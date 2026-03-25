Weverse、米Fast Company誌の「2026年版 世界で最も革新的な企業」に選出

株式会社HYBE JAPAN

Global Superfan Platform 「Weverse（読み：ウィバース）」を運営するWeverse Companyは、米経済誌「Fast Company」が発表する「2026年版 世界で最も革新的な企業（World’s Most Innovative Companies of 2026）」のソーシャルメディア部門に選出されました。

Fast Companyは2008年から毎年、革新的な試みによって産業や文化全般に影響を与える企業を選定し、リストを発表しています。各部門別の革新企業に加え、総合ランキングである「世界で最も革新的な企業50社」も選出されます。今年発表された革新企業リストのソーシャルメディア部門には、WeverseとともにReddit、Twitch、Pinterestなどが名を連ねました。

Fast Companyは、Weverseがデジタルでの音楽鑑賞を「共有・参加型」の体験へと進化させた点を、選出の主な理由として挙げました。世界中に点在するファンが、アーティストと直接対面せずとも、リアルタイムで音楽を分かち合える、新たなコミュニケーションの形を創出した点が評価されています。

特に同誌は、昨年3月にローンチされたWeverseのサービス「リスニングパーティー（Listening Party）」に注目。毎週十数組の主要なK-POPアーティストが本サービスを通じてファンと交流しているだけでなく、ミーガン・ジー・スタリオン（Megan Thee Stallion）やデュア・リパ（Dua Lipa）といったグローバルアーティストも続々と参画し、ファンとの新たな接点を創出している点に言及しました。

リスニングパーティーについては、ローンチからわずか8ヶ月で230以上の国・地域から数百万人のファンが参加した実績にも触れています。特に、BTSのコミュニティにおいては、アーティスト本人の参加がない中でも、ファンが自発的に主催したイベントでストリーミングが150万回再生を記録したことも紹介しています。

Fast Companyは、こうした取り組みを通じて、Weverseが世界1,200万人の月間アクティブユーザー（MAU）が183組（2026年3月現在）のアーティストコミュニティで交流する空間として定着したことを評価しました。あわせて、従来のCDやレコードに比べ、梱包や配送などの側面で持続可能性を高めたデジタルアルバム「Weverse Albums」を通じてサステナビリティにも注力していると言及しました。

なお、HYBEおよびその関連企業がFast Companyの「世界で最も革新的な企業」に選出されるのは、今回で4度目となります。過去にはBig Hit Entertainment（2020年）、HYBE（2022年、2024年）がそれぞれ総合および部門に選出されています。

Weverse Company代表のチェ・ジュンウォンは、「2019年6月のローンチ以来、ファンダムプラットフォームという新たな分野を切り拓いてきたWeverseが、世界市場において音楽産業を象徴するプラットフォームとして確固たる地位を築いたことが改めて証明されました。ファンのニーズに応え、その体験を広げることで成長を遂げてきたWeverseは、音楽業界において果たすべき役割がますます重要になっていると確信しています。アーティストやファンの皆様はもちろん、音楽産業全体の発展に寄与できるよう、プラットフォームのさらなる進化と価値の創造に努めてまいります」と述べています。

現在、プラットフォーム上のトラフィックの85％以上が、Weverse Companyの本社を置く韓国以外の地域から発生しています。この事実は、同社の圧倒的なグローバルリーチを象徴するだけでなく、市場の枠を越えてアーティストとファンを繋ぐ確かな実行力を裏付けています。

The most innovative companies in social media for 2026：

https://www.fastcompany.com/91497300/social-media-most-innovative-companies-2026-reddit-patreon-letterboxd-weverse-doing-things-tumblr-beli-twitch-pinterest-bite-sight

【Weverse Companyについて】

Weverse Companyは、顧客体験の拡張を通じたファンダム文化の革新をビジョンにしているグローバルファンダムプラットフォーム企業です。2019年6月、ファンダムコミュニティプラットフォーム「Weverse」とコマースプラットフォーム「Weverse Shop」を立ち上げました。Weverseはアーティストと全世界のファンが交流するコミュニティサービスから、ファンのためのメディアコンテンツ提供、アーティスト公式商品（MD）を販売するWeverse Shopの顧客サービスまで、アーティストを愛するファンが必要とするすべてのファン活動を支援しています。Weverseは現在、180組以上の国内外アーティストやオーディションプログラムの公式コミュニティを運営しています。Naver V LIVE事業部を譲受し、2022年7月に「Weverse LIVE」機能を導入して新しくなったWeverseは、持続的なサービスの高度化を通じてグローバルファンダム文化をより新しく便利にする「ファンダムライフプラットフォーム」へと進化していく計画です。