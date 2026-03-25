SEMNOZ（セムノ ）より2026春夏アパレルコレクションが登場

ミレー・マウンテン・グループ・ジャパン株式会社

1921年創業のフランスを代表するアルパインブランド「ミレー」（ミレー・マウンテン・グループ・ジャパン：東京都品川区、代表取締役：ペア・ラスムセン）は、 2026年3月25日（水）、ブランドの原点である山岳フィールドで培った機能性と、現代の都市生活に調和するデザイン性を融合した新コレクション「SEMNOZ （セムノ ）」より、2026 春夏のアパレルコレクションを発表いたします。

本コレクションは、ブランド発祥の地であるフランス・アヌシー南部に広がる丘稜地帯”SEMNOZ（セムノ）”を着想源に開発されました。山々や湖、街並みがひと続きに広がるその風景は、ハイキングやサイクリング、スキーなど多彩なアクティビティが息づく場所。自然と都市がシームレスに交差するこの土地の風景を、機能とデザインの両面で体現したコレクションです。

今春デビューしたセムノコレクションの第２弾として、春夏アパレルラインアップが登場。

春先から、夏場までシーンに合わせて選べる素材とデザインを、多数展開しています。

SEMNOZ COLLECTIONは、MILLET公式オンラインストア(https://www.millet.jp/)および全国の主な取扱店舗（アルペンアウトドアーズ、スポーツデポ、スーパースポーツゼビオ、メガスポーツ）各店にて販売開始いたします。※商品在庫は各店へお問い合わせください。

詳細は 「SEMNOZ COLLECTION」特設サイト(https://www.millet.jp/brand/feature/semnoz/)をご覧ください。

◼︎ LINEUP （APPAREL）

＜SEMNOZ UL SHIRT LS / SEMNOZ UL PANT＞

100g前後の超軽量長袖シャツとパンツ。

快適性とデザイン性を兼ね備えており、耐久性の高いナイロン生地は、表面のシボ感によって上質な風合いとドライタッチの心地よい肌触りを提供します。

さらに抜群の通気性と速乾性を備えているので、行動中の発汗も素早く拡散します。

シャツは、着脱しやすいスナップボタンのフロント、パンツには、ゴム仕様のウエストと実父ハンドポケットを採用。首元と脇下、股部分に抗菌消臭デオドラントテープを配置しています。

商品名：セムノ ウルトラライト ロングスリーブシャツ

品 番：MIV02181（メンズ）(https://www.millet.jp/c/men/tops/MIV02226)/ MIV02227(ウィメンズ）(https://www.millet.jp/c/women/w-tops/MIV02227)

価 格：15,400円（税込）

カラー： BLACK / DORITE / TARMAC (写真)/ 全3色

サイズ：XS ～ XL（メンズ）、XS～L（ウィメンズ）

重量：104g（メンズM）、84g（ウィメンズS）

商品名：セムノ ウルトラライト パンツ

品 番：MIV02228（メンズ）(https://www.millet.jp/c/men/bottoms/MIV02228)/ MIV02229(ウィメンズ）(https://www.millet.jp/c/women/w-bottoms/MIV02229)

価 格：16,500円（税込）

カラー： BLACK / TARMAC (写真)/ 全2色

サイズ：XS ～ XL（メンズ）、XS～L（ウィメンズ）

重量：144g（メンズM）、132g（ウィメンズS）

＜SEMNOZ JKT＞

やさしい風合いを備えたドライタッチのナイロンタッサー生地をボックスタイプのリラックスフィットに仕立てた絶妙なデザインは、フィールドのどんな場面にもマッチします。

軽量ながら速乾性に優れ、表面に耐久撥水加工を施すことで天候変化にも柔軟に対応し、快適性をキープ。

左右のハンドポケットやベルクロ留めの袖口、大き目のジッパープルなど、山から街まで幅広い場面での使いやすさを配慮した工夫を随所にちりばめています。

商品名：セムノ ジャケット

品 番：MIV02170(ユニセックス）(https://www.millet.jp/c/men/MIV02170)

価 格：17,600円（税込）

カラー： BLACK / ROPE(写真) / GRAPE LEAF / ROPE / BLACK(全4色)

サイズ：XXS ～ XL

商品名：ブリーズメッシュ ショートスリーブ Tシャツ

品 番：MIV02179（メンズ）(https://www.millet.jp/c/men/tops/MIV02179)

価 格：12,100円（税込）

カラー：BLACK(写真) / ROPE / SAPHIR(全3色)

サイズ：XS ～ XL 重量：212g（M）

商品名：ブリーズメッシュ オーバーTシャツ

品 番：MIV02182（メンズ）(https://www.millet.jp/c/men/tops/MIV02182)

価 格：13,200円（税込）

カラー： BLACK / ROPE / SAPHIR（全3色）

サイズ：XS ～ XL 重量：218g（M）

商品名：ブリーズメッシュ ロングスリーブシャツ

品 番：MIV02180（メンズ）(https://www.millet.jp/c/men/tops/MIV02180)

価 格：14,300円（税込）

カラー：BLACK / ROPE / SAPHIR(全3色)

サイズ：XS ～ XL 重量：312g

商品名：ブリーズメッシュ パンツ

品 番：MIV02198（メンズ）(https://www.millet.jp/c/men/bottoms/MIV02198)

価 格：17,600円（税込）

カラー：BLACK / ROPE / SAPHIR(全3色)

サイズ：XS ～ XL 重量：278g（M）

商品名：ブリーズメッシュ ショートパンツ

品 番：MIV02201（ユニセックス）(https://www.millet.jp/c/men/bottoms/MIV02201)

価 格：11,000円（税込）

カラー：BLACK / ROPE / SAPHIR(全3色)

サイズ：XS ～ XL 重量：216g（M）

SEMNOZ COLLECTION CONCEPT

「道具であり、スタイルでもある。」

山で磨かれた機能性、日常に馴染むミニマルデザイン。

アウトドアフィールドで実証された軽量性・快適性・耐久性を備えながら、都市生活に溶け込む洗練されたデザインを追求。

オン・オフを問わず活躍する高い汎用性により、行動範囲を制限しない新たなスタンダードを提案します。

＜ABOUT MILLET＞

1921年にフランスで誕生したアルパインブランド・ミレー。

1950年、フランス隊による人類初の8000m峰・アンナプルナ登頂を支えたのはミレーのバックパックでした。

この歴史的快挙をきっかけに、マウンテニアリングの世界で一躍脚光を浴びたミレーは、その後も、時代を代表する山岳ガイドやアスリートとともに歩みを進め、今日に至るまで、フランスを代表するアルパインブランドとして成長を続けてきました。

創業から100年が経った現在も、名峰モンブランの麓から、変わらぬ情熱と積み重ねた経験を活かし、独創的で革新的な製品を世界へ発信し続けています。