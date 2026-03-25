【検索上位×AI引用を獲得する】上位サイトの統計分析から導き出す正しい記事のリライト方法を解説します。

株式会社オロパス

SEO/LLMOツール「パスカル」の開発・提供を行う株式会社オロパスは、2026年3月31日（火）に、上位サイトの統計分析から導き出す正しいリライト方法を解説する、『検索上位×AI引用を獲るリライト戦略～上位サイトの統計から導き出すコンテンツ最適化～』を開催いたします。

AI時代でも変わらない「検索順位」の重要性

詳細を見る :https://www.pascaljp.com/blog/?p=14209

2026年、Googleの評価軸は大きく変化し、AIによる回答生成（AI Ovewviews/LLMO）が一般化しました。

しかし、変化の中で変わらない本質が1つあります。

それは、検索順位上位表示を維持することは変わらず重要だということです。

AI回答の出典ソース（引用）の約60%は、検索順位10位以内のサイトから選ばれるという調査結果があります。

つまり、検索上位を維持することこそが、AIに選ばれるための「絶対的な土台」であり、アクセスを確保する最短ルートなのです。

本ウェビナーでは、従来の属人的なリライトから脱却し、「上位サイトの統計データ」から10位以内の共通点（正解）を導き出す手法を公開します。

1位～3位の特定サイトのみを分析する「偏った対策」ではなく、10位までの全データを網羅。

GoogleとAIの両方に評価される「情報の密度」をどう設計すべきか、具体的なステップを30分に凝縮してお伝えします。

登壇者情報

株式会社オロパス

マーケティング部

前田 玲奈

前職ではECサイトの運営に従事し、集客・売上向上に向けたマーケティング業務を担当。

マーケターとしてリスティング広告運用およびSEOを担当し、競争の激しいビッグワードにおいて順位が10位まで下落したキーワードを約半年で1位へ回復させるなど、実務での改善経験を持つ。

現在は株式会社オロパスにてパスカルのマーケティング部に携わり、ウェビナー企画を主に担当し、企業のSEO課題に寄り添った情報発信を行っている。

こんな方におすすめ

- 10位以降で停滞している「お宝記事」を10位以内に押し上げたい方- AI回答に自社記事を引用させ、検索結果の上位を確保したい方- 個人の経験や勘に頼ったリライトを卒業し、データに基づいて進めたい方- リライトにリソースを割けず、記事を書いたまま放置してしまっている方

ウェビナー概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/75553/table/112_1_ad7811abf118e09b8a11e7702337be0c.jpg?v=202603250951 ]

詳細を見る :https://www.pascaljp.com/blog/?p=14209

SEOツール『パスカル』について

「パスカル」は、誰でも一定の定量数値をもとに、高品質なSEO、GEO(LLMO)対策が行えるツールです。

内部対策・外部対策・競合分析など、SEOの基本機能はもちろんのこと、キーワード選定や新規記事作成・既存記事のリライト支援からAI時代に必須なAI引用対策機能まで、日々のSEO、GEO(LLMO)業務を効率化するための機能を幅広く備えています。



製品版と同じ全機能が使える4日間の無料体験をご用意しておりますので、ぜひこの機会に「パスカル」をお試しください。

WEB制作会社を始め一般事業会社など、これまで2,800社以上にご導入いただいており、SEOの効果は、アンケートで「85％以上」の方が実感されています。

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