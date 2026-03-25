恋人との出会いのきっかけ＆交際までの期間、結婚観を20代～40代に調査｜恋人がいる男女600人アンケート（ハッピーメール調べ）

株式会社アイベック

株式会社アイベック（本社：福岡県福岡市）が運営する、累計会員数3,500万（※1）の出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」（https://happymail.co.jp/ ）は、恋人がいる20代・30代・40代の成人男女各200人（合計600人）を対象に、「出会いのきっかけ」「出会ってから交際までの期間」「現在の結婚観」に関するアンケート調査を実施しました。

※1：2024年6月時点

本調査では、

●現在の恋人と出会ったきっかけ

●出会ってから交際に発展するまでにかかった期間

●現在、結婚についてどのように考えているか

について、年代別・男女別に複数の選択式アンケートを実施し、回答結果を集計しています。

本リリースでは、成人男女600人を対象に実施したアンケート調査をもとに、世代ごとの出会いの実態や交際スピード、結婚意識の傾向を、回答人数とともに公開します。

調査結果の詳細データおよび図表素材は、報道・記事制作時の引用素材として、下記ページにて公開しています。

▼調査結果特設ページ

https://happymail.co.jp/happylife/questionnaire/deai-kikkake-survey/

1.20代の出会いのきっかけ最多は「マッチングアプリ」（恋人がいる20代：200人）

恋人がいる20代の成人男女200人に「現在の恋人と出会ったきっかけは何ですか？」と尋ねたところ、最多は「マッチングアプリ」68人（34.00％）となりました。

次いで「友人・知人の紹介」39人（19.50％）、「学校」26人（13.00％）が続く結果となりました。

【内訳（人数／割合）】

●マッチングアプリ：68人（34.00％）

●友人・知人の紹介：39人（19.50％）

●学校：26人（13.00％）

●アルバイト先：22人（11.00％）

●職場・取引先：11人（05.50％）

●X・Instagram：10人（05.00％）

●趣味・習い事：09人（04.50％）

●合コン：04人（02.00％）

●行きつけのバー：02人（01.00％）

●恋活・婚活イベント：01人（00.50％）

●結婚相談所：01人（00.50％）

●その他：06人（03.00％）

【男女別（人数／割合）】

●男性（100人）

〇マッチングアプリ：37人（37.00％）

〇友人・知人の紹介：21人（21.00％）

〇学校：10人（10.00％）

〇アルバイト先：07人（07.00％）

〇職場・取引先：05人（05.00％）

〇X・Instagram：08人（08.00％）

〇趣味・習い事：04人（04.00％）

〇合コン：04人（04.00％）

〇行きつけのバー：01人（01.00％）

〇恋活・婚活イベント：0人（00.00％）

〇結婚相談所：0人（00.00％）

〇その他：03人（03.00％）

●女性（100人）

〇マッチングアプリ：31人（31.00％）

〇友人・知人の紹介：18人（18.00％）

〇学校：16人（16.00％）

〇アルバイト先：15人（15.00％）

〇職場・取引先：06人（06.00％）

〇X・Instagram：02人（02.00％）

〇趣味・習い事：05人（05.00％）

〇合コン：0人（00.00％）

〇行きつけのバー：02人（02.00％）

〇恋活・婚活イベント：01人（01.00％）

〇結婚相談所：01人（01.00％）

〇その他：03人（03.00％）

男女合計では200人中68人が「マッチングアプリ」と回答しており、20代においてはオンラインでの出会いが主要な選択肢となっていることが分かりました。

一方で、学校や紹介など、身近な人間関係を通じた出会いも一定数存在しています。





1-1.交際までの期間は「1～3ヶ月」が最多（20代：200人）

恋人がいる20代の成人男女200人に「出会ってから交際に発展するまでの期間はどのくらいでしたか？」と尋ねたところ、最多は「1～3ヶ月」89人（44.50％）となりました。

【内訳（人数／割合）】

●1ヶ月未満：38人（19.00％）

●1～3ヶ月：89人（44.50％）

●4～6ヶ月：29人（14.50％）

●半年以上：44人（22.00％）

【男女別（各100人）】

●男性

〇1ヶ月未満：18人（18.00％）

〇1～3ヶ月：47人（47.00％）

〇4～6ヶ月：17人（17.00％）

〇半年以上：18人（18.00％）

●女性

〇1ヶ月未満：20人（20.00％）

〇1～3ヶ月：42人（42.00％）

〇4～6ヶ月：12人（12.00％）

〇半年以上：26人（26.00％）

20代では3ヶ月以内が127人（63.50％）となり、比較的短期間で交際に発展している傾向が見られました。



1-2.20代の約8割が結婚に前向き（20代：200人）

恋人がいる20代の成人男女200人に「現在、結婚についてどのように考えていますか？」と尋ねたところ、最多は「いずれは結婚したい」98人（49.00％）でした。

次いで「早く結婚したい」65人（32.50％）、「今は考えていない」37人（18.50％）という結果になりました。

【内訳（人数／割合）】

●早く結婚したい：65人（32.50％）

●いずれは結婚したい：98人（49.00％）

●今は考えていない：37人（18.50％）

【男女別（各100人）】

●男性

〇早く結婚したい：32人（32.00％）

〇いずれは結婚したい：45人（45.00％）

〇今は考えていない：23人（23.00％）



●女性

〇早く結婚したい：33人（33.00％）

〇いずれは結婚したい：53人（53.00％）

〇今は考えていない：14人（14.00％）

男女合計では200人中163人（81.50％）が「早く結婚したい」「いずれは結婚したい」と回答しており、20代は結婚に前向きな層が多数派であることが分かりました。

一方で男性の「今は考えていない」が女性より高く、結婚への温度感に男女差が見られる結果となりました。

2.30代の出会いのきっかけ最多は「マッチングアプリ」（恋人がいる30代：200人）

恋人がいる30代の成人男女200人に「現在の恋人と出会ったきっかけは何でしたか？」と尋ねたところ、最多は「マッチングアプリ」54人（27.00％）となりました。

次いで「友人・知人の紹介」48人（24.00％）、「職場・取引先」46人（23.00％）が続きました。

【内訳（人数／割合）】

●マッチングアプリ：54人（27.00％）

●友人・知人の紹介：48人（24.00％）

●職場・取引先：46人（23.00％）

●学校：13人（06.50％）

●趣味・習い事：10人（05.00％）

●アルバイト先：09人（04.50％）

●合コン：08人（04.00％）

●X・Instagram：04人（02.00％）

●恋活・婚活イベント：08人（04.00％）

●結婚相談所：0人（00.00％）

●行きつけのバー：0人（00.00％）

●その他：0人（00.00％）

【男女別（各100人）】

●男性

〇マッチングアプリ：28人（28.00％）

〇友人・知人の紹介：21人（21.00％）

〇職場・取引先：22人（22.00％）

〇学校：09人（09.00％）

〇アルバイト先：06人（06.00％）

〇趣味・習い事：03人（03.00％）

〇合コン：04人（04.00％）

〇X・Instagram：02人（02.00％）

〇恋活・婚活イベント：04人（04.00％）

●女性

〇マッチングアプリ：26人（26.00％）

〇友人・知人の紹介：27人（27.00％）

〇職場・取引先：24人（24.00％）

〇学校：04人（04.00％）

〇アルバイト先：03人（03.00％）

〇趣味・習い事：07人（07.00％）

〇合コン：04人（04.00％）

〇X・Instagram：02人（02.00％）

〇恋活・婚活イベント：04人（04.00％）

男女合計では200人中54人が「マッチングアプリ」と回答しており、30代でもオンラインでの出会いが最多となりました。

一方で、「職場・取引先」「紹介」がほぼ同水準で並び、仕事や信頼関係を基盤とした出会いも大きな割合を占めていることが分かりました。



2-1.交際までの期間は30代でも「1～3ヶ月」が最多（30代：200人）

恋人がいる30代の成人男女200人に「現在、結婚についてどのように考えていますか？」と尋ねたところ、最多は「いずれは結婚したい」100人（50.00％）でした。

次いで「早く結婚したい」60人（30.00％）、「今は考えていない」40人（20.00％）という結果になりました。

【内訳（人数／割合）】

●1ヶ月未満：25人（12.50％）

●1～3ヶ月：91人（45.50％）

●4～6ヶ月：35人（17.50％）

●半年以上：49人（24.50％）

【男女別（各100人）】

●男性

〇1ヶ月未満：13人（13.00％）

〇1～3ヶ月：48人（48.00％）

〇4～6ヶ月：18人（18.00％）

〇半年以上：21人（21.00％）

●女性

〇1ヶ月未満：12人（12.00％）

〇1～3ヶ月：43人（43.00％）

〇4～6ヶ月：17人（17.00％）

〇半年以上：28人（28.00％）

男女合計では200人中160人（80.00％）が結婚に前向きな回答となりました。

一方で「今は考えていない」も20.00％を占めており、30代は前向き層が多数派である一方、慎重にタイミングを見極める層も一定数存在することが分かる結果となりました。



2-2.30代も約8割が結婚に前向き（恋人がいる30代：200人）

現在の結婚に対する意識を尋ねたところ、30代でも男女ともに「いずれは結婚したい」が最多でした。

全体の傾向は20代と同じですが、男女別に見ると少し意識の変化が現れていることがわかります。

20代と比べると、「今は考えていない」と回答した男性の割合が減少しており、逆に女性の割合が増えています。

女性は結婚のタイミングを、より慎重に考える年代なのかもしれません。

3.40代の出会いのきっかけ最多は「マッチングアプリ」（恋人がいる40代：200人）

恋人がいる40代の成人男女200人に「現在の恋人と出会ったきっかけは何でしたか？」と尋ねたところ、最多は「マッチングアプリ」55人（27.50％）となりました。

次いで「友人・知人の紹介」46人（23.00％）、「職場・取引先」44人（22.00％）が続きました。

【内訳（人数／割合）】

●マッチングアプリ：55人（27.50％）

●友人・知人の紹介：46人（23.00％）

●職場・取引先：44人（22.00％）

●趣味・習い事：20人（10.00％）

●学校：09人（04.50％）

●合コン：08人（04.00％）

●アルバイト先：05人（02.50％）

●恋活・婚活イベント：05人（02.50％）

●X・Instagram：03人（01.50％）

●行きつけのバー：03人（01.50％）

●結婚相談所：02人（01.00％）

●その他：00人（00.00％）



【男女別（各100人）】

●男性

〇マッチングアプリ：24人（24.00％）

〇友人・知人の紹介：27人（27.00％）

〇職場・取引先：23人（23.00％）

〇趣味・習い事：09人（09.00％）

〇学校：02人（02.00％）

〇合コン：04人（04.00％）

〇アルバイト先：03人（03.00％）

〇恋活・婚活イベント：03人（03.00％）

〇X・Instagram：02人（02.00％）

〇行きつけのバー：01人（01.00％）

〇結婚相談所：02人（02.00％）

〇その他：00人（00.00％）

●女性

〇マッチングアプリ：31人（31.00％）

〇友人・知人の紹介：19人（19.00％）

〇職場・取引先：21人（21.00％）

〇趣味・習い事：11人（11.00％）

〇学校：07人（07.00％）

〇合コン：04人（04.00％）

〇アルバイト先：02人（02.00％）

〇恋活・婚活イベント：02人（02.00％）

〇X・Instagram：02人（02.00％）

〇行きつけのバー：01人（01.00％）

〇結婚相談所：00人（00.00％）

〇その他：00人（00.00％）

男女合計では200人中55人が「マッチングアプリ」と回答し、40代でも最多となりました。また、20代・30代と比べて「趣味・習い事」の割合が増加しており、共通の関心をきっかけとした出会いが一定数存在していることが分かりました。



3-1.交際までの期間は40代も「1～3ヶ月」が最多、4～6ヶ月が増加（40代：200人）

恋人がいる40代の成人男女200人に「出会ってから交際に発展するまでの期間はどのくらいでしたか？」と尋ねたところ、最多は「1～3ヶ月」79人（39.50％）でした。

次いで「4～6ヶ月」49人（24.50％）、「半年以上」43人（21.50％）、「1ヶ月未満」29人（14.50％）という結果になりました。

【内訳（人数／割合）】

●1ヶ月未満：29人（14.50％）

●1～3ヶ月：79人（39.50％）

●4～6ヶ月：49人（24.50％）

●半年以上：43人（21.50％）

【男女別（各100人）】

●男性

〇1ヶ月未満：15人（15.00％）

〇1～3ヶ月：44人（44.00％）

〇4～6ヶ月：22人（22.00％）

〇半年以上：19人（19.00％）

●女性

〇1ヶ月未満：14人（14.00％）

〇1～3ヶ月：35人（35.00％）

〇4～6ヶ月：27人（27.00％）

〇半年以上：24人（24.00％）

男女合計では200人中108人（54.00％）が「3ヶ月以内」に交際へ発展している一方、「4～6ヶ月」および「半年以上」を合わせると92人（46.00％）にのぼりました。

40代は3ヶ月以内が最多であるものの、中期以降に関係を進展させる割合も一定数を占めており、短期決断と慎重判断の両傾向が併存していることが分かる結果となりました。

3-2.40代の結婚意識は「今は考えていない」が約3割に増加（恋人がいる40代：200人）

恋人がいる40代の成人男女200人に「現在、結婚についてどのように考えていますか？」と尋ねたところ、最多は「いずれは結婚したい」80人（40.00％）でした。

次いで「早く結婚したい」64人（32.00％）、「今は考えていない」56人（28.00％）という結果になりました。

【内訳（人数／割合）】

●早く結婚したい：64人（32.00％）

●いずれは結婚したい：80人（40.00％）

●今は考えていない：56人（28.00％）

【男女別（各100人）】

●男性

〇早く結婚したい：28人（28.00％）

〇いずれは結婚したい：46人（46.00％）

〇今は考えていない：26人（26.00％）

●女性

〇早く結婚したい：36人（36.00％）

〇いずれは結婚したい：34人（34.00％）

〇今は考えていない：30人（30.00％）

男女合計では200人中144人（72.00％）が結婚に前向きな回答となる一方、「今は考えていない」も28.00％を占めました。

40代は結婚に前向きな層が多数派でありつつも、結婚を急がない・前提としない層が一定数存在し、結婚観の多様化が数値として表れた結果となりました。

4.調査結果まとめ

本調査では、恋人がいる20代～40代の成人男女600人を対象に、出会いのきっかけ・交際までの期間・結婚観について調査した結果、以下の点が明らかになりました。

●出会いのきっかけは、全世代で「マッチングアプリ」が最多となった

●交際までの期間は、全世代で「1～3ヶ月」が最多となった一方、

40代では「3ヶ月以内」が54.00％で最多でありつつ、「4ヶ月以上」も46.00％を占め、

短期決断と慎重判断の両傾向が確認できた

●結婚観は、結婚に前向き（「早く結婚したい」「いずれは結婚したい」）が、

20代81.50％・30代80.00％・40代72.00%となり、年代が上がるほど

「今は考えていない」の割合が増加した

本調査結果の詳細データおよび図表素材は、以下の特設ページにて公開しています。

報道・記事制作時の引用素材としてもご利用いただけます。

▼調査結果特設ページ

https://happymail.co.jp/happylife/questionnaire/deai-kikkake-survey/

【調査概要】

調査方法：インターネットアンケート

調査対象：恋人がいる20代・30代・40代の成人男女

アンケート母数：男性300名・女性300名（各年代男女100名ずつ・合計600名）

実施日：2026年01月27日

調査実施主体：ハッピーメール（https://happymail.co.jp/）

調査会社：株式会社アイベック

関連ページ：https://happymail.co.jp/happylife/questionnaire/deai-kikkake-survey/

ハッピーメールとは

ハッピーメールは出会い・恋愛マッチングアプリ/マッチングサイトとして、出会いを提供しています。20年以上の運営歴により培ってきた実績を基に、PC、スマートフォン、アプリと時代の変化に合わせてサービスを提供。

2018年には、男女のマッチングからの出会いをテーマにした恋愛映画を作りたいと相談があり、マッチング業界としては初めて映画制作に携わる。

2019年には、"野呂佳代"さんをアンバサダーとして起用し、実際にハッピーメールを利用しているユーザーの体験談を基に、アプリやネットを使ったリアルな出会いからの「恋愛・結婚」の認知を広げるため、Webドラマ「ハッピーメール～Love Story～」を製作。

2024年には累計会員数3500万を突破。（2024年6月時点）

【ブランドアンバサダー起用実績】

2019年 野呂佳代さん

2020年 野呂佳代さん

2021年 野呂佳代さん

2022年 ほのか さん

2023年 ほのか さん

2024年 ゆきぽよ さん

公式サイト：https://happymail.co.jp

総合ページ：https://happymail.jp

対応端末：スマートフォン,タブレット,PC

対応言語：日本語

サービス地域：日本

サービス開始日：2000年8月

価格：ダウンロード無料

開発・運営：株式会社アイベック

App Store：https://itunes.apple.com/jp/app//id521055533?mt=8

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.i_bec.suteki_happy&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.i_bec.suteki_happy&hl=ja)

マッチングアプリで出会うすべての男女を応援します！ハッピーメールがスポンサーのYouTubeチャンネル『コイラボ』:https://www.youtube.com/@koilabo.happymail

ハッピーメール公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCjKoGOmdSsroocH3cSiQt1Q

恋活・婚活トレンド情報サイト ハッピーライフ：https://happymail.co.jp/happylife/