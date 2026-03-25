新フォーマット1号店となる「Beisia Town 新狭山店」3月25日オープンベイシア×多彩なテナントによる2層複合型の“都市型旗艦店”

株式会社ベイシア

株式会社ベイシア（本社：群馬県前橋市、代表取締役社長：相木孝仁）は、埼玉県狭山市に「Beisia Town 新狭山店」（以下、「新狭山店」）を3月25日(水)にグランドオープンいたします。新狭山店は、新フォーマット「Beisia Town」の第1号店であり、多様なお客様が暮らすエリアに向けて開発した新たな複合型店舗モデルの中で、都市型展開を牽引する旗艦店に位置づけています。

2026年3月に営業開始より30年目を迎える節目にあたり、新たな店舗モデルを確立することで、これからの地域社会の暮らしを支える拠点づくりを進めてまいります。新狭山店は、2層建ての複合型施設として14社の多彩なテナントと連携し、地域の多様なニーズに応える“ワンストップショッピング”を実現します。

店舗外観イメージ◆出店の背景と「Beisia Town」に込めた想い

近年、ライフスタイルの多様化や単身・二人世帯の増加、都市部への人口集中など、地域社会を取り巻く環境は大きく変化しています。こうした中でベイシアは、都市部の生活に適した店舗モデルの必要性を感じ、営業開始30年目の節目に合わせて新フォーマット「Beisia Town」を開発しました。

「Beisia Town」は、

・ベイシア×多彩なテナントによる2層複合型施設

・買い物・サービス・体験を一つの場所で完結できるワンストップ性

・地域の生活に溶け込み、日常を支える生活拠点

を備えた、多様なお客様のニーズに対応する新しい複合型店舗モデルです。

都市・地方を問わず展開可能なフォーマットであり、新狭山店はその中でも都市型展開を体現する先行店舗として位置づけられています。

◆Beisia Town 新狭山店のコンセプト・特徴

「Beisia Town 新狭山店」は、地域の暮らしに寄り添う“都市型の生活拠点”として、

「人に出会う。心地よい時間に出会う。新しい日常に出会う。～新たなわくわくとの出会いの場～」

をコンセプトにしています。創業以来大切にしてきた「より良いものをより安く」に加え、“より良いことをより多く” をサブテーマに、毎日の生活が少し広がり楽しくなる体験を提供します。

・思い思いの時間を過ごせる“心地よい居場所”づくり

・モールのように楽しめる多彩なテナント構成とサービス・専門店の集積

・ひだまりコート、とまり木コート等の休憩スペースにより憩いの空間の創出

ベイシアの売場とテナントのサービスを掛け合わせることで、人が集い、交流が生まれる“新しい日常の場”へと発展してまいります。

◆Beisia Town 新狭山店を彩るテナント・店舗

ドラッグストア、カフェ、クリニック、100円ショップ、フィットネスなど、生活に必要な機能がワンストップで揃う14店舗が出店。日常の買い物だけでなく、健康・飲食・サービスまで、多様なニーズを1施設で完結できる構成です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/69349/table/450_1_4d905abec44fbee34c0113d655b913c2.jpg?v=202603250951 ]◆ベイシアの店舗・売場紹介

「Beisia Town」が掲げるコンセプトを売場にも反映し、毎日の買い物が便利で楽しみになる提案を揃えています。ご家族連れのお客様にはコスパ良く楽しめる商品を、単身・二人世帯のお客様には簡便・即食商品を充実させ、駅前立地ならではの幅広いニーズにも対応します。

【生鮮食品コーナー】

青果コーナーでは、旬の果物の鮮度や価格を訴求しながら、季節感のある売場を演出します。精肉コーナーでは、埼玉県和牛「武州和牛」やベイシアオリジナルブランド「とろ牛」など国産牛を強化。「焼肉専門店」コーナーで素材・味付けのバリエーションを揃えるほか、味付け肉、焼くだけ・レンジ調理・即食対応の「Smart Meat」など簡便商品も充実させています。鮮魚コーナーでは、専門店「海宝丸」様が新鮮な魚を提供。市場直送の朝市や鮪の解体即売会など、臨場感あるイベントも実施します。惣菜コーナーでは、素材や味付け、製法にこだわった「香味醤油の極旨唐揚げ」や、約10種類を揃えるコロッケを展開。ボリュームとコスパが魅力のBBB（ベイシアビッグ弁当）も多彩にラインナップし、新狭山店限定の「ガーリックペッパーポークステーキ」弁当も登場します。さらに中華惣菜も強化し、盛り合わせや各種弁当も展開します。ベーカリーでは、クロワッサンやインストアバーガーに加え、新商品のベーグルもラインナップします。

食品側入口青果コーナーは季節感のある売場埼玉県和牛「武州和牛」とベイシアオリジナルブランド「とろ牛」人気の「BBB（ベイシアビッグ弁当）」を集合展開ベーカリーコーナーにバーガーやベーグルが新規で登場

【一般食品コーナー】

加工食品コーナーでは、生鮮食品との組み合わせが楽しめるドレッシングを種類豊富に展開。お菓子コーナーではチョコレートカテゴリーを強化し、選ぶ楽しさを演出します。お酒コーナーでは、輸入ワインのバンドル販売や、日本酒・サワーなどの飲み方提案を行い、家飲み需要にも応えます。日配品ではワイン売場と連動したおつまみチーズの品揃えを強化。フローズン売場では、弁当惣菜を中心とした冷凍食品のラインナップを拡充し、ストック需要の高い冷凍野菜・冷凍果物を充実させています。また需要が伸びているワンプレート商品や、幼児食・健康に配慮した商品まで幅広く展開し、日々の生活をより便利にする商品を揃えています。

お菓子コーナーは選べる楽しさを演出お酒コーナー・チーズコーナーを隣接させた提案型のレイアウト

◆新狭山店オープンを盛り上げる特別企画として、西武鉄道新宿線に1編成まるごとジャックの特別車両が登場！

新狭山店のオープンを記念し、西武鉄道新宿線にて10両まるごと1編成を広告ジャックした特別車両を期間限定で運行いたします。車内の中吊り・ドア横・まど上・Smileビジョンまで車内全体を使った一体感のある広告展開を実施。新狭山店のオープン告知に加え、プライベートブランドのコンセプトビジュアルや、ベイシア30年目のメインデザインなど、多彩なクリエイティブを掲出いたします。

さらに、期間中は NACK5にてラジオCMの放送も実施。沿線の通勤・通学者へ向け、より多方面から新店舗オープンを盛り上げてまいります。

【西武鉄道新宿線 広告貸切電車概要】

掲出期間：2026年3月23日(月) ～ 4月5日(日)

対象編成：西武鉄道新宿線30000系1編成（10両編成）

※駅および駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください

※期間中、運行状況・ダイヤの乱れ等の影響により、予告なしに運休となる可能性がございます。

※広告貸切電車 掲出イメージ

【ラジオCM概要】

配信期間：2026年3月23日(月) ～ 4月5日(日)

放送局：NACK5

◆ベイシア公式キャラクター「ベイB 」が登場！

3月25日(水)、新狭山店オープンを記念して、ベイシア公式キャラクター「ベイB」が登場！時間などの詳細は店頭にてご確認ください。

◆Beisia Town 新狭山店 概要

店舗名称 ： Beisia Town 新狭山店

住 所 ： 〒350-1331 埼玉県狭山市新狭山2-20-3

アクセス ： 西武新宿線「新狭山駅」北口より徒歩約10分

電 話 ： 04-2936-7100

営業時間 ： 9:00～22:00

定 休 日 ： 1月1日