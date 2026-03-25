「ABEMA」で新作冬アニメ22作品、“最終話直後”の全話無料一挙が放送！TVアニメ『呪術廻戦』『【推しの子】』『葬送のフリーレン』『貴族転生』など話題の新作を全話無料でイッキ見！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、2026年3月21日（土）から31日（火）にわたり、新作冬アニメ22作品の“最終話直後”の全話無料一挙放送を実施いたします。

対象となる作品は、TVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」、『【推しの子】』第3期、『葬送のフリーレン』第2期、『魔都精兵のスレイブ2』、TVアニメ『Fate/strange Fake』などの人気シリーズをはじめ、『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』『正反対な君と僕』『魔術師クノンは見えている』『貴族転生 ～恵まれた生まれから最強の力を得る～』『うるわしの宵の月』といった話題の初アニメ化作品まで計22作品です。なお放送後の無料配信も実施いたします。

新作冬アニメにイッキに追いつくチャンスです。ぜひこの機会に「ABEMA」で、話題の新作冬アニメを無料でお楽しみください。

■最終話直後！新作冬アニメ22作品全話無料一挙放送 概要

▼『勇者パーティを追い出された器用貧乏』#1-12

(C)都神樹・講談社／勇者パーティを追い出された製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年3月21日(土)午前10時30分～、夜6時～、3月22日(日)朝5時30分～

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/BsY2TCJDhMEPKD

※放送後1週間、#1-11を無料でお楽しみいただけます。

▼『魔術師クノンは見えている』#1-13

(C)南野海風・Laruha/KADOKAWA/「魔術師クノンは見えている」製作委員会

＜配信日時＆番組URL＞

配信日時：2026年3月22日(日)夜10時30分～、3月23日(月)午前10時～

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-3/slots/8TRgaPBAt8wrco

※配信後1週間、#1-12を無料でお楽しみいただけます。

▼『拷問バイトくんの日常』#1-12

(C)次見やをら・白泉社/「拷問バイトくんの日常」製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年3月23日(月)朝4時30分～

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-3/slots/8TRgaNhJ38GTmR

※配信後2週間、#1-11を無料でお楽しみいただけます。

▼『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』#1-24

(C)柴田ヨクサル／ヒーローズ・Tojima Rider Project(C)石森プロ・東映

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年3月23日(月)午前10時30分～

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-3/slots/8WggHFpUPRwUFR

※放送後1週間、全話無料でお楽しみいただけます。

▼『貴族転生 ～恵まれた生まれから最強の力を得る～』#1-12

(C) 三木なずな・SBクリエイティブ／貴族転生製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年3月23日(月)午後4時30分～、夜10時30分～

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/AF39paULZrSdHR

※放送後1週間、#1-11を無料でお楽しみいただけます。

▼『アルネの事件簿』#1-12

(C)春紫／バカー／アルネ探偵事務所

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年3月25日(水)午後2時～

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-3/slots/AkN7a3hS5qidfm

※放送後1週間、全話無料でお楽しみいただけます。

▼『29歳独身中堅冒険者の日常』#1-12

(C)奈良一平・講談社／コマイ村自治会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年3月26日(木)朝4時～、夜8時～

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-3/slots/EkPC8EgzxWrv5D

※放送後2週間、#1-11を無料でお楽しみいただけます。

▼『【推しの子】』第3期 #25～35

(C)赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会

＜配信日時＆番組URL＞

配信日時：2026年3月25日(水)深夜1時～、3月26日(木)午前10時～

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/EkPCBGjQYu1qJ7

※配信後2週間、全話無料でお楽しみいただけます。

・第1期＆第2期の全話無料一挙放送も！

(C)赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会

▼第1期全話（#1-11）

放送日時：2026年3月24日(火)午後4時～

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-2/slots/AkN7ZjdEBbbEnB

※配信後2週間、全話無料でお楽しみいただけます。

▼第2期全話（#12-24）

放送日時：2026年3月24日(火)夜10時～

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-2/slots/AkN7XuuiaK4cWB

※配信後2週間、全話無料でお楽しみいただけます。

▼『シャンピニオンの魔女』#1-12

(C)樋口橘・白泉社／「シャンピニオンの魔女」製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年3月26日(木)午後2時～

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-3/slots/Ah77oYHVZEGEzT

※放送後1週間、全話無料でお楽しみいただけます。

▼『魔都精兵のスレイブ2』#1-12

(C)タカヒロ・竹村洋平／集英社・魔防隊第2広報部

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年3月27日(金)朝8時～

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-3/slots/Ah77pkfACUpX8B

※放送後1週間、#1-11を無料でお楽しみいただけます。

・第1期の全話無料一挙放送も！

(C)タカヒロ・竹村洋平／集英社・魔防隊広報部

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年3月26日(木)深夜2時～

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-3/slots/EkPC9TMKv5gZ3M

※3月31日（火）まで、全話無料でお楽しみいただけます。

▼『エリスの聖杯』#1-12

(C)常磐くじら・ドリコム／エリスの聖杯製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年3月27日(金)朝4時30分～、夜8時～

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-3/slots/EkPC99n2mYyJ3y

※放送後1週間、#1-11を無料でお楽しみいただけます。

▼TVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」#48-59

(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年3月27日(金)午前10時30分～、午後5時30分～

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/AkN7a3nqH4GpLF

※放送後1週間、全話無料でお楽しみいただけます。

・第1期＆第2期の全話無料一挙放送も！

(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

▼第1期全話（#1-24）

放送日時：2026年3月25日(水)朝6時～

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-2/slots/EkPC72Ncz2dR5h

※放送後1週間、全話無料でお楽しみいただけます。

▼第2期全話（#25-47）

放送日時：2026年3月25日(水)夜10時～

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-2/slots/EkPCA52xW6c8bh

※放送後1週間、全話無料でお楽しみいただけます。

▼劇場版 呪術廻戦0

放送日時：2026年3月26日(木)昼12時～、午後2時～、午後4時～

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-2/slots/AkN7X1jR1xEHdZ

※放送後1週間、無料でお楽しみいただけます。

▼『幼馴染とはラブコメにならない』#1-12

(C)三簾真也・講談社／幼馴染とラブコメになりたい製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年3月27日(金)深夜2時～

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-3/slots/EkPC8YUtxnyDPd

※放送後1週間、無料でお楽しみいただけます。

▼『ヘルモード ～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～』#1-12

(C)ハム男/アース・スター エンターテイメント/ヘルモード製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年3月28日(土)午前10時30分～、夜10時～

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-3/slots/EkPC8ZFFdaxm67

※放送後1週間、#1-11まで無料でお楽しみいただけます。

▼『葬送のフリーレン』第2期 #1-10

(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年3月28日(土)午前11時～、午後4時15分～

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-2/slots/EkPC8YbPnYsagf

※放送後1週間、全話無料でお楽しみいただけます。

・第1期の全話無料一挙放送も！

(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年3月26日(木)夜10時～

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-2/slots/EkPC8Ey3d39ypT

※放送後1週間、全話無料でお楽しみいただけます。

▼『お気楽領主の楽しい領地防衛～生産系魔術で名もなき村を最強の城塞都市に～』

(C)赤池宗・オーバーラップ／お気楽製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年3月28日(土)夜11時～、3月29日(日)午後3時～

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/AkN7WiLdnS4EaB

※放送後1週間、無料でお楽しみいただけます。

▼『正反対な君と僕』#1-12

(C)阿賀沢紅茶／集英社・「正反対な君と僕」製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年3月29日(日)、夜9時30分～

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-3/slots/Ah77kpFoTp7bxb

※放送後1週間、#1-11を無料でお楽しみいただけます。

▼TVアニメ『Fate/strange Fake』#1-13

(C)成田良悟・TYPE-MOON/KADOKAWA/FSFPC

＜配信日時＆番組URL＞

配信日時：2026年3月29日(日) 午後3時～

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-3/slots/AkN7YY38cTARE7

※配信後1週間、無料でお楽しみいただけます。

▼『カヤちゃんはコワくない』#1-12

(C)百合太郎・新潮社／カヤコワ製作委員会

＜配信日時＆番組URL＞

配信日時：2026年3月29日(日)深夜3時30分～、3月30日（月）夜10時～

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-3/slots/CSnNZvtCpXjb67

※配信後1週間、#1-11無料でお楽しみいただけます。

▼『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』#1-12

(C)2024 ロケット商会/KADOKAWA/勇者刑に処す製作委員会

＜配信日時＆番組URL＞

配信日時：2026年3月30日(日)朝4時30分～、午後3時30分～

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-3/slots/CW3NGBoSwJwjom

※配信後2週間、全話無料でお楽しみいただけます。

▼『うるわしの宵の月』#1-12

(C)やまもり三香・講談社／うるわしの宵の月製作委員会

＜配信日時＆番組URL＞

配信日時：2026年3月30日(月)午前9時30分～、午後4時～

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/CSnNZKfYqnu735

※配信後1週間、全話無料でお楽しみいただけます。

▼『「お前ごときが魔王に勝てると思うな」と勇者パーティを追放されたので、王都で気ままに暮らしたい』#1-12

(C)kiki・キンタ・kodamazon／マイクロマガジン社／おまごと製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年3月31日(火)午後3時～、夜10時～

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/CW3NHQNHHcfKps（午後3時の回）

※放送後1週間、全話無料でお楽しみいただけます。

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル1、3、アニメLIVEチャンネル

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（※）2025年11月時点、自社調べ

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