

11「アートビジネスと法」

小松隼也（弁護士）

12「スポーツビジネスと法」

稲垣弘則（弁護士）

13「放送ビジネスと法」

菊間千乃（弁護士）

14「日本の知財戦略と政策」

中原裕彦（内閣府知的財産戦略推進事務局長）

■日本レコード協会寄附講座

日本レコード協会は、創立50周年事業の一環として、1992年より寄附講座を開設しました。これまでの実施内容は以下のとおりです。

・青山学院大学 1992年～2002年

「 レコードと法」 他

・早稲田大学 1992年～1994年

「著作権法と技術メディアの発展」 他

・早稲田大学 2004年～2007年

「コンテンツビジネスと著作権」

・慶應義塾大学 2007年～2009年

「クリエイティブ産業研究I・II」

・立教大学 2008年～2010年

「音楽ビジネスと法」

・横浜国立大学 2011年～2013年

「コンテンツビジネスと法」

・明治学院大学 2014年～2016年

「クリエイティブビジネスと著作権」

・電気通信大学 2017年～2019年

「情報化社会におけるクリエイティブビジネスと著作権」

・明治大学 2020年～2022年

「情報化社会におけるエンターテインメントビジネスと知的財産」

・電気通信大学 2021年～2023年

「AI時代のエンタテインメントビジネスと著作権」

※一般社団法人日本音楽出版社協会との合同寄附講座

・法政大学 2023年～2025年

「エンタメ産業と法」

・（提携講座）早稲田大学 2026年～

「エンタテインメント法」



以上