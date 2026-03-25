ナイル株式会社、AI検索時代にも役立つSEOの基礎を徹底解説した「2026年版 SEOの教科書」を無料公開！

ナイル株式会社

「ナイルのSEO相談室(https://www.seohacks.net/)」を運営するナイル株式会社は、

「SEO担当になったばかりで、これから知識をつけたい」

「AI検索時代にも役立つSEOを知りたい」

といった方に向けた実践ガイド「2026年版 SEOの教科書」を、無料で公開しました。

生成AIの普及によって情報収集の手段は変化しつつありますが、「AIが台頭する中で、SEOをどう考えればいいかわからない」という声が増えています。

しかし、AIの回答の多くは検索エンジンの検索結果を情報源としているため、SEOはAI検索時代においても欠かせない取り組みといえるでしょう。

そこで本資料では、AI時代においても変わらないSEOの本質、今の状況に合った実践方法を、手を動かしながら学べる内容にまとめました。

「SEOの教科書」をダウンロードする :https://www.seohacks.net/ebook/30319/

また、「2026年版 SEOの教科書」を監修した弊社SEOコンサルタントの西脇遼平(https://www.seohacks.net/company/member/%E8%A5%BF%E8%84%87-%E9%81%BC%E5%B9%B3/)が、本資料について解説した動画もYouTube(https://youtu.be/rKFNKPOLQ80)で公開しています。

資料を手元に置いてご覧いただくことで、より深くSEOを理解する助けになりますので、ぜひご活用ください。

「SEOの教科書」のYouTubeを視聴 :https://youtu.be/rKFNKPOLQ80

「2026年版 SEOの教科書」の主な内容

▼目次

- はじめに AI時代にもSEOは必要？- 第1章 ユーザーがどんな検索をしているか見てみよう- 第2章 ユーザーが何を求めているのか考えよう- 第3章 ユーザーの期待に応えるコンテンツを考えよう- 第4章 Googleに情報を正しく届けるためのサイト設計- 第5章 2026年のSEO - AI時代の検索行動の変化- 第6章 SEOの基礎知識と実践

ナイルでは、2024年、2025年と、そのとき最新のSEOを踏まえて基礎知識を広く網羅した「SEOの教科書」を公開してきました。

そして今回の「2026年版」では実践的に進化し、「知識を得る」よりも「考え方・判断の軸を身につける」ことを中心に据えています。



Google Search Consoleの画面を実際に操作しながら学び、用意した例題に取り組むことで理解を深める実践型のワーク形式を採用。手を動かし、考えながら学べる内容になっています。

SEOの知識を「知っている」から「使える」に変えることを目指した一冊です。

AI時代のSEOに向き合うための第一歩として、ぜひご活用ください。

「SEOの教科書」をダウンロードする :https://www.seohacks.net/ebook/30319/「SEOの教科書」のYouTubeを視聴 :https://youtu.be/rKFNKPOLQ80

そのほか、ナイルがお届けするSEO・LLMOの関連情報について

ナイルでは、実務で役立つ最新のSEO・LLMOの情報をまとめた「SEO・LLMOニュース(https://www.seohacks.net/ebook/22661/)」を毎月更新し、無料で配布しています。

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ナイル株式会社について

ナイルが提供するデジタルマーケティング支援サービスについて- SEOコンサルティング(https://www.seohacks.net/service/seo-consulting/)- LLMOコンサルティング(https://www.seohacks.net/service/llmo-consulting/)- 記事制作、コンテンツマーケティング支援(https://www.seohacks.net/service/content-marketing-production/)- 分析、サイト改善支援(https://www.seohacks.net/service/web-site-analysis/)- Web広告支援(https://www.seohacks.net/service/ad-consulting/)- リードナーチャリング支援(https://www.seohacks.net/service/leadnurturing/)- SEO研修サービス(https://www.seohacks.net/service/seo-training/)

事業概要 ：自動車産業DX事業、ホリゾンタルDX事業

設立 ：2007年1月15日

所在地 ：東京都品川区東五反田1丁目24-2 JRE東五反田一丁目ビル 7F

代表者 ：代表取締役社長 高橋 飛翔

証券コード：5618（東証グロース市場）

URL ： https://nyle.co.jp(https://nyle.co.jp)

本件に関するお問い合わせ

ナイル株式会社 DX＆マーケティング事業部 井村宛

Tel. 050-5363-0698（広報）/ 03-6409-6760（DX&マーケティング事業部）

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