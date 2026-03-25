累計利用者数1,000名・全国42拠点を突破。eスポーツ×障がい就労支援「ONEGAME」が利用者データを初公開

株式会社ワンライフ

群馬県を中心に障害福祉サービスを展開する株式会社ワンライフ（本社：群馬県前橋市、代表取締役：市村 均弥、社外取締役：乙武 洋匡）が運営するeスポーツ特化型就労継続支援B型事業所「ONEGAME（ワンゲーム）」は、この度、累計利用者数が1,000名を突破いたしました。これを機に、現在ご利用中の方々の障がい種別・年代別データを初公開します。

■1,000名突破の背景--「行きたい場所」が選ばれる理由

日本には就労継続支援B型の事業所が数多く存在しますが、障がいを持つ方が「ここに行きたい」と思える場所は決して多くありません。作業内容や環境が自分に合わず、通い続けることが難しいというケースも後を絶たない状況です。

ONEGAMEは、eスポーツや動画編集を支援の中心に据えることで、「行きたい場所」「続けたい活動」をそのまま就労支援と結びつけました。さらに、eスポーツや動画編集を通じて自信を積み重ね、一般就労にもつながるITスキルを身につけられる環境を提供しています。

「楽しいから通える、通えるから成長できる」--このシンプルな循環が、サービス開始以来1,000名以上の方に選んでいただける理由です。

■利用者データ（2025年1月時点）

今回初めて公開する利用者データからは、ONEGAMEが「精神障がい・発達障がいを持つ若い世代の就労支援の場」として選ばれている実態が見えてきます。



【障がい種別内訳】 ※2026年1月時点

※現在利用中の928名（受給者証登録あり）を対象に集計。1名が複数の障がいを持つ場合があるため合計は100%を超えます。





■【年代別内訳】 ※2026年1月時点

※全利用者1,042名を対象に集計。



〈データから見えること〉

- 20代・30代で全体の約68%。ITやeスポーツに精通した世代を中心に強く支持されている- 精神障がい・発達障がいが約80%。「見えにくい障がい」を持つ方の就労の場として機能- 10代を含む若年層から60代以上まで幅広い年代が在籍し、世代を超えた居場所として定着

■ 今後の展開：「障がいのカタチを変える」

ONEGAMEは現在、全国42拠点を超える規模にまで成長しており、現在も新規拠点のオープンを続々と予定しています。地域を問わず「行きたい場所」を届けられるよう、全国展開をさらに加速してまいります。

また、同じ「障がいのカタチを変える」というミッションのもと、保護犬・保護猫と障がい者支援を掛け合わせた新ブランド「ONEPET（ワンペット）」も展開しています。

株式会社ワンライフは、フランチャイザーとして障がい者支援の輪をともに広げていただけるパートナーを探しています。「地域に新しい選択肢をつくりたい」「障がい福祉の分野で事業を立ち上げたい」とお考えの法人・個人の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

個別面談・施設見学は随時受付中です。「話を聞いてみたい」という段階からお気軽にご相談ください。

お問い合わせ：https://timerex.net/s/viace.takenouchi_ec2d/40116a4e/

■会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/113188/table/45_1_8bb6196868a9af4a328e68dc8b0cbc8e.jpg?v=202603251151 ]



本プレスリリースに関するお問い合わせ：株式会社ワンライフ 広報担当