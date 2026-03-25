ナイル株式会社、AI検索時代にも役立つSEOの基礎を徹底解説した「2026年版 SEOの教科書」を無料公開！
「ナイルのSEO相談室(https://www.seohacks.net/)」を運営するナイル株式会社は、
「SEO担当になったばかりで、これから知識をつけたい」
「AI検索時代にも役立つSEOを知りたい」
といった方に向けた実践ガイド「2026年版 SEOの教科書」を、無料で公開しました。
生成AIの普及によって情報収集の手段は変化しつつありますが、「AIが台頭する中で、SEOをどう考えればいいかわからない」という声が増えています。
しかし、AIの回答の多くは検索エンジンの検索結果を情報源としているため、SEOはAI検索時代においても欠かせない取り組みといえるでしょう。
そこで本資料では、AI時代においても変わらないSEOの本質、今の状況に合った実践方法を、手を動かしながら学べる内容にまとめました。
「SEOの教科書」をダウンロードする :
https://www.seohacks.net/ebook/30319/
また、「2026年版 SEOの教科書」を監修した弊社SEOコンサルタントの西脇遼平(https://www.seohacks.net/company/member/%E8%A5%BF%E8%84%87-%E9%81%BC%E5%B9%B3/)が、本資料について解説した動画もYouTube(https://youtu.be/rKFNKPOLQ80)で公開しています。
資料を手元に置いてご覧いただくことで、より深くSEOを理解する助けになりますので、ぜひご活用ください。
「SEOの教科書」のYouTubeを視聴 :
https://youtu.be/rKFNKPOLQ80
「2026年版 SEOの教科書」の主な内容
▼目次
- はじめに AI時代にもSEOは必要？
- 第1章 ユーザーがどんな検索をしているか見てみよう
- 第2章 ユーザーが何を求めているのか考えよう
- 第3章 ユーザーの期待に応えるコンテンツを考えよう
- 第4章 Googleに情報を正しく届けるためのサイト設計
- 第5章 2026年のSEO - AI時代の検索行動の変化
- 第6章 SEOの基礎知識と実践
ナイルでは、2024年、2025年と、そのとき最新のSEOを踏まえて基礎知識を広く網羅した「SEOの教科書」を公開してきました。
そして今回の「2026年版」では実践的に進化し、「知識を得る」よりも「考え方・判断の軸を身につける」ことを中心に据えています。
Google Search Consoleの画面を実際に操作しながら学び、用意した例題に取り組むことで理解を深める実践型のワーク形式を採用。手を動かし、考えながら学べる内容になっています。
SEOの知識を「知っている」から「使える」に変えることを目指した一冊です。
AI時代のSEOに向き合うための第一歩として、ぜひご活用ください。
「SEOの教科書」をダウンロードする :
https://www.seohacks.net/ebook/30319/
「SEOの教科書」のYouTubeを視聴 :
https://youtu.be/rKFNKPOLQ80
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ナイル株式会社について
事業概要 ：自動車産業DX事業、ホリゾンタルDX事業
設立 ：2007年1月15日
所在地 ：東京都品川区東五反田1丁目24-2 JRE東五反田一丁目ビル 7F
代表者 ：代表取締役社長 高橋 飛翔
証券コード：5618（東証グロース市場）
URL ： https://nyle.co.jp(https://nyle.co.jp)
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Tel. 050-5363-0698（広報）/ 03-6409-6760（DX&マーケティング事業部）
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