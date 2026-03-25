【新生活特集】 新社会人の一歩目を後押しする映画10選を公開

FAVOLIST5株式会社

ユーザー一人ひとりの「好き」という感情から、世界に一人だけの『パーソナルAIコンシェルジュ』を育てる次世代SNS「Lovvit(https://lovvit.net)（読み：ラビット）」を運営するFAVOLIST5株式会社(https://favolist5.co.jp/)は、映画領域「Lovvit Movie（β版）」におけるユーザー投稿データをもとに、新社会人にこそ薦めたい「背中を押す映画10選」を公開します。

■特設サイトはこちら：https://lovvitnewlife.tiiny.site/(https://lovvitnewlife.tiiny.site/)

はじめての社会人生活は、期待と同じくらい不安も大きいもの。「自信がない」「周りのスピードについていけない」「失敗が怖い」――そんな気持ちを、映画は驚くほど具体的に言語化し、次の一歩を支えてくれます。

本企画では、Lovvit Movie上の投稿を精査し、ユーザーの言葉から“挑戦・成長・再起”の熱量が最も濃く立ち上がった10本を厳選しました。

■新社会人の一歩目を後押しする映画10選

順位づけではなく、いまのあなたの気持ちに寄り添う10作品です。気になった1本から、ぜひ週末の夜に。詳細は特設サイト(https://lovvitnewlife.tiiny.site/)からご覧ください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/166426/table/8_1_aaff963ec56e47de2af51c96757f3241.jpg?v=202603251051 ]■読みどころ（新社会人に刺さる3つの共通点）

・ 「才能」より「継続」：最初の一年は伸びしろの年。積み上げを信じられる物語が多い。

・ 「自分の声」を取り戻す：環境が変わるほど周囲に合わせて迷子になりがち。自分の軸を思い出せる。

・ 「ひとりで抱えない」：メンター・仲間・家族。支え合う関係が、挑戦を現実に変える。

■「Lovvit」の利用方法

「Lovvit Movie」は未登録でも一部のランキング／レビューを閲覧できます。フル機能（詳細閲覧・My Archive継続・各種アクション）は無料会員登録で利用可能です。

Lovvit Movie 先行体験版：https://lovvit.jp

Lovvit サービスサイト： https://lovvit.net

【会社概要】

社名：FAVOLIST5株式会社

所在地：東京都中央区晴海5-4-5

代表者：代表取締役 有田 雄三

事業内容：次世代SNS「Lovvit」の開発・運営

URL：https://favolist5.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

FAVOLIST5株式会社 問い合わせ窓口

https://favolist5.tayori.com/f/favolist5-contact/