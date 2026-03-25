SNS255万人の花嫁コミュニティ × リアル接点　結婚を検討するカップル月100組が来場する体験イベント「DRESSY ROOM FESTA」出展企業募集開始

株式会社プラコレ

「PLACOLE & DRESSY」ブランドを展開する冒険社プラコレ（本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役CEO：武藤功樹）は、結婚を検討しているカップルが来場する体験型イベント「DRESSY ROOM FESTA」において、ライフスタイル関連企業の出展企業募集を開始しました。

本イベントには毎月約80組の結婚検討カップルが来場。結婚をきっかけに関心が高まる「保険」「美容」「新生活」などのライフスタイルサービスとの親和性が高く、SNS総フォロワー255万人の花嫁コミュニティを背景に、企業とユーザーが直接コミュニケーションできるリアルな体験機会として展開しております。このたびイベント拡張に伴い、限定5社の出展企業募集を開始しました。

なぜ「結婚タイミング」が重要なのか

結婚は人生における最大のライフイベントのひとつであり、同時にライフプラン ・保険 ・美容 / 自分磨き ・新生活 など、多くのサービス・商品の意思決定が一気に行われるタイミングでもあります。PLACOLE & DRESSYはこれまでブライダル領域を中心にサービスを展開してきましたが、結婚をきっかけに広がるライフスタイル領域との接点拡張を目的に本イベントを開催しています。 花嫁コミュニティへのリアルな接点は希少であり、同じターゲットへのアプローチをお考えの企業様のプロモーションにおすすめです。

イベント概要

出展企業メリット

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/21126/table/1070_1_2203bee5a06bc8bc43e578d1d4236613.jpg?v=202603251051 ]

（1）人生の意思決定タイミングに直接アプローチ

来場者は結婚を検討しているカップルが中心。

保険・美容・新生活など、まさに検討が始まるタイミングでサービスを提案できます。

（2）花嫁コミュニティ255万人への情報発信機会

PLACOLE & DRESSYが運営するSNSコミュニティを背景に、

イベントと連動した情報発信の機会も。

（3）体験型プロモーションで深いエンゲージメントを獲得

サービス紹介・サンプリング・体験提供・ユーザーアンケート取得など、

ユーザーと直接コミュニケーションが可能です。

（4）限定5社の希少枠で競合と差をつける

1開催につき出展は1社。

同カテゴリーの競合企業と重ならない環境で、カップルとの接点を独占的に確保できます。

出展概要

本イベントでは、ライフプラン / 保険 美容 / エステ / 新生活関連サービス / 暮らし / ウェルネス その他ライフスタイル領域関連企業を募集しています。※結婚式場・ブライダルジュエリーなどのブライダル企業は対象外となります。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/21126/table/1070_2_35e24dc5aac7ae78f0717aa085f7edc3.jpg?v=202603251051 ]

※枠が埋まり次第、募集を終了する場合があります。お早めにお問い合わせください。

出展をご検討の企業様へ

結婚という人生の大きな転機は、ライフスタイルサービスの意思決定が集中する重要なタイミングです。PLACOLE & DRESSYでは、結婚を検討しているユーザーと企業が直接出会える機会を創出しています。まずはお気軽にご相談ください。

担当：原島

Email：harashima@pla-cole.co

TEL：046-781-4587（平日10:00～18:00）

今月のカバーモデル

■3月号表紙

カバーモデル：俳優/モデル 生見愛瑠

特集記事 https://dressy.pla-cole.wedding/202603-placoledressy/

PLACOLE&DRESSYブランドストーリー

Magical in life

-人生に魔法を-

PLACOLE(planning collection)

-多様な個性に-



DRESSY

-煌めきをあたえる-



PLACOLE＆DRESSY

-個性が煌めく魔法の言葉-



PLACOLE＆DRESSY 『個性が煌めく魔法の言葉』 "100人の人生に100通りに煌めく魔法をかける"をテーマに創設された古都鎌倉発のラグジュアリーブランド。 ウェディングドレスを中心に最先端で価値あるものを発信するファッションメディアを運営。 ドレスとお花がモチーフのオリジナルアイテムは、ジュエリー、アクセサリー、食器、紅茶、等、 日常にすこしでも煌めきを与えたい願いを込めて、ウェディングドレスの伝統を重んじながら、 常識をブレイクスルーする独創的なアイデアと最高級の品質で心を込めて制作している製品です。

冒険社プラコレの冒険日誌

冒険社プラコレは2015年11月2日に会社設立し、公式運営するFacebook、Twitter、Instagram、TikTokでは合計フォロワー数は250万人を超えました。自社メディア『DRESSY』や『美花嫁図鑑farny』なども運営し、合計PV数は月間260万PVを突破！ 高級ウェディングドレスが最大90%OFFで購入できる通販サイト「DRESSYONLINE」も展開しています。上記のサービスや、その他、結婚式にまつわる情報やサービスをまとめた花嫁アプリ「PLACOLE ＆ DRESSY │プラコレ＆ ドレシー」は2025年6月時点で累計21万ダウンロードを突破しました。

【会社概要】

社名：冒険社プラコレ

URL：https://pla-cole.co/

所在地：神奈川県横浜市西区南幸1丁目1-1JR横浜タワー21階

設立：2015年11月2日

代表取締役CEO：武藤功樹

事業内容

『PLACOLE＆DRESSY』ブランド/マーケティング事業

『DRESSY』ファッションメディア事業

『DRESSYCAFE』カフェ/ショップ事業

『ViKet Town』メタバースオフィス事業

冒険社プラコレの各拠点

世界中どこにいても同じ空間・時間で仲間と働けるメタバース空間を『ViKet Town（ビケットタウン）』を本社としています。また、2022年1月にはJR横浜タワー21階に「DRESSY ROOM」を横浜にオープンしました。その後も、2022年6月には鎌倉に「DRESSYCAFE KAMAKURA」を、2023年6月には名古屋に「DRESSYCAFE NAGOYA・DRESSY ROOM」の2店舗目を開設。さらに、2025年秋には大阪に「DRESSYCAFE OSAKA・DRESSY ROOM」のオープンを予定しています。



【運営自社サービス一覧】

▪PLACOLE&DRESSY（プラコレ&ドレシー）

IOS：https://apple.co/3JraLIz / Android：https://bit.ly/3FaQTH5

▪PLACOLE WEDDING （プラコレウェディング）

https://pla-cole.wedding/

▪DRESSY（ドレシー）

https://dressy.pla-cole.wedding/

▪美花嫁図鑑 farny（ファーニー）

https://www.farny.jp/

▪DRESSY ONLINE（ドレシーオンライン）

https://weddingdress.pla-cole.wedding/

▪DRESSY ROOM YOKOHAMAhttps://pla-cole.wedding/advisers

▪DRESSYCAFE KAMAKURAhttps://dressyroom-tea.pla-cole.wedding/

▪DRESSYCAFE NAGOYAhttps://dressycafe-nagoya.pla-cole.wedding/

▪ViKet Town（ビケットタウン）

https://viket-town.com/

▪IG analyticshttps://ig-analytics.placole.wedding/

▪MA（SNS+LP） PLANhttps://pla-cole.co/works_lp/

▼PLACOLE & DRESSY 各アカウント

Instagram

ドレス：https://www.instagram.com/placole_dressy

美花嫁図鑑：https://www.instagram.com/farny_wedding

式場紹介：https://www.instagram.com/wedding_adviser

オリジナルブランド：https://www.instagram.com/wands_dress

EC/通販：https://www.instagram.com/dressyonline_

Baby：https://www.instagram.com/dressy.baby

鎌倉cafe：https://www.instagram.com/dressycafe_kamakura/

名駅cafe：https://www.instagram.com/dressycafe_nagoya

会社広報：https://www.instagram.com/placole_inc

TikTok

ドレス/雑誌：https://www.tiktok.com/@placole_dressy

花嫁レポ：https://www.tiktok.com/@placole.hanayomereport

式場紹介：https://www.tiktok.com/@placolewedding

ウェディングソング： https://www.tiktok.com/@placole_music_

EC/通販： https://www.tiktok.com/@dressy_online

鎌倉cafe：https://www.tiktok.com/@dressycafe_kamakura

名駅cafe：https://www.tiktok.com/@dressycafe_nagoya

会社広報：https://www.tiktok.com/@placole_inc

X (旧Twitter)

@placole_dressy：https://twitter.com/placole_dressy

YouTube

▪PLACOLE&DRESSY CHANNEL

https://www.youtube.com/@placoledressychannel7590

▪DRESSY CAFE

https://www.youtube.com/@dressyroomtea6236

▪美花嫁図鑑

https://www.youtube.com/@placoleweddingadviser1896