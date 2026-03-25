「自分に合う枕が見つからない」――そんな悩みを抱える方に向けた新しい選択肢として、APPLE TREE株式会社（所在地：大阪府大阪市／代表取締役社長：朴秀明）が展開する3Dプリント枕「4D MAKURA LATTICE 3000」のクラウドファンディングプロジェクトが現在公開中です。本プロジェクトは、開始わずか9分で目標金額50万円を達成、開始20分で100万円を突破。その後も支援は伸び続け、累計支援額は750万円を突破、支援者数も300人を超えています（※2026年3月25日時点）。現在も先行購入プランを受付中で、一般販売に先駆けて入手できる機会となっています。

■「合う枕がない」という課題に着目

睡眠の質への関心が高まる中で、「自分に合う枕が見つからない」という悩みは依然として多くの方が抱えています。高さや硬さ、通気性などの要素はわずかな違いでも快適性に大きく影響するため、従来の枕ではこれらを同時に満たすことが難しいという課題がありました。

■構造そのもので寝心地を設計する新発想

「4D MAKURA LATTICE 3000」は、3Dプリント技術によるラティス（格子）構造を採用しています。素材に依存する従来の枕とは異なり、「構造そのもの」で寝心地を設計することで、頭部の形状に合わせたフィット感と荷重分散、高い通気性の両立を目指しました。これにより、蒸れにくく快適な使用感を実現しています。

■さまざまな寝姿勢に対応

仰向け・横向きといった複数の寝姿勢に配慮した設計で、日常的に寝姿勢が変化する方にも対応しやすい構造です。また、高い通気性により、寝苦しさを感じやすい季節にも快適な使用感が得られる設計となっています。

■今だけの先行購入機会

本プロジェクトは現在、GREEN FUNDINGにて公開中です。開始時には最大55%OFFのプランもありましたが、現在は最大46%OFFのリターンを含む複数のプランが用意されており、先行価格での支援が可能です（人気プランは終了）。支援状況により今後選択できるプランが限られる可能性もあるため、検討中の方は早めの確認をおすすめします。プロジェクト期間：2026年4月30日までお届け予定：2026年5月～6月

■今後の展開

https://greenfunding.jp/skhonpo/projects/9246

「Lattice＆Life」は、3Dプリント技術を活用して日常生活に新しい価値を提供するAPPLE TREE株式会社のライフスタイルブランドです。本プロジェクトを通じて得られたユーザーの声をもとに、今後も「Lattice＆Life」ブランドとして製品開発を進め、日常生活における新たな価値の提供を目指してまいります。

会社概要

■所在地大阪本社：〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町4-3-9 本町サンケイビル 18階06-6710-9061 東京支社：〒105-0012 東京都港区芝大門2-9-4 VORT芝大門III 9階03-6450-1163■設立：2012年10月■事業内容：3Dプリンターの販売・保守 / 3Dスキャナーの販売・保守・測定サービス / 3D関連ソフトウェアの販売 /3Dプリントシューズの販売 /新製品の設計・開発支援 / 3Dプリント量産サービスビューロ■各種ホームページAPPLE TREE：https://apple-tree.co.jpMarkforged：https://apple-tree.co.jp/brand/markforgedFLASHFORGE：https://flashforge.jpSCANOLOGY：https://3d-scantech.jpSTARAY：https://staray.co.jpPollyPolymer：https://pollypolymer.jp