大人気のクーリングアイテムにラインアップ続々追加！『「アイスパック」全員集合キャンペーン』開催

ピーコック魔法瓶工業株式会社

ピーコック魔法瓶工業株式会社(本社：大阪市、社長：山中千佳)は、2026年3月25日(水)から4月1日(水)までの期間、昨年大ブレイクして夏本番前に一時的に売り切れた人気商品「アイスパック」シリーズに、今年さらに新しいアイテムが仲間入りしたことを記念して、「アイスパック」シリーズ全６種、抽選で３名様にまとめて当たる、夏先取りの熱中対策啓発キャンペーンをInstagram公式アカウントにて開催します。

「アイスパック」シリーズは、魔法瓶構造のホルダーで氷のうを包む構造で、当社が2021年におそらく世界で初めて商品化し、都度の改良とアイテム追加を行ってきた、猛暑に必携のクーリングアイテムです。 今年の夏もすでに猛暑予想が発表されましたので、この時期にあえてキャンペーンを企画しました。

Instagram公式アカウントのフォローと、魔法瓶メーカーならではの技術を応用して開発した「アイスパック」のパイオニアとして、本投稿への「元祖」コメントでご応募いただけます。皆様の早めの暑さ対策に、どしどしご参加いただけますと幸いです。

キャンペーンURL：https://www.instagram.com/p/DWScj34Eoe4/(https://www.instagram.com/p/DWScj34Eoe4/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)

■ 『「アイスパック」全員集合キャンペーン』 概要

ピーコック魔法瓶公式インスタグラムをフォローし、対象のキャンペーン投稿に「元祖」とコメントいただいた方を対象に、「アイスパック」シリーズ全６種商品をまとめて、３名の方に抽選でプレゼントします。

◆キャンペーン応募期間：2026年3月25日(水)10:00～4月1日(水)23:59

◆対象商品：「アイスパック」新発売含む全６シリーズ各１本ずつ（計６本）

◆応募方法：１.ピーコック魔法瓶公式インスタグラム（＠peacock_official_jp）をフォロー

２.対象のキャンペーン投稿に「元祖」というキーワードをコメント

◆Instagram公式アカウント：https://www.instagram.com/peacock_official_jp/

◆当選者：抽選で3名様

◆お問い合わせ先：ピーコック魔法瓶工業株式会社 広報・マーケティング部 06-6458-0564（営業時間内）

■ 「アイスパック」シリーズ 新商品含むキャンペーン対象６商品

■「アイスパック」シリーズについて

◆用途に合わせて選べる６種類◆氷のうはシリコーンタイプと布タイプ。それぞれのサイズと使い方

「アイスパック」シリーズは、2021年の発売以来大ヒットしているピーコック魔法瓶の看板商品です。グッドデザインアワード受賞ならびに、フェーズフリー認証を取得しており、年々高まる熱中症への対策や、災害時にも活用できる商品として、ＴＶをはじめ、多数のメディアで紹介されています。

昨年から類似品も発売されていますが、パイオニアであり魔法瓶メーカーが作る品質と保冷力への信頼から、おかげさまで「元祖 アイスパック」として、選び続けられています。

▼商品詳細URL

https://www.the-peacock.co.jp/blogs/feature/pickup21

https://www.the-peacock.co.jp/blogs/feature/abc-150

アイスパック シリコーン氷のうタイプ[ABB-L30](一例)の保冷力について

左のグラフは、約４０℃の環境下で、氷のうを魔法瓶構造の冷たさキープホルダーに入れ続けた場合には、氷のう内の温度が24時間後も約０℃に保たれていることを表します。

実際には、ホルダーから氷のうを出し入れし使用するので保冷効果は短くなりますが、長時間暑い中での活動時には、シリーズ中Ｌサイズに当たる[ABB-L30]が役立ちます。

このほかの品番もそれぞれに保冷最長時間は異なりますが、これまで培ってきた真空断熱技術を活かした保冷力で、長時間氷のうの冷たさをキープします。

シーンや用途に合わせて選べるシリーズ展開です。