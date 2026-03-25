横浜市左近山地域ケアプラザへの講師派遣について

一般社団法人ＮＴＳセーフティ家計総合研究所

講演の概要

一般社団法人NTSセーフティ家計総合研究所（東京都港区）は、２月２８日（土）横浜市左近山地域ケアプラザ様（横浜市旭区）からご依頼いただき、地域在住の中学生、高校生、保護者の方々を対象に進学資金および奨学金に関する知識等を習得していただくことを目的とした講座を開催しました。

講師は、カウンセリングセンター長の有田宏美が務めました。

講演の内容

（１）進学資金は多額になることから、状況等によっては奨学金を利活用することが大切である。

（２）奨学金を検討する際のポイントは、以下の４点である。

１.希望する進学先の学費は早めに確認する。

２.希望する進学先に、どんな奨学金（支援）があるか調べる。

３.奨学金を必要とする場合は、「給付型」の奨学金から探す。

４.貸与型の奨学金を利用する場合は、必要な額だけを申し込み、卒業後の返還についても家族で

話し合う。

（３）貸与奨学金を利用する際は、家族でよく話し合い、できる限り少額に抑えることが将来の過剰な

返還リスクを回避するために有効である。

最後に、誰もが「無限の可能性」を持っており、今日の努力が未来を創ることを心に留め「夢をあきらめない」ことの重要性を伝えました。

詳細は資料サンプルからご覧ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d116700-101-f8e763b7f940cc27b1047f8a0eed6edd.pdf

講演／取材のご依頼について

講演、取材のご依頼については下記の要領で受け賜ります。

下記連絡先メールアドレスより、お問い合わせメールに「講演／取材の問い合わせ」とご記載のうえ、ご希望される日時、場所、団体名、ご担当者名、ご連絡先、想定される内容などをご案内ください。

後ほど、事務局よりご担当者様あて連絡をさせていただきます。

詳しくは下記お問い合わせ先までご連絡ください。

お問い合わせ先

一般社団法人ＮＴＳセーフティ家計総合研究所 事務局

電話 03-6459-4770

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連絡先メールアドレス https://nts-safety.com/contact/

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