2026年春学期より、早稲田大学における提携講座「エンタテインメント法」の開講を支援
日本レコード協会は、2026年春学期より、早稲田大学法学部において提携講座「エンタテインメント法」の開講を支援いたします。
当協会では、次代を担う学生に対してクリエイティブビジネスへの関心を高め、知的財産・著作権制度の重要性について理解を深めていただくことを目的に、1992年より計9大学で講座を実施しており、早稲田大学での開講は今回が3回目となります。
■2026年度早稲田大学開講 日本レコード協会提携講座「エンタテインメント法」講義予定(敬称略）
1「レコードビジネスの最前線」
楠本靖（一般社団法人日本レコード協会 常務理事）
2「レコードビジネスと法」
前田哲男（早稲田大学 客員教授・弁護士）
3「〈公開講座〉デザインビジネスと法」
アンスガー・オーリー（ミュンヘン大学 教授）
駒田泰土（上智大学 教授）
4「音楽著作権管理と法」
江頭あがさ（一般社団法人日本音楽著作権協会・弁護士）
5「映画ビジネスと法」
照井勝（弁護士）
6「アニメビジネスと法」
村瀬拓男（株式会社スタジオジブリ 取締役・弁護士）
西方大輔（株式会社スタジオジブリ 執行役員）
7「ゲームビジネスと法」
上村哲史（弁護士）
8「漫画ビジネスと法」
冨重実也（株式会社集英社）
9「プラットフォームビジネスと法」
長島匡克（弁護士）
10「コンテンツビジネスと法/法政策」
吉野直樹（ソニーグループ株式会社・弁護士）
11「アートビジネスと法」
小松隼也（弁護士）
12「スポーツビジネスと法」
稲垣弘則（弁護士）
13「放送ビジネスと法」
菊間千乃（弁護士）
14「日本の知財戦略と政策」
中原裕彦（内閣府知的財産戦略推進事務局長）
■日本レコード協会寄附講座
日本レコード協会は、創立50周年事業の一環として、1992年より寄附講座を開設しました。これまでの実施内容は以下のとおりです。
・青山学院大学 1992年～2002年
「 レコードと法」 他
・早稲田大学 1992年～1994年
「著作権法と技術メディアの発展」 他
・早稲田大学 2004年～2007年
「コンテンツビジネスと著作権」
・慶應義塾大学 2007年～2009年
「クリエイティブ産業研究I・II」
・立教大学 2008年～2010年
「音楽ビジネスと法」
・横浜国立大学 2011年～2013年
「コンテンツビジネスと法」
・明治学院大学 2014年～2016年
「クリエイティブビジネスと著作権」
・電気通信大学 2017年～2019年
「情報化社会におけるクリエイティブビジネスと著作権」
・明治大学 2020年～2022年
「情報化社会におけるエンターテインメントビジネスと知的財産」
・電気通信大学 2021年～2023年
「AI時代のエンタテインメントビジネスと著作権」
※一般社団法人日本音楽出版社協会との合同寄附講座
・法政大学 2023年～2025年
「エンタメ産業と法」
・（提携講座）早稲田大学 2026年～
「エンタテインメント法」
以上