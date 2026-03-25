【中学受験】ＧＷは夏への土台作り最大のチャンス ─「2026年度入試 GW特訓」4月26日（土）より開講！

株式会社リソー教育グループ

株式会社リソー教育グループ（本社：東京都豊島区、代表取締役：天坊真彦）の子会社である、株式会社ＴＯＭＡＳ（本社：東京都豊島区、代表取締役：町田仁）は、2026年4月26日（土）から5月6日（火・祝）までの12日間、ＴＯＭＡＳ各校舎（東京・千葉・神奈川・埼玉）にて「ＧＷ特訓」を開講いたします。新学年をむかえて最初の大型連休を、夏に向けた土台作り最大のチャンスと位置づけ、完全１対１ならではのきめ細かな指導で、一人ひとりの弱点を徹底的に補強します。

（特設ページはこちら(https://r.qrqrq.com/Pgg1WYRy)）

■ＧＷの12日間で苦手を克服！「受験の天王山」夏を越える準備は今から！

夏休み前に基礎を完成させ、弱点や穴のない状態にできるかどうかが合格の鍵。自分だけの弱点・課題解決は、集団指導では実現できません。ＴＯＭＡＳなら、志望校から逆算した自分専用のカリキュラムで、連休中に「勉強の型」を完成させ、夏以降に大きく伸びるための土台を築くことができます。夢の志望校へここからスタート！

・計算一行問題 完全制覇

・図形と比 完全制覇

・記述の書き方 完全制覇

・歴史頻出人物 完全制覇

など

上記は一例。一人ひとりの進度や目的に合わせてオーダーメイドプランを作成します！

【ＴＯＭＡＳの個別指導はここが違う】

違い１. ひと部屋に生徒一人に先生一人

個別指導というと１対２や１対３が一般的ですが、ＴＯＭＡＳは看板通り「ひと部屋に生徒一人に先生一人」。講師は目の前の生徒に100％集中して指導します。

違い２. 志望校合格逆算カリキュラムを作成

「入れる学校」ではなく、１～２ランク上の「夢の志望校」を設定。志望校の合格ラインから逆算した一人ひとりの個人別カリキュラムを作成して指導します。

違い３. 担任制による緻密な成績管理

授業を担当する講師のほかに教務担任がつき、志望校合格逆算カリキュラムの進捗を管理。ご家庭と密に連携しながら合格まで責任をもって導きます。

■実施概要

詳細はこちら :https://r.qrqrq.com/Pgg1WYRy

対 象：小1～6生、中1～3生、高1～3生、卒生

期 間：2026年4月25日（土）～5月6日（水）

授 業 料：1コマ80分・回数自由

会 場：ＴＯＭＡＳ全校（東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県）

お申し込み方法：

Webサイト：ＴＯＭＡＳホームページ内の「無料受験相談メールフォーム(https://www.tomas.co.jp/contact/curriculum/)」より承ります。

お電話：フリーダイヤル 0120-65-1359（受付時間：10:00～20:00 ※日・祝をのぞく）

校舎窓口：最寄りのＴＯＭＡＳ各校舎(https://www.tomas.co.jp/class/)にて直接ご相談ください。

■会社概要

株式会社ＴＯＭＡＳ

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 町田仁

企業URL：https://www.tomas.co.jp/

事業内容：

・完全１対１の進学個別指導塾「ＴＯＭＡＳ」の運営

・医学部専門個別指導塾「メディックＴＯＭＡＳ」の運営

・進学塾融合型英語スクール「インターＴＯＭＡＳ」の運営

株式会社リソー教育グループ

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 天坊真彦

企業URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：「ＴＯＭＡＳ」をはじめとする進学個別指導塾のほか、８つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

■この記事に関するお問合せ

株式会社リソー教育グループ

広告・マーケティング部 長野

Email ：riso-pr@tomas.jp