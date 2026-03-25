Ｚ世代分析のトップマーケターが１万人を超える若者インタビューから導き出した、職場の「世代間コミュ障」解決の教科書。長田麻衣『ほめられると気まずすぎてしぬＺ世代、ほめて伸ばそうと必死になる上司世代』

株式会社徳間書店

株式会社徳間書店 （本社：東京都品川区上大崎 代表取締役社長：小宮英行）は、若者マーケティング機関「SHIBUYA109 lab.」所長で、TBS「ひるおび」のコメンテーターも務める、長田麻衣さんの新刊『ほめられると気まずすぎてしぬＺ世代、ほめて伸ばそうと必死になる上司世代』を、3月27日（金）に発売致します。

『ほめられると気まずすぎてしぬＺ世代、ほめて伸ばそうと必死になる上司世代』（徳間書店）カバー



Amazon https://amzn.asia/d/00dsRDRL

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18569689/

「若手が何を考えているかわからない」

「マニュアル仕事はこなすのに、自分で考えて臨機応変に動く仕事は任せにくい」

「ほめて伸ばしたいのに、反応が薄い」

Ｚ世代の若手社員に対して、こうした“違和感”を抱える30～50代の上司世代は少なくありません。Ｚ世代マネジメントでつまずく原因は、たいてい「小さなすれ違い」の連鎖です。

著者のSHIBUYA109 lab.所長・長田麻衣さんは、これまで計1万人以上の若者（15～24歳）を対象に、ファッションや恋愛や就活などさまざまなテーマで“生の声”をヒアリングしてきました。彼ら彼女らの心理傾向を徹底的に分析してきた、まさにＺ世代の代弁者です。

本書では、上司世代とＺ世代の間で起きがちなコミュニケーション不全の実例を挙げながら、双方の「胸の内」を可視化。「どう接したらうまく意思疎通できるのか」と悩む上司世代に向けて、Ｚ世代の価値観・不安・コミュニケーション作法を“翻訳”し、スムーズな関係を築くためのノウハウをお伝えします。

＜この本で上司世代のみなさんが得られること＞

１. 安心感

部下の行動が、何を意図していたのかが理解できて、「なんだ、そういうことだったのか！」と

安心できます。

２. 自分の「働きやすさ」やテクニックをアップデート

部下と上手に向き合うことは、実はあなた自身の働きやすさにもつながります。

３. 若手とのコミュニケーション事故を防止

若手との「すれ違い」がなぜ起きるのかがわかれば、無用なトラブルを未然に防げます。

４. 同じ悩みを持つ上司たちとの連帯

ひとりで悩まないで。若手世代のように、私たちも連帯しましょう。

Ｚ世代の価値観を知り、その言葉と態度の真意を理解する──。

本書はそのための最高の手引き。上司世代のみなさん必読の1冊です。

●長田麻衣さんコメント

上司世代と若手世代の職場でのコミュニケーションに障害が発生していることは、放っておけない社会課題だと捉えています。

この本を通じて、上司世代の皆さんと連帯しながら、「どうしたら上司も若手も精神的に働きやすい職場にできるのか？」を考え、実践する人を増やしたいという思いで、この本を書きました。

本書では、およそ9年間、毎月200人の若者と接してきた視点から、「Z世代の頭の中」を解説し、良い関係を構築するためのコミュニケーションを提案していきます。

上司世代の皆様はもちろん、Z世代の方々にも本書を手に取っていただき、先輩や上司が普段どんなことを考えているのかを知るきっかけにしていただけると幸いです。

●書誌情報

[書名] ほめられると気まずすぎてしぬＺ世代、ほめて伸ばそうと必死になる上司世代

[発売日] 2026年3月27日（金）

[定価] 1,760円（税込）

[著者] 長田麻衣

[判型] 四六判ソフト

[発売元] 株式会社 徳間書店

[徳間書店HP] https://www.tokuma.jp/book/b675098.html

[Amazon] https://amzn.asia/d/0hZdPYj0

●Z世代と上司世代の本音とアドバイス ※書中より抜粋

SHIBUYA109 lab.立ち上げから約9年間、毎月およそ200人のaround20（15歳～24歳）の男女を対象にインタビューを行い、と並行してWEB調査も実施し、生の声を集めた定性調査と数百人規模の定量調査を掛け合わせた結果から、Z世代のさまざまな傾向と等身大の本音をあぶりだしてきた知見から、「職場にいるＺ世代の考えていることがわからない」、「どう接したらうまく意思疎通できるのだろうか」と思い悩む30～50代のビジネスパーソンに向けて、彼らと良い関係を構築するためのコミュニケーション法を提案していきます。

～Ｚ世代社員がよくわからない～

●報連相（報告・連絡・相談）がない

上司世代の本音 報連相は仕事の基本中の基本であり常識なのに……

Ｚ世代の本音 何をいつどれくらいの頻度で報連相したらよいかわからない

上司世代向けアドバイス 希望する報連相のタイミングと頻度を先に伝えておく

Ｚ世代向けアドバイス 上司の時間は使うもの！

●リモート会議では「耳だけ参加」

上司世代の本音 画面も音声もオフだと、こちらの意図が伝わっているか不安

Ｚ世代の本音 リモート会議って「耳だけ参加」じゃダメなの？大学ではＯＫだったけど

上司世代向けアドバイス ルールを明文化し、「なぜそうするか」を伝える

●会議でディスカッションや質疑が生まれない

上司世代の本音 「何か意見ある？」と聞いても沈黙

Ｚ世代の本音 注目を集めたり否定されたりするのが怖い

上司世代向けアドバイス 一人だけでなく、チームで意見（総意）を出してもらう

●中長期的な目標は苦手

上司世代の本音 中長期的な目標を掲げ、逆算して動きたい

Ｚ世代の本音 そんな先のことを言われても……

上司世代向けアドバイス 折衷案を考え、互いに納得のいく着地点を見出す

●「定時退勤」は当たり前

上司世代の本音 上司が残っているのに先に帰るなんて……

Ｚ世代の本音 定時退勤はコンプライアンス遵守の健全な姿

上司世代向けアドバイス 上司こそ率先して定時に帰り、「効率的に働くことが正しい」という文化をつくろう

●コミュニケーションは必要最低限

上司世代の本音 あまりにそっけない

Ｚ世代の本音 適度な距離を保ちたい……

上司世代向けアドバイス “人間同士”の仲を深めようとしない

●著者プロフィール

長田麻衣 （おさだ・まい）

株式会社SHIBUYA109エンタテイメント

SHIBUYA109lab.所長

総合マーケティング会社にて、主に化粧品・食品・玩具メーカーの商品開発・ブランディング・ターゲット設定のための調査やPRサポートを経て、2017年に株式会社SHIBUYA109エンタテイメントに入社。SHIBUYA109マーケティング担当としてマーケティング部の立ち上げを行い、2018年5月に若者マーケティング機関「SHIBUYA109 lab.」を設立。現在は毎月200人のaround 20（15～24歳の男女）と接する毎日を過ごしている。

宣伝会議等が主催するセミナーに登壇するほか、TBS『ひるおび』でコメンテーターも務めている。

著書『若者の「生の声」から創る SHIBUYA109式 Z世代マーケティング』（プレジデント社）。

X https://x.com/Shibuya109labO

Instagram https://www.instagram.com/osacco_mainichi/

SHIBUYA109 lab.概要

株式会社SHIBUYA109エンタテイメントが運営する新しい世代に特化した若者マーケティング調査研究機関。

SHIBUYA109のターゲットである「around20(15～24歳)」を中心に彼らの実態を調査し、SHIBUYA109独自の視点から分析している。

設立：2018年5月17日

所長：長田麻衣(株式会社SHIBUYA109エンタテイメント所属)

ホームページ：https://shibuya109lab.jp

●本件に関するメディア関係者のお問い合わせ先

＜徳間書店広報窓口＞

株式会社C-パブリッシングサービス 広報宣伝部

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