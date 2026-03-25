【 神奈川県 × eiicon＜開催報告＞ 】1,213名が来場！神奈川県内最大級のイノベーションサミット『Kanagawa Innovators Day 2026（KID2026）』閉幕。

株式会社eiicon

日本最大級のオープンイノベーションプラットフォーム「AUBA（アウバ）」を運営する株式会社eiicon（エイコン 本社所在地：東京都文京区後楽、代表取締役社長：中村 亜由子、以下「eiicon」）は、2026年3月24日（火）、神奈川県主催（運営：eiicon）にて、神奈川県内最大級のイノベーションサミット『Kanagawa Innovators Day 2026（略称：KID2026 キッド2026、以下 本サミット）』を初開催。

1,213名が来場のもと、無事に閉幕したことをお知らせいたします。（サイドイベント参加者含む）

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/sr4/kid/kid2026.html

神奈川県主催によるイノベーションサミット「KID」は、来年度も

『Kanagawa Innovators Day 2027（KID2027）』

として開催が決定しました。出展申込受付を開始したことを併せてお知らせいたします。

KID2026のピッチコンテスト『KID Startup Pitch-挑戦者たちの戦陣-』登壇者 審査員による集合写真 写真中央右：黒岩祐治神奈川県知事（THE LIVE Supported by 大和地所）

■永井淳 神奈川県産業労働局産業部ベンチャー支援担当課長 コメント

Kanagawa Innovators Day 2026にご参加いただいた皆様、ご協力いただいた関係者の皆様に、厚く御礼申し上げます。

県では、かながわモデル「HATSU-SHIN KANAGAWA」のもと、起業準備段階から成長段階まで、切れ目のないベンチャー支援に取り組んできました。

今回のKID2026は、その取組や成果を広く発信するとともに、起業家、企業、支援機関、行政など、さまざまな立場の皆様がつながる場として、大変意義のある機会になったと受け止めています。

当日のピッチコンテストを通じて、社会課題の解決に挑む起業家の皆様の熱意と思いを感じるとともに、講演や展示を通じていま神奈川で生み出されているイノベーションを知ることができました。

県としても、こうした出会いや対話を一過性のものにせず、今後の支援や連携につなげながら、神奈川のスタートアップ・エコシステムの充実に取り組んでまいります。

■「ピッチコンテスト『KID Startup Pitch-挑戦者たちの戦陣-』」

予選を通過した５名の起業家が登壇し、社会課題の解決に取り組むビジネスプランを発表。

審査員によるKID賞のほか、神奈川県ならではの企業賞などの賞を登壇者に授与しました。

会場は今月オープンしたばかりの常設型ライブビューイングアリーナ「THE LIVE Supported by 大和地所」。

さらに、神奈川県と包括協定を締結している株式会社コーエーテクモホールディングス協力による、アクションゲーム「真・三國無双 ORIGINS」の音楽やデザインを活用したコラボレーション演出で会場は盛り上がりました。

□審査結果

KID賞（最優秀賞）

アメリカン・エキスプレス賞

Fujisawa SSTコンソーシアム賞（同時授賞）

株式会社クロスメディスン 中井 洸我「医療とAIで創出する、神奈川県の未来の育児」

小田急電鉄賞

Vlag yokohama賞（同）

株式会社虫秘茶 芝 竜太郎「虫秘茶による未利用資源の高付加価値化と地域ブランド創出」

京セラ賞

株式会社NIJIN 伊佐 隆

「不登校35万人時代に挑む、PC一台で公教育を持ち運び可能にした次世代型教育モデル」

鈴廣かまぼこ賞

株式会社カマン 善積 真吾

「「すてる」から「めぐる」社会インフラへ～リユース容器循環プラットフォーム Megloo」

横浜銀行賞

オーディエンス賞（同）

エグゼヴィータ株式会社 多田 洋史「ホンネは、行動に出る。“習慣”をナビする行動解析AI」

■15のセッション

社会的価値が重要視される現代企業の持続的成長と価値創出の戦略のTipsが詰まった、業界を牽引するリーダーたちによるここでしか聞けないセッションが展開されました。

■70のブース出展

大企業、ベンチャー、金融機関、など多様なプレイヤーが集結。

新規事業の立ち上げや社会課題解決に直結する多様な出会いが展開されました。

■『Kanagawa Innovators Day 2026』

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/sr4/kid/kid2026.html(https://www.pref.kanagawa.jp/docs/sr4/kid/kid2026.html)

Kanagawa Innovators Day 2026

（KID2026）

開催日時

2026年3月24日（火） 10:00～19:00

開催場所

関東学院大学（KGU）横浜・関内キャンパス

およびその周辺

主催・運営

神奈川県・株式会社eiicon

パートナー

Innovation Partner

アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド

Gold

大同生命保険株式会社、レバテック株式会社

Silver

株式会社明治

Bronze

川崎信用金庫、株式会社ビックカメラ

Start Up & SMB Gold

アンドドット株式会社、クラウドエース株式会社、株式会社GEMBA、

リコーITソリューションズ株式会社、TRUNK株式会社

Start Up & SMB Bronze

ユカイ工学株式会社、ファインディ株式会社、Ms.Engineer株式会社、株式会社knewit、

株式会社Bocek、株式会社BIOTECHWORKS-H2、株式会社OneSmallStep、

CP JAPAN綜合特許事務所

Supporter

関東経済産業局、独立行政法人中小企業基盤整備機構関東本部、横浜市経済局、

川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、厚木市、

群馬県（ぐんま未来イノベーションLAB）、関東学院大学、

CRAFT.（BankPark YOKOHAMA 1階）、

横浜市次世代起業人材育成拠点「YOXO BOX」、

株式会社コーエーテクモホールディングス、株式会社 東芝、

資生堂グローバルイノベーションセンター、

株式会社アルガルバイオ、三菱地所株式会社、一般財団法人SFCフォーラム、

株式会社日本政策金融公庫 南関東創業支援センター、

株式会社横浜銀行、横浜信用金庫、株式会社りそな銀行、株式会社TIMEWELL、

FMヨコハマ、株式会社テレビ神奈川、日本経済新聞社（NIKKEI THE PITCH）、

株式会社SEAM、一般社団法人 日本オープンイノベーション研究会



□本カンファレンスに関するお問い合わせ

神奈川県 KID2026運営事務局（株式会社eiicon）

KID 2026に関するお問い合わせは下記アドレスにお願いいたします。

Mail：kanagawa-innovators-day2026（＠）eiicon.net

※（＠）を@に変換ください。

※来年度開催の「KID2027」出展に関するお問い合わせ

https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/userLoginDispNon?tempSeq=120802&accessFrom=(https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/userLoginDispNon?tempSeq=120802&accessFrom=)

□eiicon 会社概要 https://corp.eiicon.net/(https://corp.eiicon.net/)

eiiconは神奈川県主催の本サミット開催に向けた企画・設計・運用からPR戦略まで、運営全般を強力にサポート。「ビジネスアクセラレーターかながわ（BAK）」の5年にわたる運営受託などとともに、神奈川県内企業の共創による新たなプロジェクトの実現、早期の事業化を実現してまいります。

会社名：株式会社eiicon

代表者：代表取締役社長 中村 亜由子

設立日：2023年4月3日

本社：東京都文京区後楽2-2-23 住友不動産飯田橋ビル2号館 3F

神奈川拠点（WeWork オーシャンゲートみなとみらい内）：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい 8F

東海支社（STATION Ai内）： 愛知県名古屋市昭和区鶴舞1-2-32

静岡拠点（FUSE内）： 静岡県浜松市中央区鍛冶町100-1 ザザシティ浜松中央館 B1F

沖縄拠点（Lagoon KOZA／KSA Works内）： 沖縄県沖縄市中央1-7-8

沖縄拠点（Have a good day内）：沖縄県那覇市東町18-4

シンガポール（eiicon Asia Pacific Pte. Ltd.）：20 Anson Road, #11-01 Twenty Anson, Singapore 079912

事業内容：

オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」の運営

事業を活性化するメディア「TOMORUBA」の運営

新規事業創出支援コンサルティング、オープンイノベーションに関するプロモーション支援、イベント企画・支援サービスの提供 など

株式会社eiiconは、日本最大級のオープンイノベーションプラットフォームとオープンイノベーション（OI）に特化したハンズオンコンサルティングで、企業の事業フェーズに合わせた事業創出支援とOIの支援にて事業化をサポートしています。

オープンイノベーションとは

2003年（米）ヘンリー W. チェスブロウが提唱した「企業内部と外部メディア・技術を組み合わせることで、革新的な新しい価値を創り出す」イノベーション方法論。社内の資源に頼るばかりでなく、社外との連携を積極的に取り入れるべきであるという主張の方法です。

eiiconが展開するサービス

日本最大級オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」

累計登録社数38,000社を越えた日本最大級のオープンイノベーションに特化したWEBプラットフォーム。事業創出≒非連続な成長・事業存続を実現させる仕組みをALL IN ONEで提供。AUBAは、意図的にイノベーションを創出するためのサービス。ISO 56001認証取得。

https://auba.eiicon.net/

国際共創（海外企業×日本企業）を支援・加速させる海外企業向け共創プラットフォーム

「AUBA for Global」

日本企業・団体との共創を目指す海外企業・団体のアプローチを支援・加速させるオープンイノベーションプラットフォーム。「AUBA」に登録する日本企業・団体との接続や、eiicon、AUBAが運営する企業・自治体主催のアクセラレーションプログラムへの応募など、イノベーションアドバイザーを通じてサポート。東南アジアを中心とした多くの海外企業・団体に登録いただき、海外企業と日本企業の出会いを加速するとともに、国境を越えた共創がより意図的に起こせるよう環境整備を目指します。

https://corp.eiicon.net/forglobal

完全伴走支援サービス「AUBA Enterprise」

社内新規事業・オープンイノベーションプロジェクト含め、弊社の事業創出支援経験豊富なコンサルタントが企業ごとのお悩み・ニーズに応じフルカスタマイズで支援を設計。事業戦略の支援から実際のパートナー共創にむけた具体的な出会いの場の創出・チームアップ支援、新規事業創出支援まで企業のフェーズに合わせた支援にて事業化をサポート。

https://corp.eiicon.net/service/enterprise

事業を活性化するメディア「TOMORUBA」

事業を創るビジネスパーソンのための“事業を活性化するメディア”。全国各地あらゆる業界のスタートアップ・中小企業・大手企業から地方自治体・大学まで、資金調達・資金提供・共同研究などの様々な情報や事業を創るためのノウハウ情報などを配信。

https://tomoruba.eiicon.net/

主な受賞歴

2022年12月、革新的で優れたサービスとして「第4回 日本サービス大賞」優秀賞を受賞。

https://service-award.jp/result04.html

2023年2月、アクセラレーションプログラムを通じた全国のスポーツチーム／団体とパートナー企業とのマッチング・共創創出など一連のオープンイノベーションへの取組により「第5回 日本オープンイノベーション大賞」スポーツ庁長官賞を受賞。

https://www8.cao.go.jp/cstp/stmain/20230120oip.html

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