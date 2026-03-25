中外鉱業株式会社キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部は『戦姫絶唱シンフォギアＧ』より新商品を販売いたします。

『戦姫絶唱シンフォギアＧ』より、大好評のオルゴール第3弾「虹色のフリューゲルver.」が販売決定！

今なお愛され続ける名曲「虹色のフリューゲル」が、心安らぐオルゴールとなって登場！

蓋を開ければ、胸を打つ感動のシーンや彼女たちの軌跡が、美しいメロディと共に鮮やかに蘇ります。

2026年3月31日(火)より予約受付開始となります。

販売詳細

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=tyvIfDzG6dQ ]

・全国のアニメ・ホビーショップ、量販店、オンラインショップ

・Chugaionline（中外鉱業コンテンツ部ECサイト）

https://www.chugai-contents.jp/

予約期間：2026年3月31日(火)より受付開始

※商品のお取り扱いや予約状況に関しましては各販売店様へお問合せください。

製品情報

■戦姫絶唱シンフォギアＧ オルゴール 虹色のフリューゲルver.

販売価格：19,800円(税込)

サイズ：約W90×D90×H65mm（閉じた状態）

ムーブメント：23弁

材質：ホワイトアッシュ・ガラス・金属

オルゴール試聴ページ：https://www.chugai-contents.jp/blog/event/symphogear_g_musicbox2026/

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。

権利表記・関連情報

■権利表記

(C)Project シンフォギアＧ

■関連サイト

TVアニメ「戦姫絶唱シンフォギアＧ」公式サイト

https://www.symphogear-g.com/

「戦姫絶唱シンフォギア」公式ポータルサイト

https://portal.symphogear.com/

Chugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）

https://www.chugai-contents.jp/

中外鉱業コンテンツ部 公式X(旧Twitter)

https://twitter.com/chugaionline