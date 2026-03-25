【先着20組限定7,000円引クーポン配布】全棟サウナ付グランピング施設シタラヴィレッジが「春の旅行支援」4プランを発表！U30割・子連れ無料・グループ1万円引など、奥三河の春を遊び尽くすグランピング

【名古屋から90分、星空の聖地で過ごす春の休日】

株式会社ブッキングリゾート

愛知県設楽町の豊かな自然に囲まれた高規格グランピング施設「SHITARA VILLAGE -シタラヴィレッジ」は、2026年春の行楽シーズンに向け、旅行のスタイルに合わせて選べる「春の旅行支援」4プランを同時リリースいたしました。

本キャンペーンでは、若者旅を応援する「U30割」や、家族旅行に嬉しい「小学生以下無料」、グループ旅行が10,000円OFFとなる特別プランなど、多様なニーズに応えるラインナップを展開。さらに、公式サイトでは先着20組様限定で、土曜日も利用可能な「7,000円OFFクーポン」を配布いたします。

春の設楽町は、車で3分の場所にある桜の名所が満開を迎え、施設内では旬のズッキーニを味わう「お野菜マルシェ」や「苔テラリウムづくり」など、五感を満たすアクティビティが充実。春の訪れとともに、心身をリフレッシュする「体験型リトリート」を提案します。

公式サイト：https://www.glamping-aichi.com/

■ 目的別に選べる「春の旅行支援」4つの特別プラン

この春、SHITARA VILLAGEは「誰と、どう過ごすか」に寄り添った4つの支援プランを展開します。

お得な「春の旅行支援」を是非ご活用ください

【第1弾】U30限定！若者旅応援プラン

「社会人も学生も全員おトクに！」卒業旅行や週末のご褒美旅を全力応援

30歳以下の方なら、学生・社会人を問わず1名につき3,000円OFFとなる若者応援プランです。

最大の特徴は、春休みや連休などの「除外日がない」こと。卒業旅行やサークル合宿、仲良しグループでの週末トリップに最適です。

第1弾プラン詳細はこちらから :https://reserve.489ban.net/client/shitara-village/0/plan/id/243599/stay【第2弾】最大15％OFF！四季を愉しむリトリートプラン

「大人も子供も夢中に」自然とアクティビティを賢く楽しむ贅沢

SHITARA VILLAGEの醍醐味である「体験」を存分に味わいたい方へ。星空ソムリエによる本格的な星空観測会や、心ゆくまで「整う」プライベートサウナなど、当施設自慢のアクティビティを

最大15％OFFの特別価格でご提供。日常を忘れ、奥三河の豊かな自然の中で心身をリフレッシュするひとときを。

第2弾プラン詳細はこちらから :https://reserve.489ban.net/client/shitara-village/0/plan/id/228058/stay【第3弾】小学生以下無料！ファミリー応援プラン

「家計に優しく、体験は贅沢に」家族旅行の常識を覆す宿泊無料特典！

パパ・ママに嬉しい、小学生以下のお子様の宿泊料金が「無料」になるファミリー特化プランです。

浮いた予算でアクティビティを増やしたり、お土産を豪華にしたりと、旅の満足度をワンランクアップさせることが可能！さらに、夕食には、とろけるような食感のブランド牛「段戸牛」や、芳醇な甘みの「保美豚」など、愛知県産の厳選食材を揃えた豪華BBQセットをご用意。”地元の本物”を味わえる1泊2食付きコースで、家族全員お得に旅を満喫していただけます。

第3弾プラン詳細はこちらから :https://reserve.489ban.net/client/shitara-village/0/plan/id/218302/stay【第4弾】グループ割！4名以上で1組10,000円OFF

「集まればもっと楽しい」大人数での旅行が圧倒的にお得に

友人グループや親戚同士など、4名様以上でのご宿泊で1組あたり10,000円を割引いたします。大人数だからこそ盛り上がるジップラインやアクティビティ、自由度の高い選べる食事プランなど、グループ旅行の楽しさを最大化。土曜日を除く平日・日曜限定のプランだからこそ実現した、圧倒的なコストパフォーマンスで「最高の思い出作り」を叶えます。

■ 【争奪戦必至】先着20組限定！「7,000円OFF」特大クーポン配布中

SHITARA VILLAGEでは、春の旅行を強力にバックアップする「1組あたり7,000円OFF」の特大クーポンを枚数限定で配布しています。

今回のクーポンは、なんと土曜日の宿泊にも適用可能。さらに、先行して発表した「春の旅行支援シリーズ」を含む全宿泊プランで利用できるため、プランの割引と合わせることで、かつてないほどお得に奥三河の滞在をお楽しみいただけます。

◆先着20組限定！春の特別割引クーポン内容◆

春の行楽シーズンをフルに楽しんでいただけるよう、土曜日の宿泊も対象に含めた特別な内容となっています。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/52784/table/677_1_36ceb2c9c7fd360c3483605c65e64b85.jpg?v=202603250951 ]クーポン配布ページはこちら :https://www.glamping-aichi.com/news/2026spring-coupon/

春の旅行支援プランと併用すれば、さらにお得に奥三河の滞在をお楽しみいただけます。人気の日程から埋まってしまうため、お早めのチェックをおすすめいたします。

※クーポン詳細は予告なく変更となる場合がございます。

■ 五感をフルに動かす。奥三河の春を遊び尽くすアクティビティ

SHITARA VILLAGEでの滞在を彩るのは、設楽町の自然をダイレクトに感じる体験の数々です。この春、特におすすめのラインナップをご紹介します。

【近隣散策】施設から車で3分 桜の名所でお花見

施設から車で3分（徒歩20分）の場所には、地域の人々に愛される桜の名所が広がります。グランピングを拠点に、お花見ピクニックへ出かけるのもこの時期だけの楽しみ方。奥三河の春の絶景を心ゆくまで堪能してください。

参照：設楽町観光ガイド(https://www.town.shitara.lg.jp/odekake/odekake/2355.html)

お野菜マルシェイメージ画像春の味覚をその場で 「お野菜マルシェ」

設楽の肥沃な大地が育んだ新鮮な地場野菜が並ぶマルシェに、この時期から「ズッキーニ」や「パプリカ」が登場します。瑞々しく甘みの強い春野菜を選び、そのままBBQの網の上へ。自分たちで選んだ「旬」を味わう贅沢な食体験をお楽しみください。

芽吹きの季節の手仕事 「苔テラリウムづくり」

施設周辺の豊かな森の彩りを、小さな瓶の中に閉じ込める「苔テラリウム」。初心者の方でもスタッフが丁寧にサポートします。自分だけのアートを作り上げる時間は、日常を忘れる没入体験に。旅の思い出として、お持ち帰りいただけます。

迫力満点！昔懐かしの 「ポン菓子づくり」

「ドカン！」という大きな音と共に、お米が真っ白なポン菓子に変わるライブ感たっぷりの体験です。出来たての温かく香ばしいポン菓子は、大人には懐かしく、お子様には新鮮な驚きを与えてくれます。

圧倒的な光のシャワー「星空ツアー」

「星空の聖地」として名高い設楽町。肉眼で天の川が見えるほどの暗闇の中、星空ガイドが春の夜空の物語をご案内します。各棟に備えられた焚き火の炎に癒やされながら、宇宙の神秘に触れる特別な夜をお約束します。

■ 「SHITARA VILLAGE -シタラヴィレッジ-」

名古屋から車で約90分。そこには別世界の静寂と圧倒的な星空が広がっています。当施設は、ただ泊まるだけではない「体験と没入」をテーマにした高規格グランピング施設です。

I.全天候型ドームテント＆プライベート空間

断熱性に優れた大型ドームテントを採用。全室に専用の「食事スペース」「バスルーム」「トイレ」を完備し、アウトドアの開放感とホテルのような快適性を両立しました。

II.愛犬と一緒に過ごす「ドッグファースト」な滞在

大切な家族の一員である愛犬と宿泊できるお部屋もご用意。プライベートドッグランや、愛犬と一緒に眠れる広々とした室内など、ペットとの旅を最高のものにする設備が整っています。

III.「整う」プライベートサウナ体験

本格的なサウナ設備を完備。澄んだ空気の中での外気浴は、都会では味わえない至福のひととき。心ゆくまでリフレッシュする「リトリート」を叶えます。

IV.地元愛知の厳選食材に舌鼓

食事は、ブランド牛「段戸牛」や「保美豚」など、愛知県産のこだわりグルメを堪能できるBBQスタイル。自分たちで焼く楽しさと、地元の本物の味を同時に楽しめます。

■施設概要

施設名：SHITARA VILLAGE -シタラヴィレッジ

住 所：〒441-2431 愛知県北設楽郡設楽町西納庫蜂クゴ１２－１

H P：https://www.glamping-aichi.com/

宿泊棟数：10棟

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/52784/table/677_2_d00675ae6a28b42c63d5f36e03ec6ed3.jpg?v=202603250951 ]

アクセス

お車でお越しの場合

・名古屋市内から約1時間30分 猿投グリーンロード 力石ICより50分

・豊橋市内より約1時間30分

・恵那市内より約40分

・浜松市内から約1時間30分 新東名高速道路/第二東海自動車道 新城ICより50分

Resort Glamping.com（リゾートグランピングドットコム）とは

リゾートグランピングドットコムは、全国のグランピング施設・リゾートヴィラに特化した予約サイトです。これまで主流であった旅館・ホテルでの宿泊とは異なる新たな体験型宿泊施設として認知されたグランピング。全国でも続々と開業が続いており、一定の基準を満たした評価の高いグランピング施設が予約可能です。

リゾートグランピングドットコム公式サイト：https://www.resort-glamping.com

株式会社ブッキングリゾートについて

株式会社ブッキングリゾートは、宿泊・観光業界の集客支援を専門とする企業です。主な事業内容として、宿泊施設への集客支援コンサルティング、グランピング予約サイト「リゾートグランピングドットコム」の運営、ペット同伴可能な宿泊施設の情報提供と予約サービスを行う「いぬやど」の運営、宿泊施設の開発支援、直営宿泊施設の運営などがあります。

【会社概要】

社名：株式会社ブッキングリゾート

代表：坂根正生

住所：大阪市北区梅田2-6-20パシフィックマークス西梅田13階

設立：2013年5月27日

資本金：393,641,920円

事業内容：グランピング・リゾートヴィラ、ペットと泊まれる宿の予約サイト運営

お問合せ先：info@booking-resort.jp

HP：https://www.booking-resort.jp