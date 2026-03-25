2026年春学期より、早稲田大学における提携講座「エンタテインメント法」の開講を支援

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一般社団法人日本レコード協会

日本レコード協会は、2026年春学期より、早稲田大学法学部において提携講座「エンタテインメント法」の開講を支援いたします。


当協会では、次代を担う学生に対してクリエイティブビジネスへの関心を高め、知的財産・著作権制度の重要性について理解を深めていただくことを目的に、1992年より計9大学で講座を実施しており、早稲田大学での開講は今回が3回目となります。


■2026年度早稲田大学開講　日本レコード協会提携講座「エンタテインメント法」講義予定(敬称略）

1「レコードビジネスの最前線」


楠本靖（一般社団法人日本レコード協会 常務理事）



2「レコードビジネスと法」


前田哲男（早稲田大学 客員教授・弁護士）



3「〈公開講座〉デザインビジネスと法」


アンスガー・オーリー（ミュンヘン大学 教授）


駒田泰土（上智大学 教授）



4「音楽著作権管理と法」


江頭あがさ（一般社団法人日本音楽著作権協会・弁護士）



5「映画ビジネスと法」


照井勝（弁護士）



6「アニメビジネスと法」


村瀬拓男（株式会社スタジオジブリ 取締役・弁護士）


西方大輔（株式会社スタジオジブリ 執行役員）



7「ゲームビジネスと法」


上村哲史（弁護士）



8「漫画ビジネスと法」


冨重実也（株式会社集英社）



9「プラットフォームビジネスと法」


長島匡克（弁護士）



10「コンテンツビジネスと法/法政策」


吉野直樹（ソニーグループ株式会社・弁護士）



11「アートビジネスと法」


小松隼也（弁護士）



12「スポーツビジネスと法」


稲垣弘則（弁護士）



13「放送ビジネスと法」


菊間千乃（弁護士）



14「日本の知財戦略と政策」


中原裕彦（内閣府知的財産戦略推進事務局長）




■日本レコード協会寄附講座

日本レコード協会は、創立50周年事業の一環として、1992年より寄附講座を開設しました。これまでの実施内容は以下のとおりです。


・青山学院大学　1992年～2002年
　「 レコードと法」　他
・早稲田大学　1992年～1994年
　「著作権法と技術メディアの発展」　他
・早稲田大学　2004年～2007年
　「コンテンツビジネスと著作権」
・慶應義塾大学　2007年～2009年
　「クリエイティブ産業研究I・II」
・立教大学　2008年～2010年
　「音楽ビジネスと法」
・横浜国立大学　2011年～2013年
　「コンテンツビジネスと法」
・明治学院大学　2014年～2016年
　「クリエイティブビジネスと著作権」
・電気通信大学　2017年～2019年
　「情報化社会におけるクリエイティブビジネスと著作権」
・明治大学　2020年～2022年
　「情報化社会におけるエンターテインメントビジネスと知的財産」
・電気通信大学　2021年～2023年
　「AI時代のエンタテインメントビジネスと著作権」


　※一般社団法人日本音楽出版社協会との合同寄附講座


・法政大学　2023年～2025年


　「エンタメ産業と法」


・（提携講座）早稲田大学　2026年～


　「エンタテインメント法」




以上