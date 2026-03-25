SQUEEZE、霞ヶ関キャピタル運営ホテルでAX プラットフォーム suitebook導入が拡大

株式会社SQUEEZE

ホテル・観光業界のAX（AI Transformation）を推進する株式会社SQUEEZE（本店：北海道北広島市、代表取締役CEO：舘林真一）は、霞ヶ関キャピタル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：河本幸士郎）およびその連結子会社であるfav hospitality group株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：緒方秀和、以下「FHG」）が展開するホテルにおいて、「suitebook」の導入が拡大し、2026年3月末時点で新規開業施設および既存施設を含む20施設・1,124室に導入が予定されていることをお知らせいたします。

複数ブランド・複数エリアにまたがり導入が進んでおり、グループ展開ホテルにおける運営基盤として活用が広がっております。さらに、今後開業予定の施設においても導入が決定しており、導入規模は引き続き拡大する見込みです。

■ 導入の背景

複数ブランド・複数エリアに展開するホテル運営においては、開業フェーズから日々のオペレーション、レベニューマネジメント、会計管理までを横断的に統合する基盤の構築が重要となります。

従来は機能ごとに異なるシステムや運用フローが併存するケースも見られますが、運営効率やデータ活用の高度化を図る上では、情報を一元管理できるワンプラットフォームの整備が求められています。

suitebookは、宿泊売上管理に加え、レベニューマネジメントや会計関連データまでを統合的に管理できる次世代オペレーションプラットフォームです。開業時の立ち上げから既存施設の運営最適化までを一気通貫で支援できる点が評価され、導入が拡大しています。

■ 導入施設一覧（2026年3月末予定時点）

2026年3月末時点で、suitebookは新規開業施設および既存施設を含む20施設・1,124室に導入が予定されています。

fav、FAV LUX、seven x seven、edit x seven、BASE LAYER HOTELなど複数ブランドにまたがり、全国主要都市および観光地に展開する施設で導入が進んでいます。

SQUEEZE、霞ヶ関キャピタル運営ホテルに オペレーションプラットフォーム「suitebook」を導入

～札幌に続き3施設目「BASE LAYER HOTEL名古屋錦」「edit x seven 富士御殿場」に導入～

参考プレスリリース：https://squeeze-inc.co.jp/archives/3484/

■ 今後の展望

今後開業予定の施設においてもsuitebookの導入が決定しており、導入規模は引き続き拡大する見込みです。

SQUEEZEは、複数ブランド・複数エリアに展開するホテルの運営基盤としてsuitebookの提供を通じ、データ活用による運営高度化を推進してまいります。ホテルオーナーおよび投資家にとっての資産価値向上に貢献するとともに、ホテル・観光業界全体のAXを加速させてまいります。

■ 霞ヶ関キャピタルとのパートナーシップについて

SQUEEZEは、霞ヶ関キャピタル株式会社およびそのグループ会社であるFHGとのパートナー契約を締結しました。本プロジェクトは、両社にとって新たな協業の第一歩であり、SQUEEZEのスマートホテル運営ノウハウと霞ヶ関キャピタルの不動産開発力を融合させることで、革新的な宿泊体験の提供を目

指しています。今後も両社の強みを生かし、新しいホスピタリティの創造に取り組んでまいります。

■ SQUEEZEが提供するホテルAX Platform

SQUEEZEは、宿泊施設運営に必要な業務・データ・顧客接点を一体で設計するワンプラットフォーム型のAX基盤を提供しています。従来、PMS・決済端末・チェックイン機などは個別に導入・運用され、システム間の分断が業務負荷やデータ活用の制約を生んでいました。

本プラットフォームでは、これらを統合し、運営データをリアルタイムで連携。現場業務の効率化と、経営判断に活かせるデータ基盤の両立を実現します。

■ suitebook 導入事例

▶ ホテルウイングインターナショナル（※KOKO HOTELへ順次リブランド中）40施設へ一斉導入

2025年、ミナシアグループが展開する「ホテルウィングインターナショナル」40施設に対し、次世代オペレーションプラットフォーム「suitebook」を一斉導入しました。現場業務の再設計からシステム実装、運用定着支援までを一気通貫で伴走し、チェーン全体でのDX推進を支援しています。

【詳細】https://squeeze-inc.co.jp/archives/3477/

▶ 「三交インホテルズ」全15施設へ導入を予定

2026年、三交インが運営する「三交インホテルズ」全15施設に対し、次世代オペレーションプラットフォーム「suitebook」を順次導入予定です。チェーン全体の運営基盤を統合するとともに、現金決済に対応したチェックインシステムを導入し、現場業務の効率化とゲスト対応の高度化を支援しています。

【詳細】https://squeeze-inc.co.jp/archives/3931/

■ 株式会社SQUEEZEについて

会社名：株式会社SQUEEZE（SQUEEZE Inc.)

所在地：北海道北広島市栄町1丁目52番

創業：2014年9月1日

代表者：代表取締役CEO 舘林真一

事業内容：クラウド型宿泊管理システム「suitebook」を中心としたAX（宿泊運営のデジタル変革）プラットフォームの提供、AIを活用した宿泊業界向け運営プラットフォームの開発・提供、ホテルの企画・運営およびBPOによる運営支援

URL： https://squeeze-inc.co.jp/(https://squeeze-inc.co.jp/)