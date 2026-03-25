「年金シミュレーターAI」、『年金受給最適化ガイド 2026』をPDFで無料公開

株式会社Mycat

本ガイドは、厚生労働省および日本年金機構のデータを基に、年金の受給時期と額の最適化について整理したものです。年金受給者数は約4,050万人、繰下げ受給で最大84%増額、繰上げ受給で最大24%減額と、受給方法により手取り額が大きく変わります。全5章構成で、年金制度の概要、受給時期の最適化、在職老齢年金の注意点、最適化チェックリスト、具体的なシミュレーション方法を網羅しています。

白書の主な内容- エグゼクティブサマリー- 年金制度の概要- 受給時期の最適化- チェックリスト- まとめ出典- 厚生労働省「厚生年金保険・国民年金事業の概況」（2024年度）- 日本年金機構「年金の繰上げ・繰下げ受給」- 厚生労働省「在職老齢年金制度」- 日本年金機構「ねんきんネット」ダウンロード方法

https://nenkin.xyz/whitepaper/pension-optimization-2026 にアクセスし、フォームに入力いただくことでPDFを無料でダウンロードいただけます。

### 株式会社Mycatについて

株式会社Mycat（https://mycat.business）は、AIを活用した中小企業・個人向けサービスの企画・開発・運営を行う企業です。「年金シミュレーターAI」をはじめとする複数のAIサービスを通じて、専門知識のハードルを下げ、誰もが適正な判断を行える社会の実現を目指しています。



所在地：東京都目黒区三田2丁目7番22号

設立：2025年2月5日

コーポレートサイト：https://mycat.business

お問い合わせ：info@mycat.business