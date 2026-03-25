リードインクスとＭＳプラスワン少額短期保険が「レジャー・スポーツ傷害保険（1日型）」を開発

リードインクス株式会社

ソフトバンク株式会社の子会社でフィンテック事業を手がけるリードインクス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：柏岡 潤、以下「リードインクス」）と、三井住友海上火災保険株式会社の完全子会社であるＭＳプラスワン少額短期保険株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：八星 衛、以下「ＭＳプラスワン少額短期保険」）は、「レジャー・スポーツ傷害保険（1日型）」を開発し、2026年3月25日（水）に販売を開始しました。

■ 背景と目的

近年、スポーツ観戦や野外フェス、キャンプなど、余暇の楽しみ方は多様化しています。一方で、記録的な猛暑日の増加など、屋外活動を取り巻く環境が大きく変化しており、熱中症をはじめとするトラブルやケガへの備えの重要性が高まっています。

こうした社会背景を踏まえ、レジャーやスポーツ中に発生する傷害や賠償のリスクに加え、熱中症などのリスクもまとめて補償する商品として、「レジャー・スポーツ傷害保険（1日型）」を開発しました。

■「レジャー・スポーツ傷害保険（1日型）」の特長

「レジャー・スポーツ傷害保険（1日型）」は、スポーツやレジャーへ出かける際に、スマートフォンから1日型で手軽に加入できる保険です。ゴルフ、フェス・スポーツ観戦、ハイキング・軽登山、スキー・スノーボード、キャンプ・バーベキューなど、レジャーに合わせた保険を提供します。

- 熱中症や食中毒まで幅広く補償：スポーツやレジャーでの傷害や賠償のリスクに加え、熱中症や食中毒のリスクまで、スポーツ・レジャーの不安を包括的に補償。1日型の保険として業界初※- スマートフォンで完結：専用サイトから約5分で簡単に手続き可能- 手軽な保険料：1日当たり300～500円- 多様な決済方法に対応：クレジットカードやキャッシュレス決済サービス「PayPay」などでの決済も可能

※ＭＳプラスワン少額短期保険調べ（2026年2月時点）

■ＭＳプラスワン少額短期保険とリードインクス

ＭＳプラスワン少額短期保険は、ユーザーインタビューなどを通じて顧客体験の向上を追求し、加入手続きから保険金請求までの一連の流れを、お客さまにとって分かりやすくスムーズに利用できるよう取り組んでいます。

リードインクスはＭＳプラスワン少額短期保険に基幹システムとしてデジタル保険プラットフォーム「Nano」を提供しており、保険商品や業務要件に応じて柔軟かつ迅速にシステムを構築できる体制を実現しています。

今回の「レジャー・スポーツ傷害保険（1日型）」の開発においても、ＭＳプラスワン少額短期保険の顧客志向とリードインクスの技術基盤が合わさることで、お客さまにとってわかりやすい保険サービスの提供が短期間で実現しました。

◆リードインクス株式会社

公式サイト： https://leadinx.co.jp